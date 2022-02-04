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Россия и Китай выступили за укрепление ШОС
Россия и Китай выступили за укрепление ШОС - РИА Новости, 04.02.2022
Россия и Китай выступили за укрепление ШОС
Россия и Китай нацелены на укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:44
2022-02-04T13:45
в мире
россия
китай
шос
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай нацелены на укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности.Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Россия и Китай нацелены на всестороннее укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и дальнейшее повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности", - говорится в сообщении.
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в мире, россия, китай, шос
13:44 04.02.2022 (обновлено: 13:45 04.02.2022)
 
Россия и Китай выступили за укрепление ШОС

Россия и Китай выступили за укрепление Шанхайской организации сотрудничества

© Sputnik / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкФлаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Sputnik / Болат Шайхинов
Перейти в фотобанк
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия и Китай нацелены на укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка на принципах устойчивой безопасности.
Текст соответствующего заявления РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Россия и Китай нацелены на всестороннее укрепление Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и дальнейшее повышение ее роли в формировании полицентричного миропорядка, основанного на общепризнанных принципах международного права, многосторонности, равной, совместной, неделимой, комплексной и устойчивой безопасности", - говорится в сообщении.
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