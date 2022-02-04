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Заксобрание Петербурга попросило взять на контроль случаи хищения QR-кодов
Заксобрание Петербурга попросило взять на контроль случаи хищения QR-кодов - РИА Новости, 04.02.2022
Заксобрание Петербурга попросило взять на контроль случаи хищения QR-кодов
Руководитель фракции "Единая Россия" в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять ведомству на... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:00
2022-02-04T19:00
2022-02-04T19:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Руководитель фракции "Единая Россия" в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой взять ведомству на контроль случаи с хищением QR-кодов граждан, а также оценить возможность подготовки законодательной инициативы по введению уголовной и административной ответственности за такие правонарушения.В обращении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, депутат отмечает, что сегодня случаи хищения QR-кодов могут трактоваться как нарушение частной жизни граждан и подпадать под статью 137 УК РФ или как неправомерный доступ к компьютерной информации - статья 272 УК РФ. Однако, добавляет политик, ни в Уголовном кодексе, ни в КоАП не содержится прямой нормы "о запрете и соответствующей санкции за незаконное завладевание и использование в корыстных целях QR-кодов граждан"."Прошу вас, уважаемый Игорь Викторович, дать поручение ведомствам Генеральной прокуратуры Российской Федерации взять на особый контроль производства по делам, возбужденным в отношении лиц, совершивших незаконное хищение и использование QR-кодов граждан, а также провести все необходимые мероприятия по профилактике и выявлению подобных противоправных действий", - указывается в документе.Кроме того, депутат просит выразить позицию Генпрокуратуры по подготовке законодательной инициативы по введению уголовной и административной ответственности за правонарушения, связанные с хищением и использованием в корыстных целях QR-кодов граждан.
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россия, генеральная прокуратура рф, санкт-петербург, игорь краснов, qr-код, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы
Заксобрание Петербурга попросило взять на контроль случаи хищения QR-кодов
Депутат заксобрания Петербурга Крупник попросил взять на контроль случаи хищения QR-кодов