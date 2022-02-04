https://ria.ru/20220204/scherbakov-1771099720.html
Актера Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Актера Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 04.02.2022
Актера Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Актера Бориса Щербакова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, в пятницу уже играет в спектакле, сообщила РИА... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:45
2022-02-04T15:45
2022-02-04T15:45
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театр
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борис щербаков
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Актера Бориса Щербакова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы, он чувствует себя хорошо, в пятницу уже играет в спектакле, сообщила РИА Новости его жена Татьяна Бронзова."Он уже вышел из больницы, сегодня уже в спектакле играет. Все хорошо, все живы и здоровы", - рассказала собеседница агентства.Борис Щербаков - народный артист РФ, лауреат Государственной премии СССР. Снимался в нескольких десятках фильмов и сериалов, в том числе в таких, как "Гостья из будущего", "Валентин и Валентина", "С любимыми не расставайтесь", "Тихий Дон", "Сыщики".
https://ria.ru/20220131/koronavirus-1770361172.html
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театр, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис щербаков
Актера Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19
Актера Щербакова выписали из больницы после лечения от COVID-19, он уже играет в спектакле