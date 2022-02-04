https://ria.ru/20220204/sotrudnichestvo-1771078265.html

Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Россией по лунной станции

Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Россией по лунной станции - РИА Новости, 04.02.2022

Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Россией по лунной станции

Китайская сторона готова продвигать сотрудничество с Россией по созданию Международной научной лунной станции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T14:23

2022-02-04T14:23

2022-02-04T14:32

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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китайская сторона готова продвигать сотрудничество с Россией по созданию Международной научной лунной станции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в китайской столице в пятницу."Китай готов работать с Россией по продвижению двустороннего сотрудничества в области научных и технологических инноваций, содействовать сотрудничеству в передовых областях, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и Международная лунная научно-исследовательская станция, а также в других передовых отраслях", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР.Владимир Путин в пятницу прибыл в Китай, в программе визита главы российского государства - участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.Переговоры глав государств проходили в государственной резиденции "Дяоюйтай".Планируемая Россией и Китаем Международная научная лунная станция является комплексом экспериментально-исследовательских средств, создаваемым на поверхности и на орбите Луны, который предназначен для многопрофильных научно-исследовательских работ. В их числе отработка технологий длительной беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на Луне.Станцию планируется построить в период с 2026 по 2035 год, после чего начать ее эксплуатацию. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.В прошлом году в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге была показана презентация, согласно которой уже выбраны три возможных района для строительства российско-китайской Международной научной лунной станции. Так, согласно презентации, станцию могут разместить либо в кратере Амундсен в южной части Луны, либо в районе холмов Мауриса в Океане Бурь, либо в кратере Аристарх.Район строительства планируется выбрать в период до 2025 года с помощью трёх российских и китайских автоматических орбитальных и посадочных станций, которые проведут съёмку районов и доставят грунт с них.Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что межправительственное соглашение по созданию станции "уже практически готово и достаточно скоро будет подписано".

https://radiosputnik.ria.ru/20220204/kitay-1771068830.html

https://ria.ru/20220204/internet-1771067596.html

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в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, мид кнр, андрей денисов, луна