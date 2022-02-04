https://ria.ru/20220204/senator-1771096013.html

Косачев допустил изменение решения России по DW

Косачев допустил изменение решения России по DW - РИА Новости, 04.02.2022

Косачев допустил изменение решения России по DW

Россия может изменить свое решение по закрытию корпункта Deutsche Welle, если власти ФРГ сменят позицию по отношению к RT DE о запрете вещания в Германии,... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T15:25

2022-02-04T15:25

2022-02-04T15:25

в мире

анналена бербок

россия

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мид германии

константин косачев

deutsche welle

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия может изменить свое решение по закрытию корпункта Deutsche Welle, если власти ФРГ сменят позицию по отношению к RT DE о запрете вещания в Германии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.МИД РФ сообщил в четверг, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро. Россия также инициирует процедуру рассмотрения вопроса о признании Deutsche Welle СМИ-иноагентом. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сказал РИА Новости, что меры РФ являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно.RT DE получило вещательную лицензию в Сербии, по европейской конвенции о трансграничном телевещании это даёт право вещать в большинстве стран ЕС, включая Германию."С нашей точки зрения, это решение (ФРГ) политическое. Мы не видим никаких оснований его рассматривать иначе. Все запросы, сделанные РФ, остались без ответа", - сказал Косачев, добавив, что российское СМИ все делало правильно.Более того, тема RT DE поднималась в ходе визита в Россию главы МИД ФРГ Анналены Бербок. И опять никакого ответа. Прошло время и только запреты, подчеркнул сенатор.В пятницу госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудия Рот заявила, что считает, Россия и Германия должны стремиться к диалогу и деэскалации на фоне ситуации с российским RT DE и немецким Deutsche Welle, а также сказала, что RT DE может подать заявку на получение лицензии на вещание в Германии.Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.

https://ria.ru/20220204/put-1771089169.html

https://ria.ru/20220203/volodin-1770971249.html

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