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Косачев допустил изменение решения России по DW
Косачев допустил изменение решения России по DW - РИА Новости, 04.02.2022
Косачев допустил изменение решения России по DW
Россия может изменить свое решение по закрытию корпункта Deutsche Welle, если власти ФРГ сменят позицию по отношению к RT DE о запрете вещания в Германии,... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:25
2022-02-04T15:25
в мире
анналена бербок
россия
сербия
германия
мид германии
константин косачев
deutsche welle
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия может изменить свое решение по закрытию корпункта Deutsche Welle, если власти ФРГ сменят позицию по отношению к RT DE о запрете вещания в Германии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.МИД РФ сообщил в четверг, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия также инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сказал РИА Новости, что меры РФ являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно.RT DE получило вещательную лицензию в Сербии, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это даёт право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию."С нашей точки зрения, это решение (ФРГ) политическое. Мы не видим никаких оснований его рассматривать иначе. Все запросы, сделанные РФ, остались без ответа", - сказал Косачев, добавив, что российское СМИ все делало правильно.Более того, тема RT DE поднималась в ходе визита в Россию главы МИД ФРГ Анналены Бербок. И опять никакого ответа. Прошло время и только запреты, подчеркнул сенатор.В пятницу госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот заявила, что считает, Россия и Германия должны стремиться к диалогу и деэскалации на фоне ситуации с российским RT DE и немецким Deutsche Welle, а также сказала, что RT DE может подать заявку на получение лицензии на вещание в Германии.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
https://ria.ru/20220204/put-1771089169.html
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в мире, анналена бербок, россия, сербия, германия, мид германии, константин косачев, deutsche welle, rt deutsch
15:25 04.02.2022
 
Косачев допустил изменение решения России по DW

Сенатор Косачев: решение России по DW могут изменить после смены позиции Германии по RT DE

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия может изменить свое решение по закрытию корпункта Deutsche Welle, если власти ФРГ сменят позицию по отношению к RT DE о запрете вещания в Германии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
МИД РФ сообщил в четверг, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия также инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сказал РИА Новости, что меры РФ являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно.
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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В МИД ФРГ изложили "правовой путь" решения ситуации c RT DE в Германии
RT DE получило вещательную лицензию в Сербии, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это даёт право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию.
"С нашей точки зрения, это решение (ФРГ) политическое. Мы не видим никаких оснований его рассматривать иначе. Все запросы, сделанные РФ, остались без ответа", - сказал Косачев, добавив, что российское СМИ все делало правильно.
Более того, тема RT DE поднималась в ходе визита в Россию главы МИД ФРГ Анналены Бербок. И опять никакого ответа. Прошло время и только запреты, подчеркнул сенатор.
"Теперь, надеюсь, будут отвечать и очень хотелось бы верить, что отвечать будут не нападками на Россию, которая с их точки зрения опять будет выставлена в качестве борца со свободой слова. Что ответы последуют с точки зрения изменения позиции германских властей по RT DE. Вот если и когда они последуют, я абсолютно не сомневаюсь, что мы будем готовы пересматривать и отменять наши решения по DW", - отметил политик.
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В пятницу госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот заявила, что считает, Россия и Германия должны стремиться к диалогу и деэскалации на фоне ситуации с российским RT DE и немецким Deutsche Welle, а также сказала, что RT DE может подать заявку на получение лицензии на вещание в Германии.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.
 
В миреАнналена БербокРоссияСербияГерманияМИД ГерманииКонстантин КосачевDeutsche WelleRT Deutsch
 
 
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