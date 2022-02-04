https://ria.ru/20220204/senator-1771096013.html
Косачев допустил изменение решения России по DW
Косачев допустил изменение решения России по DW - РИА Новости, 04.02.2022
Косачев допустил изменение решения России по DW
Россия может изменить свое решение по закрытию корпункта Deutsche Welle, если власти ФРГ сменят позицию по отношению к RT DE о запрете вещания в Германии,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:25
2022-02-04T15:25
2022-02-04T15:25
в мире
анналена бербок
россия
сербия
германия
мид германии
константин косачев
deutsche welle
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:48:2617:1520_1920x0_80_0_0_8a71550d4c27ff93650ec072523d80f9.jpg
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия может изменить свое решение по закрытию корпункта Deutsche Welle, если власти ФРГ сменят позицию по отношению к RT DE о запрете вещания в Германии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.МИД РФ сообщил в четверг, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия также инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сказал РИА Новости, что меры РФ являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно.RT DE получило вещательную лицензию в Сербии, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это даёт право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию."С нашей точки зрения, это решение (ФРГ) политическое. Мы не видим никаких оснований его рассматривать иначе. Все запросы, сделанные РФ, остались без ответа", - сказал Косачев, добавив, что российское СМИ все делало правильно.Более того, тема RT DE поднималась в ходе визита в Россию главы МИД ФРГ Анналены Бербок. И опять никакого ответа. Прошло время и только запреты, подчеркнул сенатор.В пятницу госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот заявила, что считает, Россия и Германия должны стремиться к диалогу и деэскалации на фоне ситуации с российским RT DE и немецким Deutsche Welle, а также сказала, что RT DE может подать заявку на получение лицензии на вещание в Германии.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220204/put-1771089169.html
https://ria.ru/20220203/volodin-1770971249.html
россия
сербия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601599376_0:0:2617:1964_1920x0_80_0_0_32ba7fe1c4ad4a61f45a52c5d0781ecd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анналена бербок, россия, сербия, германия, мид германии, константин косачев, deutsche welle, rt deutsch
Косачев допустил изменение решения России по DW
Сенатор Косачев: решение России по DW могут изменить после смены позиции Германии по RT DE
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия может изменить свое решение по закрытию корпункта Deutsche Welle, если власти ФРГ сменят позицию по отношению к RT DE о запрете вещания в Германии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
МИД РФ сообщил в четверг, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия также инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сказал РИА Новости, что меры РФ являются ответными, и в случае, если Германия
изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия
ответит позитивно.
RT DE получило вещательную лицензию в Сербии
, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это даёт право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию.
"С нашей точки зрения, это решение (ФРГ) политическое. Мы не видим никаких оснований его рассматривать иначе. Все запросы, сделанные РФ, остались без ответа", - сказал Косачев, добавив, что российское СМИ все делало правильно.
Более того, тема RT DE поднималась в ходе визита в Россию главы МИД ФРГ Анналены Бербок
. И опять никакого ответа. Прошло время и только запреты, подчеркнул сенатор.
"Теперь, надеюсь, будут отвечать и очень хотелось бы верить, что отвечать будут не нападками на Россию, которая с их точки зрения опять будет выставлена в качестве борца со свободой слова. Что ответы последуют с точки зрения изменения позиции германских властей по RT DE. Вот если и когда они последуют, я абсолютно не сомневаюсь, что мы будем готовы пересматривать и отменять наши решения по DW", - отметил политик.
В пятницу госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот заявила, что считает, Россия и Германия должны стремиться к диалогу и деэскалации на фоне ситуации с российским RT DE и немецким Deutsche Welle, а также сказала, что RT DE может подать заявку на получение лицензии на вещание в Германии.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.