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Юрист предупредил водителей о штрафе за грязное авто
Юрист предупредил водителей о штрафе за грязное авто - РИА Новости, 04.02.2022
Юрист предупредил водителей о штрафе за грязное авто
Штрафные санкции за грязное авто в обновленном КоАП, который, скорее всего, вступит в силу в марте 2022 года, не предусмотрены. Впрочем, есть нюансы,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T02:16
2022-02-04T02:16
общество
авто
россия
юрий захаров
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Штрафные санкции за грязное авто в обновленном КоАП, который, скорее всего, вступит в силу в марте 2022 года, не предусмотрены. Впрочем, есть нюансы, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор плюс" Юрий Захаров.По его словам, если государственные номерные знаки на машине невозможно прочитать и распознать из-за скопившейся грязи на нем, то водитель может получить штраф в 5 тысяч рублей или лишиться права управления автомобилем на срок до 2 месяцев."Но при загрязнении всего автомобиля, в том числе и номерных знаков, наступление ответственности маловероятно из-за вождения в неблагоприятных погодных условиях. Но если автомобиль будет чистым, а номерные знаки стали нечитаемыми, то наступление ответственности вплоть до лишения права управления транспортным средством более чем реально", — подчеркнул Захаров.
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общество, авто, россия, юрий захаров
02:16 04.02.2022
 
Юрист предупредил водителей о штрафе за грязное авто

Юрист Захаров: водитель может получить штраф из-за загрязнения номерных знаков на машине

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДорожное движение во время снегопада
Дорожное движение во время снегопада - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Дорожное движение во время снегопада. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Штрафные санкции за грязное авто в обновленном КоАП, который, скорее всего, вступит в силу в марте 2022 года, не предусмотрены. Впрочем, есть нюансы, рассказывает агентству "Прайм" ведущий юрист Евразийской Юридической Ассоциации "Сенатор плюс" Юрий Захаров.
По его словам, если государственные номерные знаки на машине невозможно прочитать и распознать из-за скопившейся грязи на нем, то водитель может получить штраф в 5 тысяч рублей или лишиться права управления автомобилем на срок до 2 месяцев.
"Но при загрязнении всего автомобиля, в том числе и номерных знаков, наступление ответственности маловероятно из-за вождения в неблагоприятных погодных условиях. Но если автомобиль будет чистым, а номерные знаки стали нечитаемыми, то наступление ответственности вплоть до лишения права управления транспортным средством более чем реально", — подчеркнул Захаров.
Автомобильная авария - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
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Виновника не догонять, авто не ремонтировать: как вести себя после ДТП
 
ОбществоАвтоРоссияЮрий Захаров
 
 
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