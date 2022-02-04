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В МИД напомнили Германии о сербской лицензии RT DE
В МИД напомнили Германии о сербской лицензии RT DE - РИА Новости, 04.02.2022
В МИД напомнили Германии о сербской лицензии RT DE
Телеканал RT DE получил в Сербии лицензию и мог вещать в Европе, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T18:13
2022-02-04T22:11
в мире
россия
германия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
телеканал rt
rt deutsch
deutsche welle
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Телеканал RT DE получил в Сербии лицензию и мог вещать в Европе, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала слова спикера МИД Германии Андреа Зассе, которая заявила, что ситуации с телеканалами RT DE и DW сравнивать нельзя. По ее словам, вещание RT DE запретил независимый немецкий орган по надзору за СМИ, а правительство ФРГ к этому непричастно. При этом она подчеркнула, что RT DE не имел лицензии, а DW работала законно.Как подчеркнула дипломат, тот факт, что RT DE вещает на немецком языке, не означает, что его деятельность должен регулировать Берлин."При чем тут ФРГ? Или правительство Германии считает, что обладает лицензией еще и на немецкий язык? Не уверена, что Австрия и Швейцария в курсе такого поворота событий", — заключила Захарова. Накануне внешнеполитическое ведомство объявило о закрытии корпункта Deutsche Welle в России и отзыве аккредитаций у всех сотрудников бюро. На Смоленской площади подчеркнули, что это решение — ответ на меры, принятые против RT DE.Первого февраля комиссия по регистрации и надзору немецкого регулятора MABB запретила телеканалу RT DE вещать на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.Тем не менее, как заявила главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.RT запустила новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из сетки.Компания АНО "ТВ-Новости", управляющая RT, получила в Сербии лицензию на кабельное и спутниковое вещание "RT на немецком" (RT DE) в странах Европы на основании Европейской конвенции о трансграничном телевидении № 132. По положениям этого документа телеканал, имеющий лицензию одного из государств-подписантов, может осуществлять телевизионное вещание в 33 европейских странах, ратифицировавших конвенцию.В конце декабря глава сербского регулятора REM Оливера Зекич подтвердила, что лицензия получена на законных основаниях, канал выполнил все требования, а претензии Германии имеют политические причины.
https://ria.ru/20220203/rt-1770910064.html
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в мире, россия, германия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, телеканал rt, rt deutsch, deutsche welle
18:13 04.02.2022 (обновлено: 22:11 04.02.2022)
 
В МИД напомнили Германии о сербской лицензии RT DE

Представитель МИД Захарова: RT DE был лицензирован в Сербии и мог вещать в 33 странах

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Телеканал RT DE получил в Сербии лицензию и мог вещать в Европе, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова спикера МИД Германии Андреа Зассе, которая заявила, что ситуации с телеканалами RT DE и DW сравнивать нельзя. По ее словам, вещание RT DE запретил независимый немецкий орган по надзору за СМИ, а правительство ФРГ к этому непричастно. При этом она подчеркнула, что RT DE не имел лицензии, а DW работала законно.
"Интересно, в Берлине прикидываются или реально не понимают? Давайте еще раз. Разложим по полочкам, так сказать. Канал RT DE лицензирован в Сербии. Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33 европейских стран, включая Германию. Вещание осуществлялось из Москвы, а не из Берлина", — написала Захарова в Telegram-канале.
Как подчеркнула дипломат, тот факт, что RT DE вещает на немецком языке, не означает, что его деятельность должен регулировать Берлин.
"При чем тут ФРГ? Или правительство Германии считает, что обладает лицензией еще и на немецкий язык? Не уверена, что Австрия и Швейцария в курсе такого поворота событий", — заключила Захарова.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
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Накануне внешнеполитическое ведомство объявило о закрытии корпункта Deutsche Welle в России и отзыве аккредитаций у всех сотрудников бюро. На Смоленской площади подчеркнули, что это решение — ответ на меры, принятые против RT DE.
Первого февраля комиссия по регистрации и надзору немецкого регулятора MABB запретила телеканалу RT DE вещать на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Тем не менее, как заявила главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.
RT запустила новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из сетки.
Компания АНО "ТВ-Новости", управляющая RT, получила в Сербии лицензию на кабельное и спутниковое вещание "RT на немецком" (RT DE) в странах Европы на основании Европейской конвенции о трансграничном телевидении № 132. По положениям этого документа телеканал, имеющий лицензию одного из государств-подписантов, может осуществлять телевизионное вещание в 33 европейских странах, ратифицировавших конвенцию.
В конце декабря глава сербского регулятора REM Оливера Зекич подтвердила, что лицензия получена на законных основаниях, канал выполнил все требования, а претензии Германии имеют политические причины.
Стенд телеканала Deutsche Welle - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
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