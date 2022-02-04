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Telegram грозит в Германии штраф в 55 миллионов евро
Telegram грозит в Германии штраф в 55 миллионов евро - РИА Новости, 04.02.2022
Telegram грозит в Германии штраф в 55 миллионов евро
Мессенджеру Telegram в Германии грозит штраф в 55 миллионов евро по двум текущим делам, сообщает издание Süddeutschen Zeitung со ссылкой на представителя... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:24
2022-02-04T22:13
технологии
германия
мвд фрг
telegram (приложение)
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БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Мессенджеру Telegram в Германии грозит штраф в 55 миллионов евро по двум текущим делам, сообщает издание Süddeutschen Zeitung со ссылкой на представителя министерства юстиции.Как отмечает издание, 55 миллионов евро - это максимальный денежный штраф по двух текущим делами против мессенджера. Речь идет о двух делах по двум нарушениям закона о правоприменении в социальных сетях - отсутствии "легко различимого" способа уведомления о таком противоправном контенте, как ненависть и травля, а также отсутствие уполномоченного лица для коммуникации с судами ФРГ. За первое нарушение закон предполагает штраф в размере до 50 миллионов, за второе - до 5 миллионов.Ранее в пятницу глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер сообщила, что правительство впервые провело переговоры с руководством Telegram. Она назвала беседу конструктивной и отметила, что стороны продолжат диалог. При этом, по данным Süddeutschen Zeitung, вопреки этому в правительстве все же не видят признаков изменения позиции Telegram.Министр юстиции ФРГ Марко Бушман также в пятницу заявил о планах проверки местоположения активов Telegram на случай применения мер против мессенджера, в отношении которого в Германии ведут два расследования.Конфликт властей ФРГ с Telegram из-за несоблюдения закона о правоприменении в социальны сетях длится с лета прошлого года. В последние месяцы к этому добавились случаи призывов к расправе с представителями властей со стороны ковид-диссидентов на площадках Telegram. На этом фоне новое правительство ФРГ заявило, что ужесточит политику в отношении мессенджера. Глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер допускала блокировку мессенджера Telegram в стране в качестве крайней мере в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. На прошлой неделе Федеральное уголовное ведомство Германии (BKA) создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера.
https://ria.ru/20220131/telegram-1770309607.html
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технологии, германия, мвд фрг, telegram (приложение)
20:24 04.02.2022 (обновлено: 22:13 04.02.2022)
 
Telegram грозит в Германии штраф в 55 миллионов евро

Мессенджеру Telegram в Германии грозит штраф в 55 миллионов евро

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 фев - РИА Новости. Мессенджеру Telegram в Германии грозит штраф в 55 миллионов евро по двум текущим делам, сообщает издание Süddeutschen Zeitung со ссылкой на представителя министерства юстиции.
Как отмечает издание, 55 миллионов евро - это максимальный денежный штраф по двух текущим делами против мессенджера. Речь идет о двух делах по двум нарушениям закона о правоприменении в социальных сетях - отсутствии "легко различимого" способа уведомления о таком противоправном контенте, как ненависть и травля, а также отсутствие уполномоченного лица для коммуникации с судами ФРГ. За первое нарушение закон предполагает штраф в размере до 50 миллионов, за второе - до 5 миллионов.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 31.01.2022
31 января, 14:19
В Германии начали два расследования против Telegram
Ранее в пятницу глава МВД ФРГ Нэнси Фэзер сообщила, что правительство впервые провело переговоры с руководством Telegram. Она назвала беседу конструктивной и отметила, что стороны продолжат диалог. При этом, по данным Süddeutschen Zeitung, вопреки этому в правительстве все же не видят признаков изменения позиции Telegram.
Министр юстиции ФРГ Марко Бушман также в пятницу заявил о планах проверки местоположения активов Telegram на случай применения мер против мессенджера, в отношении которого в Германии ведут два расследования.
Конфликт властей ФРГ с Telegram из-за несоблюдения закона о правоприменении в социальны сетях длится с лета прошлого года. В последние месяцы к этому добавились случаи призывов к расправе с представителями властей со стороны ковид-диссидентов на площадках Telegram. На этом фоне новое правительство ФРГ заявило, что ужесточит политику в отношении мессенджера. Глава МВД ФРГ Нэнси Фрезер допускала блокировку мессенджера Telegram в стране в качестве крайней мере в случае, если не будет найдено общеевропейское решение по соблюдению требований местного законодательства. На прошлой неделе Федеральное уголовное ведомство Германии (BKA) создало целевую рабочую группу по Telegram для улучшения возможностей расследования правонарушений с использованием мессенджера.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
12 января, 19:02
Германия публично объявила войну Telegram, заявила Захарова
 
ТехнологииГерманияМВД ФРГTelegram (приложение)
 
 
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