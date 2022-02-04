https://ria.ru/20220204/rak-1771014302.html

Соблюдение этой рекомендации спасет вас от рака

Врач назвал единственный способ выявить рак на ранней стадии - РИА Новости, 04.02.2022

Соблюдение этой рекомендации спасет вас от рака

Диагностировать развитие онкологических заболеваний на ранней стадии поможет ежегодная диспансеризация. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал врач-онколог РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:24

2022-02-04T10:24

2022-02-04T10:24

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589962301_0:76:2000:1201_1920x0_80_0_0_57a2ecec2834a652d7b0af7f4abf8dae.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Диагностировать развитие онкологических заболеваний на ранней стадии поможет ежегодная диспансеризация. Об этом в беседе с телеканалом RT рассказал врач-онколог Игорь Самойленко.Он напомнил, что наибольшую опасность для женщин представляют рак молочной железы и шейки матки."Здесь речь идет о визитах к гинекологу на регулярной основе и мазок на онкоцитологию <…> В некоторых регионах довольно широко тестируют женщин на ВПЧ, так как подавляющее большинство случаев рака шейки матки связаны именно с этим вирусом", — отметил Самойленко.Люди в возрасте старше пятидесяти лет наиболее подвержены риску развития рака толстой кишки, поэтому им необходимо раз в десятилетие делать процедуру колоноскопии, подчеркнул эксперт.Он также посоветовал курильщикам ежегодно посещать дерматолога и проходить процедуру КТ.Ранее исследователи из Всемирного фонда исследования рака пришли к выводу, что консервированные овощи, не содержащие крахмал, повышают риск развития онкологических заболеваний.

https://ria.ru/20220125/onkologiya-1769352783.html

https://ria.ru/20220123/rak-1769164251.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество