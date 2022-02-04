11:16 04.02.2022 (обновлено: 12:02 04.02.2022)
"Спутник V" получил постоянную регистрацию
Глава Минздрава России Мурашко: вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" полностью прошел все этапы исследований и получил постоянную регистрацию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Вакцина "Спутник V" — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях", — рассказал он журналистам.
"Гам-КОВИД-Вак" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная в Национальном исследовательском Центре имени Гамалеи.
В ее основе — аденовирусный вектор со встроенным фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, который безопасен для человека, при этом формирует устойчивый иммунный ответ.
1 июля 2021, 08:00Наука"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
Препарат состоит из двух компонентов, которые вводят с разницей в три недели. В дальнейшем предусмотрена ревакцинация облегченной версией "Спутник Лайт". Также в линейке представлена вакцина для подростков "Спутник М".
"Гам-КОВИД-Вак" уже одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более половины проживающих на Земле людей. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6 процента).