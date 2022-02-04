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На Колыме предложили создать пункты передержки бродячих собак в колониях
На Колыме предложили создать пункты передержки бродячих собак в колониях - РИА Новости, 04.02.2022
На Колыме предложили создать пункты передержки бродячих собак в колониях
Пункты передержки для бродячих собак могут открыть в исправительных колониях Магаданской области, заявил на совещании в пятницу губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:16
2022-02-04T15:16
россия
магаданская область
собаки
общество
животные
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МАГАДАН, 4 фев - РИА Новости. Пункты передержки для бродячих собак могут открыть в исправительных колониях Магаданской области, заявил на совещании в пятницу губернатор Сергей Носов.В конце января мэрия Магадана ввела режим ЧС в городе в связи с повышенной активностью бродячих собак. Для ликвидации последствий, связанных с безнадзорными животными, привлекают сотрудников различных муниципальных ведомств. В социальных сетях появились сообщения о том, что в Магадане действуют догхантеры, в разных районах города обнаруживают мертвых животных."Я беседовал с руководителем УФСИН по Магаданской области. С его стороны есть очень хорошее предложение - создание при УФСИН пунктов передержки бродячих собак. Они уже посчитали сами: вольеры на девять-десять собак - 9-10 миллионов рублей. Мы можем профинансировать строительство, заключив соглашение. Лес у них есть на делянках, лес мы им выделили, они могут это сделать. Это очень хорошее предложение, мы его поддержим. Это и занятость людей в исправительных учреждениях, это и удешевление стоимости, это, если хотите, перевоспитание, уход за животными", - сказал Носов.За последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. Еще один инцидент произошёл 26 января, в Приволжском районе Астраханской области от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
https://ria.ru/20220128/sobaki-1769980946.html
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россия, магаданская область, собаки, общество, животные
15:16 04.02.2022
 
На Колыме предложили создать пункты передержки бродячих собак в колониях

Власти Магаданской области предложили создать пункты передержки бродячих собак в колониях

© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкБездомные собаки
Бездомные собаки - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Бездомные собаки
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МАГАДАН, 4 фев - РИА Новости. Пункты передержки для бродячих собак могут открыть в исправительных колониях Магаданской области, заявил на совещании в пятницу губернатор Сергей Носов.
В конце января мэрия Магадана ввела режим ЧС в городе в связи с повышенной активностью бродячих собак. Для ликвидации последствий, связанных с безнадзорными животными, привлекают сотрудников различных муниципальных ведомств. В социальных сетях появились сообщения о том, что в Магадане действуют догхантеры, в разных районах города обнаруживают мертвых животных.
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"Я беседовал с руководителем УФСИН по Магаданской области. С его стороны есть очень хорошее предложение - создание при УФСИН пунктов передержки бродячих собак. Они уже посчитали сами: вольеры на девять-десять собак - 9-10 миллионов рублей. Мы можем профинансировать строительство, заключив соглашение. Лес у них есть на делянках, лес мы им выделили, они могут это сделать. Это очень хорошее предложение, мы его поддержим. Это и занятость людей в исправительных учреждениях, это и удешевление стоимости, это, если хотите, перевоспитание, уход за животными", - сказал Носов.
За последнее время в разных регионах России произошло несколько нападений бездомных собак на людей, в том числе со смертельным исходом. Так, в январе в селе Домна в Забайкалье животные загрызли семилетнюю девочку. Еще один инцидент произошёл 26 января, в Приволжском районе Астраханской области от нападения бездомных собак погиб местный житель, который шел на работу. По всем фактам были возбуждены уголовные дела о халатности. В свою очередь, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подготовить предложения по изменению законодательства.
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РоссияМагаданская областьсобакиОбществоЖивотные
 
 
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