https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771113614.html

Эксперт предсказал кризис на энергорынках из-за новых санкций против России

Эксперт предсказал кризис на энергорынках из-за новых санкций против России - РИА Новости, 04.02.2022

Эксперт предсказал кризис на энергорынках из-за новых санкций против России

Беспрецедентные санкции, которыми угрожает России Запад, будет крайне сложно реализовать из-за возможных последствий, запрет на экспорт российских... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T16:43

2022-02-04T16:43

2022-02-04T16:43

экономика

россия

сша

санкции

реакция на санкции

природный газ

цены на нефть

александр дынкин

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Беспрецедентные санкции, которыми угрожает России Запад, будет крайне сложно реализовать из-за возможных последствий, запрет на экспорт российских углеводородов, например, приведет к колоссальному кризису на энергетических рынках, а цены на нефть могут подскочить до 170 долларов за баррель, заявил РИА Новости президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Александр Дынкин."Я не верю в осуществление беспрецедентных санкций, которыми Запад угрожает России. Не вижу, как они смогут реализовать меры по запрету экспорта наших углеводородов. Потому что это приведет к колоссальному кризису на энергетических рынках. Если они пойдут на такой шаг, цена нефти, думаю, взлетит до 170 долларов за баррель. Перевалят в этом случае далеко за 1000 долларов за 1000 кубометров и цены на газ, который для европейцев уже сегодня и так достаточно дорог", - сказал он.Дынкин также считает, что российский газ, который покрывает 40% потребности Европы в нем, невозможно заменить. "В мире просто нет таких запасов газа, которые могли бы быть переброшены на европейский континент. США вряд ли смогут поставлять в Европу свой сжатый природный газ. Такая транспортировка стоит денег. Для этого им придется вводить бюджетное субсидирование, что ляжет на Вашингтон большой финансовой нагрузкой. Учитывая не очень хорошую ситуацию с бюджетом, это маловероятно", - подчеркнул Дынкин.Негативно скажется на мировых энергетических рынках, по мнению президента ИМЭМО, и отключение России от международной финансовой системы SWIFT. "Как европейцы будут платить в этом случае за поставляемыми нами углеводороды?" - отмечает эксперт. Что касается запрета на поставки в Россию электроники для мобильных телефонов, то теоретически это возможно, хотя и будет означать потери для Apple, полагает президент ИМЭМО.Индивидуальные санкции, которыми грозит Запад, также могут иметь разносторонние последствия. "Уже сейчас под санкциями находится 1150 наших людей и компаний. Думаю, какого-то драматического изменения новые меры, направленные против частных лиц и российских компаний, не привнесут. Не говоря уже о том, что такие действия вызовут в Великобритании, где большинство этих людей давно укоренились, бурные финансовые волны", - считает эксперт."Кроме того, в России сегодня работает 1300 американских компаний. Если идти по самому жесткому сценарию, то ведь возможны шаги Москвы против этих компаний... Здравый смысл должен взять вверх над идеологией. Нормальные люди в конгрессе США, уверен, все это понимают", - заключил президент ИМЭМО.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины и угрожают новыми чувствительными санкциями. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220203/evropa-1770710982.html

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771050457.html

https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html

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экономика, россия, сша, санкции, реакция на санкции, природный газ, цены на нефть, александр дынкин