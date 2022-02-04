https://ria.ru/20220204/propaganda-1771150731.html

Посольство в Лондоне обвинило Британию в поддержке пропаганды против России

Посольство в Лондоне обвинило Британию в поддержке пропаганды против России - РИА Новости, 04.02.2022

Посольство в Лондоне обвинило Британию в поддержке пропаганды против России

Посольство России в Лондоне назвало заявление главы британского МИД Лиз Трасс о планах России якобы подготовить "фейковое видео" по Украине "шокирующим"... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:27

2022-02-04T19:27

2022-02-04T19:27

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донбасс

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ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Посольство России в Лондоне назвало заявление главы британского МИД Лиз Трасс о планах России якобы подготовить "фейковое видео" по Украине "шокирующим" доказательством готовности Британии поддерживать любую антироссийскую пропаганду.Ранее Трасс назвала "шокирующими" утверждения США о подготовке "фейкового видео", которое Россия якобы планирует использовать "в качестве предлога для вторжения на Украину". По ее словам, "это очевидное и шокирующее свидетельство ничем не спровоцированной агрессии России и ее закулисной деятельности с целью дестабилизировать Украину"."Это очевидное и шокирующее доказательство готовности Британии слепо поддерживать любую агрессивную и дестабилизирующую антироссийскую пропаганду. Эта абсолютная некомпетентность совершенно бесполезна", - говорится в комментарии посольства на странице в Facebook в ответ на заявление Трасс.Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг утверждения Пентагона. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину.Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220204/neznanie-1771029911.html

https://ria.ru/20220204/rakety-1771128829.html

https://ria.ru/20220204/dnr-1771124069.html

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