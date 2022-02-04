https://ria.ru/20220204/rak-1771014302.html
Соблюдение этой рекомендации спасет вас от рака
Врач назвал единственный способ выявить рак на ранней стадии - РИА Новости, 04.02.2022
Соблюдение этой рекомендации спасет вас от рака
Диагностировать развитие онкологических заболеваний на ранней стадии поможет ежегодная диспансеризация. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал врач-онколог РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:24
2022-02-04T10:24
2022-02-04T10:24
общество
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Диагностировать развитие онкологических заболеваний на ранней стадии поможет ежегодная диспансеризация. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал врач-онколог Игорь Самойленко.Он напомнил, что наибольшую опасность для женщин представляют рак молочной железы и шейки матки."Здесь речь идет о визитах к гинекологу на регулярной основе и мазок на онкоцитологию <…> В некоторых регионах довольно широко тестируют женщин на ВПЧ, так как подавляющее большинство случаев рака шейки матки связаны именно с этим вирусом", — отметил Самойленко.Люди в возрасте старше пятидесяти лет наиболее подвержены риску развития рака толстой кишки, поэтому им необходимо раз в десятилетие делать процедуру колоноскопии, подчеркнул эксперт.Он также посоветовал курильщикам ежегодно посещать дерматолога и проходить процедуру КТ.Ранее исследователи из Всемирного фонда исследования рака пришли к выводу, что консервированные овощи, не содержащие крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний.
https://ria.ru/20220125/onkologiya-1769352783.html
https://ria.ru/20220123/rak-1769164251.html
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общество
Врач назвал единственный способ выявить рак на ранней стадии
Онколог Самойленко: регулярная диспансеризация поможет выявить рак на ранней стадии
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости.
Диагностировать развитие онкологических заболеваний на ранней стадии поможет ежегодная диспансеризация. Об этом в беседе с телеканалом RT
рассказал врач-онколог Игорь Самойленко.
"В диспансеризацию включены анализы и тесты, позволяющие обнаружить те виды опухоли, которые еще не дали никаких симптомов", — отметил он.
Он напомнил, что наибольшую опасность для женщин представляют рак молочной железы и шейки матки.
"Здесь речь идет о визитах к гинекологу на регулярной основе и мазок на онкоцитологию <…> В некоторых регионах довольно широко тестируют женщин на ВПЧ, так как подавляющее большинство случаев рака шейки матки связаны именно с этим вирусом", — отметил Самойленко.
Люди в возрасте старше пятидесяти лет наиболее подвержены риску развития рака толстой кишки, поэтому им необходимо раз в десятилетие делать процедуру колоноскопии, подчеркнул эксперт.
Он также посоветовал курильщикам ежегодно посещать дерматолога и проходить процедуру КТ.
"Большая часть опухолей кожи — последствия ожогов", — добавил врач.
Ранее исследователи из Всемирного фонда исследования рака пришли к выводу, что консервированные овощи, не содержащие крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний.