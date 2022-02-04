https://ria.ru/20220204/retsidivist-1771122271.html

Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего из ОВД в Краснодаре

Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего из ОВД в Краснодаре - РИА Новости, 04.02.2022

Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего из ОВД в Краснодаре

Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего в минувшее воскресенье из отдела полиции в Краснодаре и найденного у родственников в Волгоградской области, сообщает... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:17

2022-02-04T17:17

2022-02-04T17:19

происшествия

волгоградская область

краснодар

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 4 фев – РИА Новости. Полиция задержала рецидивиста, сбежавшего в минувшее воскресенье из отдела полиции в Краснодаре и найденного у родственников в Волгоградской области, сообщает пресс-служба полицейского главка Кубани.По данным соцсетей, мужчина разыскивался за кражу 10 миллионов рублей и, уже находясь в комнате задержанных, сумел оттянуть решетку на окне и выбраться на волю."На территории Волгоградской области задержан ранее судимый 46-летний местный житель, самовольно покинувший помещение отдела полиции в Краснодаре. Осужденный заочно к 3 годам 6 месяцам лишения свободы за совершение кражи, рецидивист скрывался от правоохранительных органов в городе Суровикино у своих родственников", - говорится в релизе.В ближайшее время задержанный будет доставлен в краснодарское СИЗО для последующего исполнения приговора суда.

https://ria.ru/20220201/podzhog-1770517974.html

волгоградская область

краснодар

россия

краснодарский край

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происшествия, волгоградская область, краснодар, россия, краснодарский край