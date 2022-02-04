https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771011895.html

Посол в Лондоне рассказал, как Россия ответит Британии на новые санкции

Посол в Лондоне рассказал, как Россия ответит Британии на новые санкции - РИА Новости, 04.02.2022

Посол в Лондоне рассказал, как Россия ответит Британии на новые санкции

России есть чем ответить в случае введения Великобританией новых санкций, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:08

2022-02-04T10:08

2022-02-04T12:31

экономика

андрей келин

великобритания

россия

санкции

реакция на санкции

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ЛОНДОН, 4 фев – РИА Новости. России есть чем ответить в случае введения Великобританией новых санкций, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России, написала ранее в Twitter глава МИД королевства Лиз Трасс. До этого глава британской дипломатии отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится."Если санкции пойдут действительно против крупных российских руководителей банков и других предприятий, я уверен, что у нас есть чем ответить. У нас (в России – прим. ред.) есть интересы крупных банков и целого ряда подразделений финансовых организаций. Я недавно встречался с британскими бизнесменами, они бы этого очень и очень не хотели", - сказал Келин.При этом он отметил, что за последние два года товарооборот России и Британии вырос на 5 миллиардов долларов, составив в 2021 году 27 миллиардов долларов, а накопленные инвестиции составляют 30 миллиардов долларов.В настоящее время Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года предоставляет правительству Великобритании юридическую базу для введения своих санкций и исполнения санкций ООН. В соответствии с существующим санкционным режимом против России, Британия может вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины.Предложенные поправки к этому режиму расширят определяющие критерии этих лиц и компаний, что позволит Британии ассоциировать с правительством России большее число индивидуальных лиц и организаций. Эти изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Читайте полный текст интервью Андрея Келина >>

https://ria.ru/20220201/zapad-1770359454.html

https://ria.ru/20220131/sovet-1770267570.html

https://ria.ru/20220131/dzhonson-1770217746.html

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экономика, андрей келин, великобритания, россия, санкции, реакция на санкции