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https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771091811.html
Кулеба призвал Запад раскрыть суть санкций, которые грозят России
Кулеба призвал Запад раскрыть суть санкций, которые грозят России - РИА Новости, 04.02.2022
Кулеба призвал Запад раскрыть суть санкций, которые грозят России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад раскрыть санкции, которые могут быть введены против России на фоне якобы возможной эскалации вокруг РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T15:08
2022-02-04T15:08
в мире
украина
мид украины
дмитрий кулеба
нато
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад раскрыть санкции, которые могут быть введены против России на фоне якобы возможной эскалации вокруг Украины, так как, по его словам, угроза "самых жестких санкций" уже не действует на Москву. По его словам, предупреждения России о том, что она в случае определенных действий пострадает от самых жестких санкций "больше не работают"."Россия это слышит уже на протяжении месяцев, они привыкли жить с этим посланием. Сейчас пришло время раскрыть санкции, которые будут введены против России, чтобы они на самом деле увидели, что Запад объединен, а санкции готовы. Настало время конкретики. В противном случае Россия будет думать, что это все несерьезно", - заявил Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC. Глава МИД Украины также призвал западные государства ввести "некоторые санкции" против России уже сейчас.Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации вокруг Украины.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771011895.html
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в мире, украина, мид украины, дмитрий кулеба, нато, россия, санкции в отношении россии
15:08 04.02.2022
 
Кулеба призвал Запад раскрыть суть санкций, которые грозят России

Глава МИД Украины Кулеба призвал Запад раскрыть суть санкций, которые грозят России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад раскрыть санкции, которые могут быть введены против России на фоне якобы возможной эскалации вокруг Украины, так как, по его словам, угроза "самых жестких санкций" уже не действует на Москву. По его словам, предупреждения России о том, что она в случае определенных действий пострадает от самых жестких санкций "больше не работают".
"Россия это слышит уже на протяжении месяцев, они привыкли жить с этим посланием. Сейчас пришло время раскрыть санкции, которые будут введены против России, чтобы они на самом деле увидели, что Запад объединен, а санкции готовы. Настало время конкретики. В противном случае Россия будет думать, что это все несерьезно", - заявил Кулеба в интервью американскому телеканалу CNBC. Глава МИД Украины также призвал западные государства ввести "некоторые санкции" против России уже сейчас.
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
10:08
Посол в Лондоне рассказал, как Россия ответит Британии на новые санкции
Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации вокруг Украины.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 04:38
Посольство: Россия не собирается "пятиться назад" из-за угрозы санкций США
 
В миреУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаНАТОРоссияСанкции в отношении России
 
 
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