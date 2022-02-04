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Канадский телеканал дважды попался на лжи о России
Канадский телеканал оправдался за ложь о России - РИА Новости, 04.02.2022
Канадский телеканал дважды попался на лжи о России
Канадская телерадиовещательная корпорация CBC второй раз за неделю оскандалилась из-за заявления журналистки о якобы "российском следе" в протестах... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:59
2022-02-04T20:59
2022-02-04T22:35
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Канадская телерадиовещательная корпорация CBC второй раз за неделю оскандалилась из-за заявления журналистки о якобы "российском следе" в протестах дальнобойщиков.Так, телеведущая Нил Коксал выдвинула теорию, согласно которой протестные акции в Канаде могли быть "спровоцированы русскими". Никаких доказательств этому она не представила. Позже из-за скандала CBC приписали к отрывку из эфира уточнение, которое также вызвало возмущения среди зрителей."В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов", — говорится в обновленной публикации CBC.Пользователи Сети и ряд местных порталов, в том числе RWN, указали, что организаторы акций хорошо известны и "ни один эксперт не говорил, что Россия спровоцировала протесты".Акции против коронавирусных ограничений, инициированные канадскими дальнобойщиками, начались в Оттаве 29 января. Протестующие требовали от властей снять все ограничения, связанные с пандемией и вакцинацией населения.Акции проходили мирно, однако полиция начала несколько уголовных расследований в отношении протестующих. В частности, одно из дел касается осквернения военного мемориала.
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в мире, россия, канада, оттава
20:59 04.02.2022 (обновлено: 22:35 04.02.2022)
Канадский телеканал оправдался за ложь о России
Канадская CBC оправдалась за попытку найти "российский след" в протестах дальнобойщиков