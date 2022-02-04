18:13 04.02.2022 (обновлено: 22:11 04.02.2022)
В МИД напомнили Германии о сербской лицензии RT DE
Представитель МИД Захарова: RT DE был лицензирован в Сербии и мог вещать в 33 странах
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Телеканал RT DE получил в Сербии лицензию и мог вещать в Европе, напомнила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова спикера МИД Германии Андреа Зассе, которая заявила, что ситуации с телеканалами RT DE и DW сравнивать нельзя. По ее словам, вещание RT DE запретил независимый немецкий орган по надзору за СМИ, а правительство ФРГ к этому непричастно. При этом она подчеркнула, что RT DE не имел лицензии, а DW работала законно.
"Интересно, в Берлине прикидываются или реально не понимают? Давайте еще раз. Разложим по полочкам, так сказать. Канал RT DE лицензирован в Сербии. Согласно Европейской конвенции о трансграничном телевидении, вещание RT DE возможно на территории 33 европейских стран, включая Германию. Вещание осуществлялось из Москвы, а не из Берлина", — написала Захарова в Telegram-канале.
Как подчеркнула дипломат, тот факт, что RT DE вещает на немецком языке, не означает, что его деятельность должен регулировать Берлин.
Накануне внешнеполитическое ведомство объявило о закрытии корпункта Deutsche Welle в России и отзыве аккредитаций у всех сотрудников бюро. На Смоленской площади подчеркнули, что это решение — ответ на меры, принятые против RT DE.
Первого февраля комиссия по регистрации и надзору немецкого регулятора MABB запретила телеканалу RT DE вещать на всех платформах в Германии. Там заявили, что медиаресурс не получил разрешение, как того требует параграф 52 государственного договора о деятельности поставщиков услуг в сфере СМИ. При этом немецкая сторона считает, что телеканал не может апеллировать к другим разрешениям, действующим в ЕС.
Тем не менее, как заявила главред RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, вещание ресурса продолжится.
RT запустила новый круглосуточный новостной канал на немецком языке 16 декабря. В тот же день его заблокировали в YouTube, а затем европейский спутниковый оператор Eutelsat исключил его из сетки.
Компания АНО "ТВ-Новости", управляющая RT, получила в Сербии лицензию на кабельное и спутниковое вещание "RT на немецком" (RT DE) в странах Европы на основании Европейской конвенции о трансграничном телевидении № 132. По положениям этого документа телеканал, имеющий лицензию одного из государств-подписантов, может осуществлять телевизионное вещание в 33 европейских странах, ратифицировавших конвенцию.
В конце декабря глава сербского регулятора REM Оливера Зекич подтвердила, что лицензия получена на законных основаниях, канал выполнил все требования, а претензии Германии имеют политические причины.