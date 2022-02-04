Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/rak-1771179461.html
Этот симптом рака можно заметить во время еды
Врачи назвали проявляющийся во время еды симптом рака - РИА Новости, 04.02.2022
Этот симптом рака можно заметить во время еды
Одним из признаков рака поджелудочной железы врачи называют быстрое насыщение во время приема пищи. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T22:53
2022-02-04T22:53
здоровье - общество
в мире
великобритания
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580831553_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d572f82c3929f7a8b0d7909debe41c8d.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Одним из признаков рака поджелудочной железы врачи называют быстрое насыщение во время приема пищи. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на благотворительную организацию Pancreatic Cancer UK."Больной, страдающий от рака поджелудочной железы, испытывает сложности с глотанием из-за чувства быстрого насыщения при приеме пищи", — говорится в материале.В статье отмечается, что именно этот тип рака имеет самый низкий процент выживаемости из-за сложной диагностики. Многие ранние признаки нелегко распознать, поэтому пациенты обращаются к специалистам при уже запущенных стадиях.Среди прочих симптомов эксперты призвали обратить внимание на озноб, повышенную температуру и на общее состояние слабости. Также не следует игнорировать беспричинную потерю аппетита, проблемы с пищеварением и частое чувство тошноты.При этом наличие одного или нескольких симптомов из списка не может указывать со стопроцентной вероятностью на рак поджелудочной железы. При их обнаружении стоит прежде всего проконсультироваться с лечащим врачом, отмечают специалисты.
https://ria.ru/20220126/rak-1769542613.html
https://ria.ru/20220125/onkologiya-1769352783.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580831553_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_7e54f77964dc1c829505205892ee1e9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, в мире, великобритания, здоровье
22:53 04.02.2022
 
Врачи назвали проявляющийся во время еды симптом рака

Daily Express: быстрое насыщение во время еды может указывать на рак поджелудочной железы

© Depositphotos / pressmasterДевушки едят чизбургеры и картофель в кафе
Девушки едят чизбургеры и картофель в кафе - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Depositphotos / pressmaster
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Одним из признаков рака поджелудочной железы врачи называют быстрое насыщение во время приема пищи. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на благотворительную организацию Pancreatic Cancer UK.
"Больной, страдающий от рака поджелудочной железы, испытывает сложности с глотанием из-за чувства быстрого насыщения при приеме пищи", — говорится в материале.
Врач изучает рентгеновский снимок пациента - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 09:01
Мясников рассказал, когда боль в руке говорит о раке
В статье отмечается, что именно этот тип рака имеет самый низкий процент выживаемости из-за сложной диагностики. Многие ранние признаки нелегко распознать, поэтому пациенты обращаются к специалистам при уже запущенных стадиях.
Среди прочих симптомов эксперты призвали обратить внимание на озноб, повышенную температуру и на общее состояние слабости. Также не следует игнорировать беспричинную потерю аппетита, проблемы с пищеварением и частое чувство тошноты.
При этом наличие одного или нескольких симптомов из списка не может указывать со стопроцентной вероятностью на рак поджелудочной железы. При их обнаружении стоит прежде всего проконсультироваться с лечащим врачом, отмечают специалисты.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 06:05
Названы "утренние" симптомы рака
 
Здоровье - ОбществоВ миреВеликобританияЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала