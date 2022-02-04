20:55 04.02.2022 (обновлено: 23:24 04.02.2022)
Украинская снайперша пригрозила убивать людей в Донбассе
Sun опубликовала интервью украинской снайперши Белозерской, обещавшей убивать в Донбассе
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
ЛОНДОН, 4 фев — РИА Новости. Британская газета The Sun опубликовала интервью с украинским "снайпером-добровольцем" Еленой Белозерской, а также видеозапись, на которой женщина предположительно стреляет в ополченцев в Донбассе.
Так, в ролике показан вид через оптический прицел винтовки в ночное время, за кадром слышен женский и мужской голоса, в поле зрения появляются люди, снайпер несколько раз стреляет.
По утверждению газеты, видео снято в Донбассе в 2017 году, стрелявшей из снайперской винтовки была Белозерская, а ее мишени издание называет то "русскими сепаратистами", то "русскими солдатами". Как указано в материале, на момент съемки Белозерская была добровольцем, но позже вступила в ряды морской пехоты Украины.
"Елена, которой приписывается убийство как минимум десяти человек, заявила The Sun, что не будет колебаться и станет снова убивать, если войска Владимира Путина вторгнутся", — пишет газета
По утверждениям The Sun, Белозерская и ее муж сейчас оба резервисты украинской армии.
В интервью женщина заявила, что "моральные страдания из-за убийства человека были придуманы людьми, которые далеки от войны".
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружений в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование беспилотников вблизи линии соприкосновения.
Тем не менее обстановка остается напряженной: Киев сосредоточил у линии разграничения половину личного состава армии и регулярно обстреливает ополченцев. Кроме того, Украина блокирует работу в контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат Минским соглашениям.
В свою очередь, Москва отвергает все обвинения в подготовке агрессии и напоминает, что Украина не соблюдает Минские соглашения. В Кремле и МИД не раз указывали, что Запад нагнетает обстановку, чтобы нарастить группировку войск у российских границ.