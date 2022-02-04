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Медведев поручил подготовить план реализации народной программы ЕР
Медведев поручил подготовить план реализации народной программы ЕР - РИА Новости, 04.02.2022
Медведев поручил подготовить план реализации народной программы ЕР
"Единой России" в ближайшее время необходимо будет подготовить подробный план реализации каждого положения народной программы партии, с которой она шла на... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:04
2022-02-04T11:44
единая россия
политика
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Единой России" в ближайшее время необходимо будет подготовить подробный план реализации каждого положения народной программы партии, с которой она шла на выборы в Госдуму 2021 года, важно не снижать активность на всех направлениях, в первую очередь на тех, от которых зависит качество жизни граждан, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией программы."Мы договорились с вами о том, что будем регулярно отчитываться перед избирателями о выполнении предвыборных обещаний, наших обязательств. В ближайшее время нужно будет подготовить подробный, пошаговый план реализации каждого положения народной программы, дорожные и технологические карты на текущий год и на период до конца 2026 года. Это серьезная, такая многоплановая работа, к которой нужно подключиться всем", - сказал Медведев."Самое главное - не снижать активность на всех направлениях. И в первую очередь на тех направлениях, от которых зависит качество жизни людей в нашей стране, наших граждан, их доходы, их возможности. Включая, например, такие важнейшие направления, где партия была инициатором, как: газификация, поддержка семей с детьми, ремонт школ, модернизация почтовых отделений, содействие трудоустройству и карьере молодежи, экологические проблемы и их решение, ну и многое другое", - добавил он.Перед думскими выборами в августе прошлого года "Единая Россия" опубликовала предвыборную программу из двух блоков, которые включают 15 разделов. Съезд утвердил программу, она названа "народной", поскольку россияне стали ее соавторами. В ее основу было положено послание президента РФ Владимира Путина. Регионы могли направлять свои предложения по формированию программы. Как пояснял секретарь генсовета партии Андрей Турчак, разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя". Как говорили в партии, срок действия программы не ограничится предвыборным периодом, он будет дополняться с учетом инициатив россиян и развития страны, это позволит отвечать на вызовы, с которым сталкивается мир.
https://ria.ru/20211204/putin-1762167267.html
https://ria.ru/20211003/shmeleva-1752853361.html
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единая россия, политика, дмитрий медведев, россия
11:04 04.02.2022 (обновлено: 11:44 04.02.2022)
 
Медведев поручил подготовить план реализации народной программы ЕР

Глава ЕР Медведев поручил подготовить план реализации народной программы партии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде "Единой России"
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде Единой России - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на XX cъезде "Единой России"
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Единой России" в ближайшее время необходимо будет подготовить подробный план реализации каждого положения народной программы партии, с которой она шла на выборы в Госдуму 2021 года, важно не снижать активность на всех направлениях, в первую очередь на тех, от которых зависит качество жизни граждан, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией программы.
"Мы договорились с вами о том, что будем регулярно отчитываться перед избирателями о выполнении предвыборных обещаний, наших обязательств. В ближайшее время нужно будет подготовить подробный, пошаговый план реализации каждого положения народной программы, дорожные и технологические карты на текущий год и на период до конца 2026 года. Это серьезная, такая многоплановая работа, к которой нужно подключиться всем", - сказал Медведев.
Стенд с символикой XX cъезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря 2021, 13:22
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"Самое главное - не снижать активность на всех направлениях. И в первую очередь на тех направлениях, от которых зависит качество жизни людей в нашей стране, наших граждан, их доходы, их возможности. Включая, например, такие важнейшие направления, где партия была инициатором, как: газификация, поддержка семей с детьми, ремонт школ, модернизация почтовых отделений, содействие трудоустройству и карьере молодежи, экологические проблемы и их решение, ну и многое другое", - добавил он.
Перед думскими выборами в августе прошлого года "Единая Россия" опубликовала предвыборную программу из двух блоков, которые включают 15 разделов. Съезд утвердил программу, она названа "народной", поскольку россияне стали ее соавторами. В ее основу было положено послание президента РФ Владимира Путина. Регионы могли направлять свои предложения по формированию программы. Как пояснял секретарь генсовета партии Андрей Турчак, разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя". Как говорили в партии, срок действия программы не ограничится предвыборным периодом, он будет дополняться с учетом инициатив россиян и развития страны, это позволит отвечать на вызовы, с которым сталкивается мир.
Елена Шмелева - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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Шмелева высказалась о работе комиссий "Единой России"
 
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