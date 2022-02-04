20:24 04.02.2022 (обновлено: 22:13 04.02.2022)
Telegram грозит в Германии штраф в 55 миллионов евро
Мессенджеру Telegram в Германии грозит штраф в 55 миллионов евро
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Мессенджеру Telegram в Германии грозит штраф в 55 миллионов евро по двум текущим делам, сообщает издание Süddeutschen Zeitung со ссылкой на представителя министерства юстиции.
Как отмечает издание, 55 миллионов евро - это максимальный денежный штраф по двух текущим делами против мессенджера. Речь идет о двух делах по двум нарушениям закона о правоприменении в социальных сетях - отсутствии "легко различимого" способа уведомления о таком противоправном контенте, как ненависть и травля, а также отсутствие уполномоченного лица для коммуникации с судами ФРГ. За первое нарушение закон предполагает штраф в размере до 50 миллионов, за второе - до 5 миллионов.
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Ранее в пятницу глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер сообщила, что правительство впервые провело переговоры с руководством Telegram. Она назвала беседу конструктивной и отметила, что стороны продолжат диалог. При этом, по данным Süddeutschen Zeitung, вопреки этому в правительстве все же не видят признаков изменения позиции Telegram.
Министр юстиции ФРГ Марко Бушман также в пятницу заявил о планах проверки местоположения активов Telegram на случай применения мер против мессенджера, в отношении которого в Германии ведут два расследования.
Конфликт властей ФРГ с Telegram из-за несоблюдения закона о правоприменении в социальны сетях длится с лета прошлого года. В последние месяцы к этому добавились случаи призывов к расправе с представителями властей со стороны ковид-диссидентов на площадках Telegram. На этом фоне новое правительство ФРГ заявило, что ужесточит политику в отношении мессенджера. Глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер допускала блокировку мессенджера Telegram в стране в качестве крайней мере в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. На прошлой неделе Федеральное уголовное ведомство Германии (BKA) создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера.
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