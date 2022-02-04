https://ria.ru/20220204/series-1770905598.html

В Сети появился первый тизер сериала "‎The Телки" с Биковичем и Андреевой

В Сети появился первый тизер сериала "‎The Телки" с Биковичем и Андреевой - РИА Новости, 04.02.2022

В Сети появился первый тизер сериала "‎The Телки" с Биковичем и Андреевой

Видеосервисы more.tv и Wink представили первый тизер сериала "‎The Телки". Об этом сообщает пресс-служба. Ролик опубликован на YouTube-канале more.tv. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T05:57

2022-02-04T05:57

2022-02-04T05:57

культура

новости культуры

милош бикович

оксана акиньшина

паулина андреева

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770901349_0:121:3069:1847_1920x0_80_0_0_0f0dd30c6b6e6012ac49c5fca95279fc.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Видеосервисы more.tv и Wink представили первый тизер сериала "‎The Телки". Об этом сообщает пресс-служба. Ролик опубликован на YouTube-канале more.tv. Проект основан на одноименном романе Сергея Минаева. Режиссер — Мария Агранович ("Люби их всех"). Главный герой — руководитель PR-агентства Андрей Миркин. Он легко соблазняет женщин и использует их для достижения своих целей. Его не волнует, сколько судеб было из-за него поломано. Но, кажется, скоро ему придется столкнуться с последствиями содеянного. "The Телки" нулевых превращаются в порочный триллер о женской мести в лучших традициях "Исчезнувшей", — описывается проект в пресс-релизе.Судя по трейлеру, в сериале будут представлены очень откровенные сцены и драки. Главный герой в кадре то боксирует, то грустно шагает вдоль дороги в окровавленной рубашке, то заманивает в постель очередную красотку. В фильме снимались Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю и другие. Премьера сериала состоится 24 февраля на видеосервисах more.tv и Wink.

https://ria.ru/20220202/kniga-1770626797.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, милош бикович, оксана акиньшина, паулина андреева, кино и сериалы