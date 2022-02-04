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Блинкен обсудил с главой МИД Украины антироссийские санкции
Блинкен обсудил с главой МИД Украины антироссийские санкции - РИА Новости, 04.02.2022
Блинкен обсудил с главой МИД Украины антироссийские санкции
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в пятницу телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили контакты РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:32
2022-02-04T20:32
в мире
энтони блинкен
дмитрий кулеба
украина
сша
россия
санкции в отношении россии
нато
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КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в пятницу телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили контакты с РФ, динамику переговоров в рамках "нормандского формата" и санкции против России.Администрация США в четверг провела закрытые брифинги о ситуации вокруг Украины для обеих палат конгресса, где идет работа над законопроектами о беспрецедентных санкциях против России."Госсекретарь проинформировал главу украинской дипломатии об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел. Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап. Стороны обсудили динамику переговоров в рамках "нормандского формата" и выразили надежду на то, что Российская Федерация продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров", - говорится в сообщении.Уточняется, что Кулеба выразил благодарность госсекретарю и американскому народу "за беспрецедентную помощь", которую США предоставили и продолжают оказывать Украине для укрепления обороноспособности государства."Госсекретарь подтвердил работу администрации (президента США - ред.) Джозефа Байдена по предоставлению дополнительной помощи США для усиления экономической и финансовой уверенности Украины в условиях негативного влияния рисков безопасности со стороны РФ на ее экономику. Дмитрий Кулеба поблагодарил американскую сторону за передачу Украине информации о возможной подготовке Российской Федерацией сфабрикованных поводов для обострения. Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов в действительность и договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере", - отметили в МИД.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220204/kontent-1771114440.html
https://ria.ru/20220202/ukraina-1770545692.html
https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html
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в мире, энтони блинкен, дмитрий кулеба, украина, сша, россия, санкции в отношении россии, нато
20:32 04.02.2022
 
Блинкен обсудил с главой МИД Украины антироссийские санкции

Госсекретарь США Блинкен обсудил с главой МИД Украины Кулебой антироссийские санкции

© REUTERS / Alex BrandonГосударственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Alex Brandon
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел в пятницу телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, стороны обсудили контакты с РФ, динамику переговоров в рамках "нормандского формата" и санкции против России.
Администрация США в четверг провела закрытые брифинги о ситуации вокруг Украины для обеих палат конгресса, где идет работа над законопроектами о беспрецедентных санкциях против России.
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"Госсекретарь проинформировал главу украинской дипломатии об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел. Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап. Стороны обсудили динамику переговоров в рамках "нормандского формата" и выразили надежду на то, что Российская Федерация продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Кулеба выразил благодарность госсекретарю и американскому народу "за беспрецедентную помощь", которую США предоставили и продолжают оказывать Украине для укрепления обороноспособности государства.
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"Госсекретарь подтвердил работу администрации (президента США - ред.) Джозефа Байдена по предоставлению дополнительной помощи США для усиления экономической и финансовой уверенности Украины в условиях негативного влияния рисков безопасности со стороны РФ на ее экономику. Дмитрий Кулеба поблагодарил американскую сторону за передачу Украине информации о возможной подготовке Российской Федерацией сфабрикованных поводов для обострения. Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предотвратить воплощение подобных планов в действительность и договорились и дальше взаимодействовать в этой сфере", - отметили в МИД.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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