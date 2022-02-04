14:23 04.02.2022 (обновлено: 14:32 04.02.2022)
Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Россией по лунной станции
Си Цзиньпин: Китай готов продвигать сотрудничество с Россией по лунной станции
© AP Photo / Darko VojinovicЛюди проходят на фоне флагов России и Китая
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди проходят на фоне флагов России и Китая
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китайская сторона готова продвигать сотрудничество с Россией по созданию Международной научной лунной станции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в китайской столице в пятницу.
"Китай готов работать с Россией по продвижению двустороннего сотрудничества в области научных и технологических инноваций, содействовать сотрудничеству в передовых областях, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и Международная лунная научно-исследовательская станция, а также в других передовых отраслях", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР.
Владимир Путин в пятницу прибыл в Китай, в программе визита главы российского государства - участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Переговоры глав государств проходили в государственной резиденции "Дяоюйтай".
Планируемая Россией и Китаем Международная научная лунная станция является комплексом экспериментально-исследовательских средств, создаваемым на поверхности и на орбите Луны, который предназначен для многопрофильных научно-исследовательских работ. В их числе отработка технологий длительной беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на Луне.
Станцию планируется построить в период с 2026 по 2035 год, после чего начать ее эксплуатацию. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.
В прошлом году в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге была показана презентация, согласно которой уже выбраны три возможных района для строительства российско-китайской Международной научной лунной станции. Так, согласно презентации, станцию могут разместить либо в кратере Амундсен в южной части Луны, либо в районе холмов Мауриса в Океане Бурь, либо в кратере Аристарх.
Район строительства планируется выбрать в период до 2025 года с помощью трёх российских и китайских автоматических орбитальных и посадочных станций, которые проведут съёмку районов и доставят грунт с них.
Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что межправительственное соглашение по созданию станции "уже практически готово и достаточно скоро будет подписано".