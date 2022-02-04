https://ria.ru/20220204/ptsr-1770987578.html
У москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления
У москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления - РИА Новости, 04.02.2022
У москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления
Повторный ПЦР-тест на COVID перестали брать у москвичей после выздоровления, рассказали РИА Новости в нескольких столичных поликлиниках и в колл-центре по... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T03:24
2022-02-04T03:24
2022-02-04T03:24
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Повторный ПЦР-тест на COVID перестали брать у москвичей после выздоровления, рассказали РИА Новости в нескольких столичных поликлиниках и в колл-центре по коронавирусу.Медики одной из столичных поликлиник сообщили, что в настоящий момент повторный ПЦР-тест после карантина делать не требуется. Врачи из другой городской поликлиники отметили, что повторные тесты "сейчас никто не берёт", а карантин закроется автоматически.Кроме того, на горячей линии города Москвы по коронавирусу один из операторов сообщил, что, по имеющейся информации, на 10-11 день должны взять повторный ПЦР-тест, но за более подробной информацией предложил обратиться в поликлинику или на портал mos.ru. А другой оператор уточнил, что обладает информацией, что повторный ПЦР-тест с 24 января не проводится.РИА Новости направило запрос в столичный департамент здравоохранения и оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, но ответ получить пока не удалось.
https://ria.ru/20220203/putin-1770935890.html
https://ria.ru/20220203/testirovanie-1770939496.html
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коронавирус covid-19, москва, общество, коронавирус в россии
У москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест после выздоровления
У москвичей перестали брать повторный ПЦР-тест на COVID-19 после выздоровления