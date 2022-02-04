https://ria.ru/20220204/shkolniki-1771005272.html

В Крыму школьники попытались задушить 13-летнюю девочку

В Крыму школьники попытались задушить 13-летнюю девочку - РИА Новости, 04.02.2022

В Крыму школьники попытались задушить 13-летнюю девочку

Школьницу в Бахчисарайском районе Крыма пытались задушить воспитанники той же школы, возбуждено уголовное дело, проводится проверка, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T09:27

2022-02-04T09:27

2022-02-04T09:33

происшествия

россия

республика крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости. Школьницу в Бахчисарайском районе Крыма пытались задушить воспитанники той же школы, возбуждено уголовное дело, проводится проверка, сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Крым."По предварительным данным, 1 февраля текущего года на территории одной из школ Бахчисарайского района учащиеся совершили действия, направленные на удушение 13-летней девочки, ученицы той же школы. По предварительной информации, семьи несовершеннолетних на профилактических учетах не состояли", - говорится в сообщении.Следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела о покушении на убийство 13-летней девочки поставлено на особый контроль.Прокуратурой также организована проверка, в рамках которой оценят исполнение обязанностей должностными лицами системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также причин и условий произошедшего.В свою очередь, в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и городу Севастополю уточнили, что в преступном замысле участвовали двое школьников. Уголовное дело возбуждено в отношении 16-летнего подростка."Подозреваемый совместно с малолетним знакомым на почве личных неприязненных отношений к школьнице решили совершить ее убийство путем удушения. После того, как потерпевшая потеряла сознание, подростки, испугавшись ее смерти, покинули место происшествия", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220128/sud-1769908915.html

https://ria.ru/20220124/napadenie-1769225060.html

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республика крым

севастополь

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происшествия, россия, республика крым, севастополь