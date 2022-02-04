Bloomberg рассказал о российской финансовой крепости

12:37 04.02.2022 (обновлено: 23:24 04.02.2022)
Bloomberg: Россия построила "финансовую крепость" против западных санкций
Bloomberg заявил о готовности России перед санкциями Запада
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. За последние несколько лет России удалось построить "финансовую крепость", которая позволит стране пережить новые западные санкции без особых потерь, пишет Bloomberg.
"Шаги против России, которые обсуждает администрация Байдена со своими союзниками, могут повлиять на рубль, инвестиционный климат в стране или инфляцию, однако они не способны спровоцировать падение показателей, как в 2014 году", — пишет автор статьи Анна Андрианова.
Как отмечается в статье, Кремлю удалось нарастить резервы, свести госдолг к одному из самых низких значений среди основных мировых экономик, а также добиться профицита бюджета.
Помимо этого, Москва все больше сокращает зависимость от доллара, переведя как сбережения, так и внешнеторговые расчеты в другие валюты, например евро и юань.
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"Россия намного лучше готова к санкциям, чем раньше, по крайней мере по макропоказателям", — заявила в комментарии к статье старший экономист БКС Наталья Лаврова.
По ее словам, только самые экстремальные сценарии введения рестрикций остановят рост экономики страны.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о якобы подготовке Москвой "вторжения" на Украину. В России не раз опровергали подобные голословные утверждения. При этом США и их союзники по НАТО в случае обострения конфликта угрожают ввести санкции.
Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах России, это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах.
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