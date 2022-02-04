https://ria.ru/20220204/rakety-1771046263.html

Россия и Китай призвали США отказаться от размещения ракет в АТР и Европе

Россия и Китай призвали США отказаться от размещения ракет в АТР и Европе - РИА Новости, 04.02.2022

Россия и Китай призвали США отказаться от размещения ракет в АТР и Европе

РФ и Китай призывают США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, будут укреплять координацию. Текст соответствующего... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:22

2022-02-04T12:22

2022-02-04T12:47

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и Китай призывают США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, будут укреплять координацию. Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля."Стороны считают, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ускорение исследований и разработки ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и стремление к их развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, а также передача их своим союзникам влекут рост напряженности и недоверия, увеличивают риски для международной и региональной безопасности, ведут к ослаблению международной системы нераспространения и контроля над вооружениями, подрыву глобальной стратегической стабильности. Стороны призывают США позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе. Стороны будут и дальше поддерживать контакты и укреплять координацию по данному вопросу", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220201/kalashnikov-1770413740.html

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китай

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в мире, сша, россия, китай, европа