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Посол Британии рассказала о поставленном Украине оружии

Посол Британии рассказала о поставленном Украине оружии - РИА Новости, 04.02.2022

Посол Британии рассказала о поставленном Украине оружии

Лондон поставил Киеву противотанковые ракеты с радиусом действия в четыре километра, заявила посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T17:47

2022-02-04T17:47

2022-02-04T17:47

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Лондон поставил Киеву противотанковые ракеты с радиусом действия в четыре километра, заявила посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт."Поставленное нами Украине оборудование - оборонительное. Это противотанковые ракеты с радиусом действия около 4 километров", - сказала она в интервью RTVI.На вопрос о том, если у Лондона опасения по поводу того, что поставленное Великобританией Украине оружие может попасть в руки крайне правых группировок Броннерт ответила, что Лондон работает с " законно действующей армией Украины"."Разумеется, у нас есть меры предосторожности, у нас есть нормативно-правовая база, касающаяся того, как и кому поставляется оружие", - пояснила она.

https://ria.ru/20220204/oruzhie-1771106556.html

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в мире, лондон, великобритания, украина, ситуация в днр и лнр