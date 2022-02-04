https://ria.ru/20220204/sobaki-1771102302.html

В Астрахани отловили девять бродячих собак после нападения на школьницу

В Астрахани отловили девять бродячих собак после нападения на школьницу - РИА Новости, 04.02.2022

В Астрахани отловили девять бродячих собак после нападения на школьницу

Специалисты отловили девять бродячих собак на улице Зеленая в Астрахани после того, как в соцсетях появилось видео с нападением животных на школьницу, сообщил... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:56

2022-02-04T15:56

2022-02-04T16:12

общество

астраханская область

астрахань

собаки

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты отловили девять бродячих собак на улице Зеленая в Астрахани после того, как в соцсетях появилось видео с нападением животных на школьницу, сообщил РИА Новости представитель администрации Астрахани.На видео, опубликованном в соцсетях, несколько собак с лаем погнались за школьницей, которая шла по дороге возле гаражей. Девочке удалось убежать."После публикации в социальных сетях видео о бродячих собаках… на место выехала бригада отловщиков. Специалистам удалось отловить девять особей. Работы будут продолжаться", - сказал собеседник агентства.За последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. Еще один инцидент произошёл 26 января, в Приволжском районе Астраханской области от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.

https://ria.ru/20220202/sobaki-1770594740.html

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общество, астраханская область, астрахань, собаки