https://ria.ru/20220204/programma-1771025316.html

Медведев поручил подготовить план реализации народной программы ЕР

Медведев поручил подготовить план реализации народной программы ЕР - РИА Новости, 04.02.2022

Медведев поручил подготовить план реализации народной программы ЕР

"Единой России" в ближайшее время необходимо будет подготовить подробный план реализации каждого положения народной программы партии, с которой она шла на... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:04

2022-02-04T11:04

2022-02-04T11:44

единая россия

политика

дмитрий медведев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762172003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_720a4da9e2f88270d13ef2593180c517.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. "Единой России" в ближайшее время необходимо будет подготовить подробный план реализации каждого положения народной программы партии, с которой она шла на выборы в Госдуму 2021 года, важно не снижать активность на всех направлениях, в первую очередь на тех, от которых зависит качество жизни граждан, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией программы."Мы договорились с вами о том, что будем регулярно отчитываться перед избирателями о выполнении предвыборных обещаний, наших обязательств. В ближайшее время нужно будет подготовить подробный, пошаговый план реализации каждого положения народной программы, дорожные и технологические карты на текущий год и на период до конца 2026 года. Это серьезная, такая многоплановая работа, к которой нужно подключиться всем", - сказал Медведев."Самое главное - не снижать активность на всех направлениях. И в первую очередь на тех направлениях, от которых зависит качество жизни людей в нашей стране, наших граждан, их доходы, их возможности. Включая, например, такие важнейшие направления, где партия была инициатором, как: газификация, поддержка семей с детьми, ремонт школ, модернизация почтовых отделений, содействие трудоустройству и карьере молодежи, экологические проблемы и их решение, ну и многое другое", - добавил он.Перед думскими выборами в августе прошлого года "Единая Россия" опубликовала предвыборную программу из двух блоков, которые включают 15 разделов. Съезд утвердил программу, она названа "народной", поскольку россияне стали ее соавторами. В ее основу было положено послание президента РФ Владимира Путина. Регионы могли направлять свои предложения по формированию программы. Как пояснял секретарь генсовета партии Андрей Турчак, разрез был не только региональный, но и муниципальный, чтобы "каждый житель увидел в этой программе себя". Как говорили в партии, срок действия программы не ограничится предвыборным периодом, он будет дополняться с учетом инициатив россиян и развития страны, это позволит отвечать на вызовы, с которым сталкивается мир.

https://ria.ru/20211204/putin-1762167267.html

https://ria.ru/20211003/shmeleva-1752853361.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

единая россия, политика, дмитрий медведев, россия