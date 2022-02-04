Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/potok-1771019852.html
Европа выдвинула России ультиматум по "Северному потоку — 2"
В Еврокомиссии назвали условие для запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.02.2022
Европа выдвинула России ультиматум по "Северному потоку — 2"
Запуск газопровода "Северный поток — 2" будет зависеть от действий России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Les Echos. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:40
2022-02-04T14:57
северный поток — 2
газпром
еврокомиссия
сша
россия
владимир путин
александр новак
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ec5e311188de26e7bed6c9f82dd800e3.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток — 2" будет зависеть от действий России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Les Echos."Москва использует газ в качестве инструмента давления на нас, поэтому "Северный поток — 2" нельзя исключать из санкционных списков", — заявила она.Также фон дер Ляйен утверждает, что политика "Газпрома" выглядит странной. По ее мнению, компания должна наращивать объемы поставок до максимально возможных, поскольку в Европе наблюдается высокий спрос на газ.Фон дер Ляйен добавила, что европейские страны активно ищут замену российским поставкам голубого топлива, опираясь прежде всего на США."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток — 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.Как пояснил вице-премьер Александр Новак, Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но в такой ситуации поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. При этом Россия заявляла о готовности увеличить добычу топлива, но "Газпрому" нужны более длительные соглашения, поскольку это потребует от компании значительных инвестиций.
https://ria.ru/20220204/potok-1770990038.html
https://ria.ru/20220202/potok-1770673856.html
сша
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b189abef1c36d66ac697876093dc96c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный поток — 2, газпром, еврокомиссия, сша, россия, владимир путин, александр новак, москва, в мире
10:40 04.02.2022 (обновлено: 14:57 04.02.2022)
 
В Еврокомиссии назвали условие для запуска "Северного потока — 2"

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: запуск "Северного потока — 2" зависит от действий России

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в Любмине, Германия
Береговые объекты газопровода Северный поток — 2 в Любмине, Германия - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Береговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в Любмине, Германия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток — 2" будет зависеть от действий России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Les Echos.
"Москва использует газ в качестве инструмента давления на нас, поэтому "Северный поток — 2" нельзя исключать из санкционных списков", — заявила она.
Также фон дер Ляйен утверждает, что политика "Газпрома" выглядит странной. По ее мнению, компания должна наращивать объемы поставок до максимально возможных, поскольку в Европе наблюдается высокий спрос на газ.
Фон дер Ляйен добавила, что европейские страны активно ищут замену российским поставкам голубого топлива, опираясь прежде всего на США.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
05:45
"Крайне глупо": в ФРГ назвали условие для остановки "Северного потока — 2"
"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток — 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
Как пояснил вице-премьер Александр Новак, Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но в такой ситуации поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. При этом Россия заявляла о готовности увеличить добычу топлива, но "Газпрому" нужны более длительные соглашения, поскольку это потребует от компании значительных инвестиций.
Надводный захлест на второй нитке Северного потока ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
2 февраля, 14:18
Кличко призвал Германию попрощаться с "Северным потоком — 2"
 
Северный поток — 2ГазпромЕврокомиссияСШАРоссияВладимир ПутинАлександр НовакМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала