12:22 04.02.2022 (обновлено: 12:47 04.02.2022)
Россия и Китай призвали США отказаться от размещения ракет в АТР и Европе
Россия и Китай призвали США отказаться от ракет средней и меньшей дальности в АТР и Европе
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezПуск ракеты из американской ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Пуск ракеты из американской ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. РФ и Китай призывают США отказаться от планов разместить ракеты средней и меньшей дальности в АТР и Европе, будут укреплять координацию. Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля.
"Стороны считают, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ускорение исследований и разработки ракет средней и меньшей дальности наземного базирования и стремление к их развертыванию в Азиатско-Тихоокеанском и Европейском регионах, а также передача их своим союзникам влекут рост напряженности и недоверия, увеличивают риски для международной и региональной безопасности, ведут к ослаблению международной системы нераспространения и контроля над вооружениями, подрыву глобальной стратегической стабильности. Стороны призывают США позитивно отреагировать на российскую инициативу и отказаться от планов размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в АТР и Европе. Стороны будут и дальше поддерживать контакты и укреплять координацию по данному вопросу", - говорится в заявлении.