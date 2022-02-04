https://ria.ru/20220204/shos-1771068440.html

Россия и Китай выступили за укрепление ШОС

Россия и Китай выступили за укрепление ШОС - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай выступили за укрепление ШОС

Россия и Китай нацелены на укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:44

2022-02-04T13:44

2022-02-04T13:45

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай нацелены на укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Россия и Китай нацелены на всестороннее укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и дальнейшее повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211125/shos-1760734375.html

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в мире, россия, китай, шос