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"Спутник V" получил постоянную регистрацию
"Спутник V" получил постоянную регистрацию - РИА Новости, 04.02.2022
"Спутник V" получил постоянную регистрацию
Препарат "Гам-КОВИД-Вак" полностью прошел все этапы исследований и получил постоянную регистрацию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:16
2022-02-04T12:02
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" полностью прошел все этапы исследований и получил постоянную регистрацию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Гам-КОВИД-Вак" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная в Национальном исследовательском Центре имени Гамалеи. В ее основе — аденовирусный вектор со встроенным фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, который безопасен для человека, при этом формирует устойчивый иммунный ответ.Препарат состоит из двух компонентов, которые вводят с разницей в три недели. В дальнейшем предусмотрена ревакцинация облегченной версией "Спутник Лайт". Также в линейке представлена вакцина для подростков "Спутник М"."Гам-КОВИД-Вак" уже одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более половины проживающих на Земле людей. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6 процента).
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
11:16 04.02.2022 (обновлено: 12:02 04.02.2022)
 
"Спутник V" получил постоянную регистрацию

Глава Минздрава России Мурашко: вакцина "Спутник V" получила постоянную регистрацию

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-КОВИД-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Препарат "Гам-КОВИД-Вак" полностью прошел все этапы исследований и получил постоянную регистрацию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Вакцина "Спутник V" — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях", — рассказал он журналистам.
"Гам-КОВИД-Вак" — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, разработанная в Национальном исследовательском Центре имени Гамалеи.
В ее основе — аденовирусный вектор со встроенным фрагментом генетического материала SARS-CoV-2, который безопасен для человека, при этом формирует устойчивый иммунный ответ.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля 2021, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
Препарат состоит из двух компонентов, которые вводят с разницей в три недели. В дальнейшем предусмотрена ревакцинация облегченной версией "Спутник Лайт". Также в линейке представлена вакцина для подростков "Спутник М".
"Гам-КОВИД-Вак" уже одобрен в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек, это более половины проживающих на Земле людей. По количеству полученных разрешений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6 процента).
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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