https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771071355.html

Москва ответит на санкции Лондона против российского бизнеса, заявили в МИД

Москва ответит на санкции Лондона против российского бизнеса, заявили в МИД - РИА Новости, 04.02.2022

Москва ответит на санкции Лондона против российского бизнеса, заявили в МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Россия ответит на возможные санкции Британии против российского бизнеса. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:53

2022-02-04T13:53

2022-02-04T14:00

москва

великобритания

в мире

мария захарова

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что Россия ответит на возможные санкции Британии против российского бизнеса.Она рассказала, что в Москве "отфиксировали прозвучавшие безобразные заявления МИД Великобритании о намерении провести через парламент документ, который предусматривает новые основания для подведения под санкции российских юридических и физических лиц"."Мы будем определяться по ситуации, но если анонсированные санкции будут вот так огульно распространяться на любые российские компании, как об этом заявила британская сторона, то есть без наличия юридически обоснованных фактов, это станет серьёзным препятствием для развития торгово-экономических связей, наша ответная реакция последует", - сказала она на брифинге.Захарова добавила, что возможные новые санкции Британии "подрывают собственную инвестиционную привлекательность, фактически угрожают своему крупному бизнесу".

https://ria.ru/20220204/kelin-1771015017.html

москва

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москва, великобритания, в мире, мария захарова