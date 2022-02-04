https://ria.ru/20220204/pushkin-1771039841.html

Потомок Пушкина: в Бельгии и Франции имя поэта ассоциируют с рестораном

Потомок Пушкина: в Бельгии и Франции имя поэта ассоциируют с рестораном - РИА Новости, 04.02.2022

Потомок Пушкина: в Бельгии и Франции имя поэта ассоциируют с рестораном

Творчество Александра Пушкина знают во Франции и Бельгии, но не очень хорошо: по словам последнего потомка русского поэта и писателя Александра Александровича... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T12:59

2022-02-04T12:59

2022-02-04T12:59

культура

новости культуры

а. с. пушкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17327/23/173272383_0:231:1000:794_1920x0_80_0_0_a0bd281749fc13a2d68d3cdc17fdb499.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Творчество Александра Пушкина знают во Франции и Бельгии, но не очень хорошо: по словам последнего потомка русского поэта и писателя Александра Александровича Пушкина, в среднем "один человек из ста" ассоциирует фамилию с поэтом, а не с рестораном на Тверском бульваре."Один французский певец написал песню, где была строчка "Пойдем выпьем кофе в кафе "Пушкин". В Москву начали ездить туристы из Бельгии и Франции ради того, чтобы сходить в это кафе, но его тогда даже не было! И Лужков сказал, что нужно его создать. Увы, даже люди интеллигентные часто не знают, кто такой Пушкин. Когда мы знакомимся с кем-то, и они узнают нашу фамилию, то сразу думают о кафе "Пушкинъ", и только, может, один человек из ста ассоциирует эту фамилию с поэтом", - рассказал РИА Новости Пушкин.Супруги тоже бывали в этом ресторане, это место им не понравилось. По их словам, в заведении "не чувствуется Пушкин, там нет его портретов или отсылок к произведениям, только имя и бизнес".Тем не менее, отмечает Александр Александрович, в Бельгии есть люди, которые в целом интересуются русской литературой и Пушкиным, в частности, не оглядываясь на известную песню и ресторан. Во многом это связано с тем, что в Брюсселе находится памятник поэту, подаренный Бельгии Россией в 1999 году.Как рассказал потомок, несколько лет назад власти захотели перестроить площадь и убрать памятник, но чета Пушкиных не была с этим согласна, и супруги составили петицию, по их словам, "пока площадь не трогают".Супруга Пушкина Мария в свою очередь подчеркнула, что во Франции с творчеством поэта знакомо гораздо больше людей.Пушкина объяснила, что на французском языке в целом Пушкина читают, "переводов много, и довольно хороших". Тем не менее, поэт не имеет такого успеха, как французская литература, "такая же высокая, как и классическая русская литература"."Можно найти на французском все - "Капитанскую дочку", "Бориса Годунова", но читателей немного. В университетах даже нет направления или курса по русской литературе", - подтвердил слова супруги Пушкин.Сами супруги с сожалением признаются, что не читали работ предка в оригинале - Александр родился в Бельгии, а Мария появилась на свет во Франции, и русский для них не родной язык, а "интеллигентное и витиеватое слово" поэта дается им тяжело. Тем не менее, они пробовали это делать и отмечают, что в переводах "нет Пушкинской души".

https://ria.ru/20210921/vystavka-1750353027.html

https://ria.ru/20210606/pushkin-1735843232.html

https://ria.ru/20220204/yazyk-1771016995.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, а. с. пушкин