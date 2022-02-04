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Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Россией по лунной станции
Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Россией по лунной станции - РИА Новости, 04.02.2022
Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Россией по лунной станции
Китайская сторона готова продвигать сотрудничество с Россией по созданию Международной научной лунной станции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T14:23
2022-02-04T14:32
в мире
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
мид кнр
андрей денисов
луна
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ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китайская сторона готова продвигать сотрудничество с Россией по созданию Международной научной лунной станции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в китайской столице в пятницу."Китай готов работать с Россией по продвижению двустороннего сотрудничества в области научных и технологических инноваций, содействовать сотрудничеству в передовых областях, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и Международная лунная научно-исследовательская станция, а также в других передовых отраслях", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР.Владимир Путин в пятницу прибыл в Китай, в программе визита главы российского государства - участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.Переговоры глав государств проходили в государственной резиденции "Дяоюйтай".Планируемая Россией и Китаем Международная научная лунная станция является комплексом экспериментально-исследовательских средств, создаваемым на поверхности и на орбите Луны, который предназначен для многопрофильных научно-исследовательских работ. В их числе отработка технологий длительной беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на Луне.Станцию планируется построить в период с 2026 по 2035 год, после чего начать ее эксплуатацию. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.В прошлом году в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге была показана презентация, согласно которой уже выбраны три возможных района для строительства российско-китайской Международной научной лунной станции. Так, согласно презентации, станцию могут разместить либо в кратере Амундсен в южной части Луны, либо в районе холмов Мауриса в Океане Бурь, либо в кратере Аристарх.Район строительства планируется выбрать в период до 2025 года с помощью трёх российских и китайских автоматических орбитальных и посадочных станций, которые проведут съёмку районов и доставят грунт с них.Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что межправительственное соглашение по созданию станции "уже практически готово и достаточно скоро будет подписано".
https://radiosputnik.ria.ru/20220204/kitay-1771068830.html
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в мире, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, мид кнр, андрей денисов, луна
14:23 04.02.2022 (обновлено: 14:32 04.02.2022)
 
Си Цзиньпин заявил о готовности сотрудничать с Россией по лунной станции

Си Цзиньпин: Китай готов продвигать сотрудничество с Россией по лунной станции

© AP Photo / Darko VojinovicЛюди проходят на фоне флагов России и Китая
Люди проходят на фоне флагов России и Китая - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Люди проходят на фоне флагов России и Китая
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 4 фев - РИА Новости. Китайская сторона готова продвигать сотрудничество с Россией по созданию Международной научной лунной станции, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись в китайской столице в пятницу.
"Китай готов работать с Россией по продвижению двустороннего сотрудничества в области научных и технологических инноваций, содействовать сотрудничеству в передовых областях, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и Международная лунная научно-исследовательская станция, а также в других передовых отраслях", - приводит слова Си Цзиньпина официальный сайт МИД КНР.
Владимир Путин в пятницу прибыл в Китай, в программе визита главы российского государства - участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином.
Переговоры глав государств проходили в государственной резиденции "Дяоюйтай".
Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпинем в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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Россия и Китай подписали совместное заявление о международных отношениях
Планируемая Россией и Китаем Международная научная лунная станция является комплексом экспериментально-исследовательских средств, создаваемым на поверхности и на орбите Луны, который предназначен для многопрофильных научно-исследовательских работ. В их числе отработка технологий длительной беспилотной эксплуатации инфраструктуры с перспективой длительного присутствия человека на Луне.
Станцию планируется построить в период с 2026 по 2035 год, после чего начать ее эксплуатацию. В состав станции войдут исследовательский, энергетический, взлетно-посадочный, орбитальный и экспериментальный модули, а также командный центр, передающий спутник, телекоммуникационная станция и модули для верификации технологий и наблюдения.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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Россия и Китай выступили за равные права на управление интернетом
В прошлом году в рамках Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге была показана презентация, согласно которой уже выбраны три возможных района для строительства российско-китайской Международной научной лунной станции. Так, согласно презентации, станцию могут разместить либо в кратере Амундсен в южной части Луны, либо в районе холмов Мауриса в Океане Бурь, либо в кратере Аристарх.
Район строительства планируется выбрать в период до 2025 года с помощью трёх российских и китайских автоматических орбитальных и посадочных станций, которые проведут съёмку районов и доставят грунт с них.
Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что межправительственное соглашение по созданию станции "уже практически готово и достаточно скоро будет подписано".
 
В миреВладимир ПутинСи ЦзиньпинРоссияКитайМИД КНРАндрей ДенисовЛуна
 
 
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