https://ria.ru/20220204/rak-1770991778.html
Врач рассказал, как не пропустить у себя онкологическое заболевание
Врач рассказал, как не пропустить у себя онкологическое заболевание - РИА Новости, 04.02.2022
Врач рассказал, как не пропустить у себя онкологическое заболевание
Специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, боли появляются, как правило, уже на поздних стадиях болезни, поэтому не пропустить рак поможет лишь... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T06:20
2022-02-04T06:20
2022-02-04T06:20
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, боли появляются, как правило, уже на поздних стадиях болезни, поэтому не пропустить рак поможет лишь своевременное обследование у врача, заявил РИА Новости заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский.Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля.Он пояснил, что онкологические заболевания проявляются очень по-разному, даже повышение артериального давления может быть симптомом рака, например, опухоли коры надпочечников. Однако пациенту самостоятельно по тем или иным симптомам невозможно определить наличие злокачественной опухоли.Для своевременного выявления онкологических заболеваний в России действуют программы скрининга, рассчитанные на наиболее распространенные виды болезни – колоректальный рак, шейки матки, простаты и молочной железы, отметил Петровский. Обследования проводятся согласно программе диспансеризации в зависимости от возраста человека, уточнил он.Если человек сам начинает подозревать у себя то или иное онкологическое заболевание, бежать к онкологу сразу не нужно, в первую очередь следует обратиться к врачу-терапевту, именно он при необходимости направит уже к онкологу, подчеркнул Петровский. По его словам, рак – это болезнь пожилых людей, средний возраст заболевших – около 60 дет, поэтому чем старше становится человек, тем выше у него риск развития онкологического заболевания.
https://ria.ru/20220126/rak-1769535834.html
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общество, россия, рак, онкология, здоровье
Врач рассказал, как не пропустить у себя онкологическое заболевание
Онколог Петровский: не пропустить рак поможет лишь своевременное обследование у врача
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Специфических симптомов у онкологических заболеваний нет, боли появляются, как правило, уже на поздних стадиях болезни, поэтому не пропустить рак поможет лишь своевременное обследование у врача, заявил РИА Новости заместитель директора НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина по образовательной деятельности Александр Петровский.
Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля.
"У онкологических заболеваний нет специфических симптомов. В большинстве случаев болевой синдром проявляется, когда рак уже запущен", - сказал Петровский.
Он пояснил, что онкологические заболевания проявляются очень по-разному, даже повышение артериального давления может быть симптомом рака, например, опухоли коры надпочечников. Однако пациенту самостоятельно по тем или иным симптомам невозможно определить наличие злокачественной опухоли.
Для своевременного выявления онкологических заболеваний в России
действуют программы скрининга, рассчитанные на наиболее распространенные виды болезни – колоректальный рак, шейки матки, простаты и молочной железы, отметил Петровский. Обследования проводятся согласно программе диспансеризации в зависимости от возраста человека, уточнил он.
Если человек сам начинает подозревать у себя то или иное онкологическое заболевание, бежать к онкологу сразу не нужно, в первую очередь следует обратиться к врачу-терапевту, именно он при необходимости направит уже к онкологу, подчеркнул Петровский. По его словам, рак – это болезнь пожилых людей, средний возраст заболевших – около 60 дет, поэтому чем старше становится человек, тем выше у него риск развития онкологического заболевания.