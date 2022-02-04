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https://ria.ru/20220204/probirka-1770988857.html
Посольство напомнило США о "пробирке Пауэлла" после заявлений о видеофейке
Посольство напомнило США о "пробирке Пауэлла" после заявлений о видеофейке - РИА Новости, 04.02.2022
Посольство напомнило США о "пробирке Пауэлла" после заявлений о видеофейке
Посольство России в Вашингтоне в ответ на голословные утверждения США о якобы подготовке РФ "фейкового" видео для оправдания "вторжения на Украину" заявило в... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T04:40
2022-02-04T04:45
в мире
колин пауэлл
сша
россия
совет безопасности оон
украина
ирак
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в ответ на голословные утверждения США о якобы подготовке РФ "фейкового" видео для оправдания "вторжения на Украину" заявило в Facebook, что мировое сообщество помнит американские подлоги для начала интервенций по всему миру, включая "пробирку Колина Пауэлла".Не предъявляя никаких доказательств, власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия. В доказательство он продемонстрировал пробирку с белым порошком, который выдал за образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
https://ria.ru/20220204/perepalka-1770985486.html
сша
россия
украина
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в мире, колин пауэлл, сша, россия, совет безопасности оон, украина, ирак
04:40 04.02.2022 (обновлено: 04:45 04.02.2022)
 
Посольство напомнило США о "пробирке Пауэлла" после заявлений о видеофейке

Посольство России в США напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на утверждения о видеофейке

© AP Photo / Elise AmendolaГоссекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Elise Amendola
Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН. 5 февраля 2003. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне в ответ на голословные утверждения США о якобы подготовке РФ "фейкового" видео для оправдания "вторжения на Украину" заявило в Facebook, что мировое сообщество помнит американские подлоги для начала интервенций по всему миру, включая "пробирку Колина Пауэлла".
Не предъявляя никаких доказательств, власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".
"Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом". Это свойственно США. Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку К. Пауэлла", - указывается в заявлении посольства.
В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у иракского лидера Саддама Хусейна технологиях производства биологического оружия. В доказательство он продемонстрировал пробирку с белым порошком, который выдал за образец производимых в Ираке средств массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
Украинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
01:38
Журналист устроил перепалку с представителем Госдепа из-за фейка о России
 
В миреКолин ПауэллСШАРоссияСовет Безопасности ООНУкраинаИрак
 
 
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