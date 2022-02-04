https://ria.ru/20220204/sanktsii-1770987712.html

США ввели санкции против Белоруссии

США ввели санкции против Белоруссии - РИА Новости, 04.02.2022

США ввели санкции против Белоруссии

Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США вводят визовые рестрикции в отношении "многочисленных" представителей белорусских властей, которые, по мнению... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T03:27

2022-02-04T03:27

2022-02-04T04:39

в мире

сша

белоруссия

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен объявил, что США вводят визовые рестрикции в отношении "многочисленных" представителей белорусских властей, которые, по мнению Вашингтона, замешаны в "преследовании диссидентов за рубежом".Как добавил Блинкен, сегодняшние действия применяются в отношении некоторых белорусских граждан за их участие в "серьезной экстерриториальной деятельности против диссидентов".В ответ на запрос РИА Новости госдеп отказался назвать имена представителей Белоруссии, попавших под новые визовые санкции Вашингтона, сославшись на "конфиденциальность таких данных".Судя по заявлению Блинкена, санкции, совпавшие в началом Олимпийских игр в Пекине, применяются в качестве меры ответственности за преследование белорусских спортсменов.Санкционный механизм назван в память о журналисте газеты Washington Post Джамале Хашукджи. Он был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в турецком городе Стамбуле.

https://ria.ru/20220124/belorussiya-1769227170.html

сша

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в мире, сша, белоруссия, энтони блинкен