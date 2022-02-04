https://ria.ru/20220204/sochi-1771010377.html

В Сочи впервые сделают организованные экскурсии по паркам санаториев

В Сочи впервые сделают организованные экскурсии по паркам санаториев - РИА Новости, 04.02.2022

В Сочи впервые сделают организованные экскурсии по паркам санаториев

Летом 2022 года в Сочи отдыхающим предложат экскурсии по парковым зонам двенадцати закрытых и действующих санаториев, сообщила РИА Новости директор департамента РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:24

2022-02-04T12:24

2022-02-04T12:24

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СОЧИ, 4 фев — РИА Новости. Летом 2022 года в Сочи отдыхающим предложат экскурсии по парковым зонам двенадцати закрытых и действующих санаториев, сообщила РИА Новости директор департамента курортов и туризма администрации города Светлана Батяйкина."Мы насчитали порядка двенадцати объектов, включая не функционирующие, но тем не менее те, чья архитектура и ландшафт парковых зон действительно достойны того, чтобы проводить в них экскурсии", — сказала Батяйкина.Она добавила, что подобные экологические маршруты создаются на территории Сочи впервые. Тур будет длиться не более двух часов, объекты не станут дополнительно обеспечивать инфраструктурой. За один визит туристы смогут посетить несколько парков исторических санаториев, в том числе закрытых — при наличии документа, удостоверяющего личность.Как добавила Батяйкина, сейчас идет поиск профессиональных гидов и сообществ для формирования маршрутов. "Уверены, что такая экскурсия у нас появится в ближайшее время. К лету презентуем", — сказала она.Инициатива была предложена мэру курорта Алексею Копайгородскому руководителем Кавказского государственного природного биосферного заповедника Сергеем Шевелевым в конце января. По его словам, в Сочи необходимо создавать короткие внутригородские маршруты, чтобы не уводить туристов далеко в горы, так как это требует определенной подготовки.

https://ria.ru/20220131/kruizy-1770320189.html

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