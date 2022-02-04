14:58 04.02.2022 (обновлено: 14:59 04.02.2022)
В МИД ФРГ изложили "правовой путь" решения ситуации c RT DE в Германии
МИД ФРГ посоветовал RT DE пойти по правовому пути в Германии
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТелеканал RT DE на немецком начинает вещание
Телеканал RT DE на немецком начинает вещание
БЕРЛИН, 4 фев – РИА Новости. В МИД ФРГ изложили "правовой путь" решения ситуации c российским телеканалом RT DE в Германии, заявила в Берлине на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.
"Хочу указать на заявление нашей пресс-службы вчера, мы упомянули правовой путь. И еще раз – это независимая процедура, которая проходит в земельных ведомствах по делам СМИ", - сказала Зассе, отвечая на вопрос РИА Новости, является ли возможное обращение в суд единственным путем для решения ситуации вокруг запрета на вещание для RT DE.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия в ответ на прекращение вещания телеканала RT DE, в частности, закрывает корпункт Deutsche Welle в РФ и аннулирует аккредитации всех сотрудников его российского бюро, а также прекращает спутниковое и иное вещание канала в России. При этом высокопоставленный источник в российском МИД сообщил РИА Новости, что меры, предпринятые в отношении немецких СМИ в России, являются ответными, и в случае, если Германия изменит свою позицию в отношении RT DE, то и Россия ответит позитивно. Источник также отметил, что входе визита главы МИД Германии Анналены Бербок в Москву были предложены пути выхода из кризиса вокруг RT DE, но Берлин отказался это обсуждать.
Комиссия регистрации и надзора медиарегуляторов ФРГ 1 февраля официально запретила вещание телеканала RT DE в Германии, заявив, что у организаторов вещания нет необходимого разрешения, в RT в свою очередь сообщили, что RT DE Productions обжалует в суде решение немецкого регулятора. В МИД РФ заявили, что приступают к реализации ответных мер в отношении аккредитованных в России германских СМИ, а также интернет-посредников, произвольно и безосновательно удаливших аккаунты телеканала со своих платформ.