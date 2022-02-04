https://ria.ru/20220204/rak-1770991778.html

Врач рассказал, как не пропустить у себя онкологическое заболевание

Врач рассказал, как не пропустить у себя онкологическое заболевание - РИА Новости, 04.02.2022

Врач рассказал, как не пропустить у себя онкологическое заболевание

Специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, боли появляются, как правило, уже на поздних стадиях болезни, поэтому не пропустить рак поможет лишь... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T06:20

2022-02-04T06:20

2022-02-04T06:20

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россия

рак

онкология

здоровье

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, боли появляются, как правило, уже на поздних стадиях болезни, поэтому не пропустить рак поможет лишь своевременное обследование у врача, заявил РИА Новости заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский.Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля.Он пояснил, что онкологические заболевания проявляются очень по-разному, даже повышение артериального давления может быть симптомом рака, например, опухоли коры надпочечников. Однако пациенту самостоятельно по тем или иным симптомам невозможно определить наличие злокачественной опухоли.Для своевременного выявления онкологических заболеваний в России действуют программы скрининга, рассчитанные на наиболее распространенные виды болезни – колоректальный рак, шейки матки, простаты и молочной железы, отметил Петровский. Обследования проводятся согласно программе диспансеризации в зависимости от возраста человека, уточнил он.Если человек сам начинает подозревать у себя то или иное онкологическое заболевание, бежать к онкологу сразу не нужно, в первую очередь следует обратиться к врачу-терапевту, именно он при необходимости направит уже к онкологу, подчеркнул Петровский. По его словам, рак – это болезнь пожилых людей, средний возраст заболевших – около 60 дет, поэтому чем старше становится человек, тем выше у него риск развития онкологического заболевания.

https://ria.ru/20220126/rak-1769535834.html

https://ria.ru/20220126/rak-1769542613.html

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общество, россия, рак, онкология, здоровье