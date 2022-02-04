https://ria.ru/20220204/rak-1771179461.html

Этот симптом рака можно заметить во время еды

Врачи назвали проявляющийся во время еды симптом рака - РИА Новости, 04.02.2022

Этот симптом рака можно заметить во время еды

Одним из признаков рака поджелудочной железы врачи называют быстрое насыщение во время приема пищи. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T22:53

2022-02-04T22:53

2022-02-04T22:53

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Одним из признаков рака поджелудочной железы врачи называют быстрое насыщение во время приема пищи. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на благотворительную организацию Pancreatic Cancer UK."Больной, страдающий от рака поджелудочной железы, испытывает сложности с глотанием из-за чувства быстрого насыщения при приеме пищи", — говорится в материале.В статье отмечается, что именно этот тип рака имеет самый низкий процент выживаемости из-за сложной диагностики. Многие ранние признаки нелегко распознать, поэтому пациенты обращаются к специалистам при уже запущенных стадиях.Среди прочих симптомов эксперты призвали обратить внимание на озноб, повышенную температуру и на общее состояние слабости. Также не следует игнорировать беспричинную потерю аппетита, проблемы с пищеварением и частое чувство тошноты.При этом наличие одного или нескольких симптомов из списка не может указывать со стопроцентной вероятностью на рак поджелудочной железы. При их обнаружении стоит прежде всего проконсультироваться с лечащим врачом, отмечают специалисты.

https://ria.ru/20220126/rak-1769542613.html

https://ria.ru/20220125/onkologiya-1769352783.html

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здоровье - общество, в мире, великобритания, здоровье