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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220204/series-1770905598.html
В Сети появился первый тизер сериала "‎The Телки" с Биковичем и Андреевой
В Сети появился первый тизер сериала "‎The Телки" с Биковичем и Андреевой - РИА Новости, 04.02.2022
В Сети появился первый тизер сериала "‎The Телки" с Биковичем и Андреевой
Видеосервисы more.tv и Wink представили первый тизер сериала "‎The Телки". Об этом сообщает пресс-служба. Ролик опубликован на YouTube-канале more.tv. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T05:57
2022-02-04T05:57
культура
новости культуры
милош бикович
оксана акиньшина
паулина андреева
кино и сериалы
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Видеосервисы more.tv и Wink представили первый тизер сериала "‎The Телки". Об этом сообщает пресс-служба. Ролик опубликован на YouTube-канале more.tv. Проект основан на одноименном романе Сергея Минаева. Режиссер — Мария Агранович ("Люби их всех"). Главный герой — руководитель PR-агентства Андрей Миркин. Он легко соблазняет женщин и использует их для достижения своих целей. Его не волнует, сколько судеб было из-за него поломано. Но, кажется, скоро ему придется столкнуться с последствиями содеянного. "The Телки" нулевых превращаются в порочный триллер о женской мести в лучших традициях "Исчезнувшей", — описывается проект в пресс-релизе.Судя по трейлеру, в сериале будут представлены очень откровенные сцены и драки. Главный герой в кадре то боксирует, то грустно шагает вдоль дороги в окровавленной рубашке, то заманивает в постель очередную красотку. В фильме снимались Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю и другие. Премьера сериала состоится 24 февраля на видеосервисах more.tv и Wink.
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новости культуры, милош бикович, оксана акиньшина, паулина андреева, кино и сериалы
05:57 04.02.2022
 
В Сети появился первый тизер сериала "‎The Телки" с Биковичем и Андреевой

Вышел первый тизер сериала "‎The Телки" с Милошем Биковичем и Паулиной Андреевой

© Фото предоставлено пресс-службой more.tv/Vladislav TinkovСъемки сериала "‎The Телки"
Съемки сериала ‎The Телки
© Фото предоставлено пресс-службой more.tv/Vladislav Tinkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Видеосервисы more.tv и Wink представили первый тизер сериала "‎The Телки". Об этом сообщает пресс-служба. Ролик опубликован на YouTube-канале more.tv.
Проект основан на одноименном романе Сергея Минаева. Режиссер — Мария Агранович ("Люби их всех").
Главный герой — руководитель PR-агентства Андрей Миркин. Он легко соблазняет женщин и использует их для достижения своих целей. Его не волнует, сколько судеб было из-за него поломано. Но, кажется, скоро ему придется столкнуться с последствиями содеянного.
"The Телки" нулевых превращаются в порочный триллер о женской мести в лучших традициях "Исчезнувшей", — описывается проект в пресс-релизе.
Судя по трейлеру, в сериале будут представлены очень откровенные сцены и драки. Главный герой в кадре то боксирует, то грустно шагает вдоль дороги в окровавленной рубашке, то заманивает в постель очередную красотку.
В фильме снимались Милош Бикович, Паулина Андреева, Любовь Аксенова, Оксана Акиньшина, Виктория Толстоганова, Анна Слю и другие.
Премьера сериала состоится 24 февраля на видеосервисах more.tv и Wink.
Актриса Паулина Андреева - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 11:42Культура
Сценарий Паулины Андреевой к сериалу "Псих" выпустили в виде книги
 
КультураНовости культурыМилош БиковичОксана АкиньшинаПаулина АндрееваКино и сериалы
 
 
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