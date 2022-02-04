https://ria.ru/20220204/shtraf-1770982318.html
Юрист предупредил водителей о штрафе за грязное авто
Юрист предупредил водителей о штрафе за грязное авто - РИА Новости, 04.02.2022
Юрист предупредил водителей о штрафе за грязное авто
Штрафные санкции за грязное авто в обновленном КоАП, который, скорее всего, вступит в силу в марте 2022 года, не предусмотрены. Впрочем, есть нюансы,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T02:16
2022-02-04T02:16
2022-02-04T02:16
общество
авто
россия
юрий захаров
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Штрафные санкции за грязное авто в обновленном КоАП, который, скорее всего, вступит в силу в марте 2022 года, не предусмотрены. Впрочем, есть нюансы, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор плюс" Юрий Захаров.По его словам, если государственные номерные знаки на машине невозможно прочитать и распознать из-за скопившейся грязи на нем, то водитель может получить штраф в 5 тысяч рублей или лишиться права управления автомобилем на срок до 2 месяцев."Но при загрязнении всего автомобиля, в том числе и номерных знаков, наступление ответственности маловероятно из-за вождения в неблагоприятных погодных условиях. Но если автомобиль будет чистым, а номерные знаки стали нечитаемыми, то наступление ответственности вплоть до лишения права управления транспортным средством более чем реально", — подчеркнул Захаров.
https://ria.ru/20220201/dtp-1770479012.html
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общество, авто, россия, юрий захаров
Юрист предупредил водителей о штрафе за грязное авто
Юрист Захаров: водитель может получить штраф из-за загрязнения номерных знаков на машине