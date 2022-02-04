https://ria.ru/20220204/sputnik-1771028369.html

"Спутник V" получил постоянную регистрацию

"Спутник V" получил постоянную регистрацию - РИА Новости, 04.02.2022

"Спутник V" получил постоянную регистрацию

Препарат "Гам-КОВИД-Вак" полностью прошел все этапы исследований и получил постоянную регистрацию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:16

2022-02-04T11:16

2022-02-04T12:02

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" полностью прошел все этапы исследований и получил постоянную регистрацию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Гам-КОВИД-Вак" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная в Национальном исследовательском Центре имени Гамалеи. В ее основе — аденовирусный вектор со встроенным фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, который безопасен для человека, при этом формирует устойчивый иммунный ответ.Препарат состоит из двух компонентов, которые вводят с разницей в три недели. В дальнейшем предусмотрена ревакцинация облегченной версией "Спутник Лайт". Также в линейке представлена вакцина для подростков "Спутник М"."Гам-КОВИД-Вак" уже одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более половины проживающих на Земле людей. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6 процента).

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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