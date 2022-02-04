https://ria.ru/20220204/rak-1771179461.html
Этот симптом рака можно заметить во время еды
Врачи назвали проявляющийся во время еды симптом рака - РИА Новости, 04.02.2022
Этот симптом рака можно заметить во время еды
Одним из признаков рака поджелудочной железы врачи называют быстрое насыщение во время приема пищи. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T22:53
2022-02-04T22:53
2022-02-04T22:53
здоровье - общество
в мире
великобритания
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580831553_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d572f82c3929f7a8b0d7909debe41c8d.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Одним из признаков рака поджелудочной железы врачи называют быстрое насыщение во время приема пищи. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на благотворительную организацию Pancreatic Cancer UK."Больной, страдающий от рака поджелудочной железы, испытывает сложности с глотанием из-за чувства быстрого насыщения при приеме пищи", — говорится в материале.В статье отмечается, что именно этот тип рака имеет самый низкий процент выживаемости из-за сложной диагностики. Многие ранние признаки нелегко распознать, поэтому пациенты обращаются к специалистам при уже запущенных стадиях.Среди прочих симптомов эксперты призвали обратить внимание на озноб, повышенную температуру и на общее состояние слабости. Также не следует игнорировать беспричинную потерю аппетита, проблемы с пищеварением и частое чувство тошноты.При этом наличие одного или нескольких симптомов из списка не может указывать со стопроцентной вероятностью на рак поджелудочной железы. При их обнаружении стоит прежде всего проконсультироваться с лечащим врачом, отмечают специалисты.
https://ria.ru/20220126/rak-1769542613.html
https://ria.ru/20220125/onkologiya-1769352783.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580831553_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_7e54f77964dc1c829505205892ee1e9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, в мире, великобритания, здоровье
Врачи назвали проявляющийся во время еды симптом рака
Daily Express: быстрое насыщение во время еды может указывать на рак поджелудочной железы
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Одним из признаков рака поджелудочной железы врачи называют быстрое насыщение во время приема пищи. Об этом написала британская газета Daily Express
со ссылкой на благотворительную организацию Pancreatic Cancer UK.
"Больной, страдающий от рака поджелудочной железы, испытывает сложности с глотанием из-за чувства быстрого насыщения при приеме пищи", — говорится в материале.
В статье отмечается, что именно этот тип рака имеет самый низкий процент выживаемости из-за сложной диагностики. Многие ранние признаки нелегко распознать, поэтому пациенты обращаются к специалистам при уже запущенных стадиях.
Среди прочих симптомов эксперты призвали обратить внимание на озноб, повышенную температуру и на общее состояние слабости. Также не следует игнорировать беспричинную потерю аппетита, проблемы с пищеварением и частое чувство тошноты.
При этом наличие одного или нескольких симптомов из списка не может указывать со стопроцентной вероятностью на рак поджелудочной железы. При их обнаружении стоит прежде всего проконсультироваться с лечащим врачом, отмечают специалисты.