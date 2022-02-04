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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220204/scherbakov-1771099720.html
Актера Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Актера Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022
Актера Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Актера Бориса Щербакова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, в пятницу уже играет в спектакле, сообщила РИА... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:45
2022-02-04T15:45
культура
театр
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис щербаков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Актера Бориса Щербакова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, в пятницу уже играет в спектакле, сообщила РИА Новости его жена Татьяна Бронзова."Он уже вышел из больницы, сегодня уже в спектакле играет. Все хорошо, все живы и здоровы", - рассказала собеседница агентства.Борис Щербаков - народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР. Снимался в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе в таких, как "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина", "С любимыми не расставайтесь", "Тихий Дон", "Сыщики".
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театр, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис щербаков
15:45 04.02.2022
 
Актера Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19

Актера Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19, он уже играет в спектакле

© АГН "Москва" / Сергей КиселевАктер Борис Щербаков
Актер Борис Щербаков - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Актер Борис Щербаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Актера Бориса Щербакова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, в пятницу уже играет в спектакле, сообщила РИА Новости его жена Татьяна Бронзова.
"Он уже вышел из больницы, сегодня уже в спектакле играет. Все хорошо, все живы и здоровы", - рассказала собеседница агентства.
Борис Щербаков - народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР. Снимался в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе в таких, как "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина", "С любимыми не расставайтесь", "Тихий Дон", "Сыщики".
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КультураТеатрКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис Щербаков
 
 
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