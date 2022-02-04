10:08 04.02.2022 (обновлено: 12:31 04.02.2022)
Посол в Лондоне рассказал, как Россия ответит Британии на новые санкции
Посол в Лондоне Келин: России есть чем ответить в случае введения Британией новых санкций
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 фев – РИА Новости. России есть чем ответить в случае введения Великобританией новых санкций, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью РИА Новости.
Великобритания подготовила "самый жесткий санкционный режим" в отношении России, написала ранее в Twitter глава МИД королевства Лиз Трасс. До этого глава британской дипломатии отмечала, что не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне в рамках усиления санкций против Москвы, если ситуация вокруг Украины обострится.
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"Если санкции пойдут действительно против крупных российских руководителей банков и других предприятий, я уверен, что у нас есть чем ответить. У нас (в России – прим. ред.) есть интересы крупных банков и целого ряда подразделений финансовых организаций. Я недавно встречался с британскими бизнесменами, они бы этого очень и очень не хотели", - сказал Келин.
При этом он отметил, что за последние два года товарооборот России и Британии вырос на 5 миллиардов долларов, составив в 2021 году 27 миллиардов долларов, а накопленные инвестиции составляют 30 миллиардов долларов.
В настоящее время Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года предоставляет правительству Великобритании юридическую базу для введения своих санкций и исполнения санкций ООН. В соответствии с существующим санкционным режимом против России, Британия может вводить санкции только в отношении тех, кто, по ее мнению, напрямую вовлечен в "дестабилизацию" Украины.
Предложенные поправки к этому режиму расширят определяющие критерии этих лиц и компаний, что позволит Британии ассоциировать с правительством России большее число индивидуальных лиц и организаций. Эти изменения не означают автоматического введения санкций против отдельных лиц или организаций, но они дадут дополнительные возможности вводить их в случае обострения ситуации вокруг Украины.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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