https://ria.ru/20220204/snayper-1771164865.html

Украинская снайперша пригрозила убивать людей в Донбассе

Украинская снайперша пригрозила убивать людей в Донбассе - РИА Новости, 04.02.2022

Украинская снайперша пригрозила убивать людей в Донбассе

Британская газета The Sun опубликовала интервью с украинским "снайпером-добровольцем" Еленой Белозерской, а также видеозапись, на которой женщина... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T20:55

2022-02-04T20:55

2022-02-04T23:24

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ЛОНДОН, 4 фев — РИА Новости. Британская газета The Sun опубликовала интервью с украинским "снайпером-добровольцем" Еленой Белозерской, а также видеозапись, на которой женщина предположительно стреляет в ополченцев в Донбассе.Так, в ролике показан вид через оптический прицел винтовки в ночное время, за кадром слышен женский и мужской голоса, в поле зрения появляются люди, снайпер несколько раз стреляет.По утверждению газеты, видео снято в Донбассе в 2017 году, стрелявшей из снайперской винтовки была Белозерская, а ее мишени издание называет то "русскими сепаратистами", то "русскими солдатами". Как указано в материале, на момент съемки Белозерская была добровольцем, но позже вступила в ряды морской пехоты Украины.По утверждениям The Sun, Белозерская и ее муж сейчас оба резервисты украинской армии.В интервью женщина заявила, что "моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны".Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения.Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев. Кроме того, Украина блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат Минским соглашениям.Усугубляют ситуацию действия США и НАТО, которые посылают на Украину военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В свою очередь, Москва отвергает все обвинения в подготовке агрессии и напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад нагнетает обстановку, чтобы нарастить группировку войск у российских границ.

https://ria.ru/20220204/armiya-1771109193.html

https://ria.ru/20220204/vinovnik-1771009497.html

https://ria.ru/20220204/vtorzhenie-1770985957.html

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в мире, ситуация в днр и лнр, нато, украина