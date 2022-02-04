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США ввели санкции против Белоруссии
США ввели санкции против Белоруссии - РИА Новости, 04.02.2022
США ввели санкции против Белоруссии
Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США вводят визовые рестрикции в отношении "многочисленных" представителей белорусских властей, которые, по мнению... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T03:27
2022-02-04T03:27
2022-02-04T04:39
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США вводят визовые рестрикции в отношении "многочисленных" представителей белорусских властей, которые, по мнению Вашингтона, замешаны в "преследовании диссидентов за рубежом".Как добавил Блинкен, сегодняшние действия применяются в отношении некоторых белорусских граждан за их участие в "серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов".В ответ на запрос РИА Новости госдеп отказался назвать имена представителей Белоруссии, попавших под новые визовые санкции Вашингтона, сославшись на "конфиденциальность таких данных".Судя по заявлению Блинкена, санкции, совпавшие в началом Олимпийских игр в Пекине, применяются в качестве меры ответственности за преследование белорусских спортсменов.Санкционный механизм назван в память о журналисте газеты Washington Post Джамале Хашукджи. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в турецком городе Стамбуле.
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в мире, сша, белоруссия, энтони блинкен
03:27 04.02.2022 (обновлено: 04:39 04.02.2022)
США ввели санкции против Белоруссии
Блинкен: США ввели санкции против ряда граждан Белоруссии за "преследование диссидентов"
ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США вводят визовые рестрикции в отношении "многочисленных" представителей белорусских властей, которые, по мнению Вашингтона, замешаны в "преследовании диссидентов за рубежом".
"Госдепартамент вводит визовые рестрикции в отношении граждан Белоруссии в рамках "Запрета Хашукджи" — инструмента противодействия транснациональным репрессиям, о котором администрация объявила в прошлом году", — сказано в заявлении.
Как добавил Блинкен, сегодняшние действия применяются в отношении некоторых белорусских граждан за их участие в "серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов".
В ответ на запрос РИА Новости госдеп отказался назвать имена представителей Белоруссии, попавших под новые визовые санкции Вашингтона, сославшись на "конфиденциальность таких данных".
"В соответствии с американским законодательством, визовые записи носят конфиденциальный характер. Мы не можем предоставить детали, которые бы указывали на конкретных лиц, подпадающих под эту меру", — ответил представитель госдепартамента.
Судя по заявлению Блинкена, санкции, совпавшие в началом Олимпийских игр в Пекине
, применяются в качестве меры ответственности за преследование белорусских спортсменов.
Санкционный механизм назван в память о журналисте газеты Washington Post Джамале Хашукджи
. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии
в турецком городе Стамбуле
.