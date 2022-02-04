https://ria.ru/20220204/probirka-1770988857.html

Посольство напомнило США о "пробирке Пауэлла" после заявлений о видеофейке

Посольство напомнило США о "пробирке Пауэлла" после заявлений о видеофейке - РИА Новости, 04.02.2022

Посольство напомнило США о "пробирке Пауэлла" после заявлений о видеофейке

Посольство России в Вашингтоне в ответ на голословные утверждения США о якобы подготовке РФ "фейкового" видео для оправдания "вторжения на Украину" заявило в... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T04:40

2022-02-04T04:40

2022-02-04T04:45

в мире

колин пауэлл

сша

россия

совет безопасности оон

украина

ирак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149415/13/1494151389_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_578bfbc00b84aa08b1b30d37dc7f873b.jpg

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в ответ на голословные утверждения США о якобы подготовке РФ "фейкового" видео для оправдания "вторжения на Украину" заявило в Facebook, что мировое сообщество помнит американские подлоги для начала интервенций по всему миру, включая "пробирку Колина Пауэлла".Не предъявляя никаких доказательств, власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия. В доказательство он продемонстрировал пробирку с белым порошком, который выдал за образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.

https://ria.ru/20220204/perepalka-1770985486.html

сша

россия

украина

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, колин пауэлл, сша, россия, совет безопасности оон, украина, ирак