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В ЛНР заявили о подготовке провокаций западными СМИ
В ЛНР заявили о подготовке провокаций западными СМИ - РИА Новости, 04.02.2022
В ЛНР заявили о подготовке провокаций западными СМИ
Корреспонденты американских, британских и эстонских СМИ в Донбассе готовят постановочные сюжеты о "российской агрессии", сообщил официальный представитель... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:20
2022-02-04T12:24
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Корреспонденты американских, британских и эстонских СМИ в Донбассе готовят постановочные сюжеты о "российской агрессии", сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко."Нашей разведкой отмечается нахождение представителей СМИ из Эстонии, США и Великобритании в тыловых районах 95-й бригады ВС Украины", — сказал он.Филипоненко добавил, что командир этого соединения, по данным Народной милиции ЛНР, получил указания обеспечить безопасность и работу съемочных групп, "которые должны продемонстрировать западному сообществу агрессию со стороны России и народных республик".В самопровозглашенной Донецкой народной республике также напомнили, что неоднократно заявляли о подготовке фейковых сюжетов о ситуации в зоне конфликта западными и украинскими СМИ."Отсутствие фактов агрессии со стороны республики и уж тем более участия России в конфликте толкает Запад снимать постановочные материалы с целью создания ложного представления о конфликте в Донбассе", — сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.В Луганске также рассказали, что киевские власти перешли к завершающей фазе подготовки наступления в Донбассе: ВСУ продолжают стягивать к линии соприкосновения тяжелую технику, туда также доставили большую часть вооружений, полученных от США и Великобритании.Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби обвинили Россию в подготовке смонтированного видео, которое, по его словам, Кремль намерен использовать как предлог для вторжения на Украину. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на просьбу журналистов предъявить доказательства этих утверждений предложил верить на слово американскому правительству, а если не нравится — искать "утешения" в российской информации.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.Кремль отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.Москва не раз указывала, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, ключевыми положениями которых стали прекращение военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказ от создания баз на их территории, ограничение размещения ударных средств у российской границы, вывоз из Европы американского ядерного оружия и нерасширение НАТО на восток. В январе Россия получила письменный ответ. Как заявили в МИД, западные партнеры проигнорировали проблему активности альянса на восточном фланге.
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в мире, ситуация в днр и лнр
11:20 04.02.2022 (обновлено: 12:24 04.02.2022)
 
В ЛНР заявили о подготовке провокаций западными СМИ

В ЛНР заявили о подготовке провокаций представителями западных СМИ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЗнак и табличка на позиции Народной милиции ЛНР в районе поселка Славяносербск Луганской области
Знак и табличка на позиции Народной милиции ЛНР в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Знак и табличка на позиции Народной милиции ЛНР в районе поселка Славяносербск Луганской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Корреспонденты американских, британских и эстонских СМИ в Донбассе готовят постановочные сюжеты о "российской агрессии", сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"Нашей разведкой отмечается нахождение представителей СМИ из Эстонии, США и Великобритании в тыловых районах 95-й бригады ВС Украины", — сказал он.
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Филипоненко добавил, что командир этого соединения, по данным Народной милиции ЛНР, получил указания обеспечить безопасность и работу съемочных групп, "которые должны продемонстрировать западному сообществу агрессию со стороны России и народных республик".
В самопровозглашенной Донецкой народной республике также напомнили, что неоднократно заявляли о подготовке фейковых сюжетов о ситуации в зоне конфликта западными и украинскими СМИ.
"Отсутствие фактов агрессии со стороны республики и уж тем более участия России в конфликте толкает Запад снимать постановочные материалы с целью создания ложного представления о конфликте в Донбассе", — сказал представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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В Луганске также рассказали, что киевские власти перешли к завершающей фазе подготовки наступления в Донбассе: ВСУ продолжают стягивать к линии соприкосновения тяжелую технику, туда также доставили большую часть вооружений, полученных от США и Великобритании.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби обвинили Россию в подготовке смонтированного видео, которое, по его словам, Кремль намерен использовать как предлог для вторжения на Украину. Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс в ответ на просьбу журналистов предъявить доказательства этих утверждений предложил верить на слово американскому правительству, а если не нравится — искать "утешения" в российской информации.
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В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на том фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
Кремль отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
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Москва не раз указывала, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности, ключевыми положениями которых стали прекращение военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказ от создания баз на их территории, ограничение размещения ударных средств у российской границы, вывоз из Европы американского ядерного оружия и нерасширение НАТО на восток. В январе Россия получила письменный ответ. Как заявили в МИД, западные партнеры проигнорировали проблему активности альянса на восточном фланге.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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