https://ria.ru/20220204/retsidivist-1771122271.html
Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего из ОВД в Краснодаре
Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего из ОВД в Краснодаре - РИА Новости, 04.02.2022
Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего из ОВД в Краснодаре
Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего в минувшее воскресенье из отдела полиции в Краснодаре и найденного у родственников в Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T17:17
2022-02-04T17:17
2022-02-04T17:19
происшествия
волгоградская область
краснодар
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краснодарский край
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КРАСНОДАР, 4 фев – РИА Новости. Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего в минувшее воскресенье из отдела полиции в Краснодаре и найденного у родственников в Волгоградской области, сообщает пресс-служба полицейского главка Кубани.По данным соцсетей, мужчина разыскивался за кражу 10 миллионов рублей и, уже находясь в комнате задержанных, сумел оттянуть решетку на окне и выбраться на волю."На территории Волгоградской области задержан ранее судимый 46-летний местный житель, самовольно покинувший помещение отдела полиции в Краснодаре. Осужденный заочно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение кражи, рецидивист скрывался от правоохранительных органов в городе Суровикино у своих родственников", - говорится в релизе.В ближайшее время задержанный будет доставлен в краснодарское СИЗО для последующего исполнения приговора суда.
https://ria.ru/20220201/podzhog-1770517974.html
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происшествия, волгоградская область, краснодар, россия, краснодарский край
17:17 04.02.2022 (обновлено: 17:19 04.02.2022)
Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего из ОВД в Краснодаре
В Волгоградской области задержали рецидивиста, сбежавшего из ОВД в Краснодаре