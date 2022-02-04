https://ria.ru/20220204/shtrafy-1771159899.html

Telegram грозит в Германии штраф в 55 миллионов евро

Telegram грозит в Германии штраф в 55 миллионов евро - РИА Новости, 04.02.2022

Telegram грозит в Германии штраф в 55 миллионов евро

Мессенджеру Telegram в Германии грозит штраф в 55 миллионов евро по двум текущим делам, сообщает издание Süddeutschen Zeitung со ссылкой на представителя... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T20:24

2022-02-04T20:24

2022-02-04T22:13

технологии

германия

мвд фрг

telegram (приложение)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg

БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Мессенджеру Telegram в Германии грозит штраф в 55 миллионов евро по двум текущим делам, сообщает издание Süddeutschen Zeitung со ссылкой на представителя министерства юстиции.Как отмечает издание, 55 миллионов евро - это максимальный денежный штраф по двух текущим делами против мессенджера. Речь идет о двух делах по двум нарушениям закона о правоприменении в социальных сетях - отсутствии "легко различимого" способа уведомления о таком противоправном контенте, как ненависть и травля, а также отсутствие уполномоченного лица для коммуникации с судами ФРГ. За первое нарушение закон предполагает штраф в размере до 50 миллионов, за второе - до 5 миллионов.Ранее в пятницу глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер сообщила, что правительство впервые провело переговоры с руководством Telegram. Она назвала беседу конструктивной и отметила, что стороны продолжат диалог. При этом, по данным Süddeutschen Zeitung, вопреки этому в правительстве все же не видят признаков изменения позиции Telegram.Министр юстиции ФРГ Марко Бушман также в пятницу заявил о планах проверки местоположения активов Telegram на случай применения мер против мессенджера, в отношении которого в Германии ведут два расследования.Конфликт властей ФРГ с Telegram из-за несоблюдения закона о правоприменении в социальны сетях длится с лета прошлого года. В последние месяцы к этому добавились случаи призывов к расправе с представителями властей со стороны ковид-диссидентов на площадках Telegram. На этом фоне новое правительство ФРГ заявило, что ужесточит политику в отношении мессенджера. Глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер допускала блокировку мессенджера Telegram в стране в качестве крайней мере в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. На прошлой неделе Федеральное уголовное ведомство Германии (BKA) создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера.

https://ria.ru/20220131/telegram-1770309607.html

https://ria.ru/20220112/zakharova-1767553888.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, германия, мвд фрг, telegram (приложение)