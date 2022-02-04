Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771050457.html
Bloomberg рассказал о российской финансовой крепости
Bloomberg: Россия построила "финансовую крепость" против западных санкций - РИА Новости, 04.02.2022
Bloomberg рассказал о российской финансовой крепости
За последние несколько лет России удалось построить "финансовую крепость", которая позволит стране пережить новые западные санкции без особых потерь, пишет... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T12:37
2022-02-04T23:24
дмитрий песков
москва
россия
украина
нато
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636306_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_f9a884b95f19ef5a0ad120a69a733c00.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За последние несколько лет России удалось построить "финансовую крепость", которая позволит стране пережить новые западные санкции без особых потерь, пишет Bloomberg."Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году", — пишет автор статьи Анна Андрианова.Как отмечается в статье, Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета.Помимо этого, Москва все больше сокращает зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, например евро и юань."Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям", — заявила в комментарии к статье старший экономист БКС Наталья Лаврова. По ее словам, только самые экстремальные сценарии введения рестрикций остановят рост экономики страны.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения. При этом США и их союзники по НАТО в случае обострения конфликта угрожают ввести санкции.Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах России, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html
https://ria.ru/20220203/soros-1770730111.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752636306_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_20143db63fcb7b32d7c9873cf4287637.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, москва, россия, украина, нато, экономика
12:37 04.02.2022 (обновлено: 23:24 04.02.2022)
 
Bloomberg: Россия построила "финансовую крепость" против западных санкций

Bloomberg заявил о готовности России перед санкциями Запада

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль и Покровский собор
Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За последние несколько лет России удалось построить "финансовую крепость", которая позволит стране пережить новые западные санкции без особых потерь, пишет Bloomberg.
"Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году", — пишет автор статьи Анна Андрианова.
Как отмечается в статье, Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета.
Помимо этого, Москва все больше сокращает зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, например евро и юань.
Прохожие на Вестминстерском мосту в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 08:00
Запад мстит России за ее правоту
"Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям", — заявила в комментарии к статье старший экономист БКС Наталья Лаврова.
По ее словам, только самые экстремальные сценарии введения рестрикций остановят рост экономики страны.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения. При этом США и их союзники по НАТО в случае обострения конфликта угрожают ввести санкции.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах России, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
Джордж Сорос - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
Вчера, 08:00
Джордж Сорос требует власти над миром
 
Дмитрий ПесковМоскваРоссияУкраинаНАТОЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала