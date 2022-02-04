Европа выдвинула России ультиматум по "Северному потоку — 2"

10:40 04.02.2022 (обновлено: 14:57 04.02.2022)
В Еврокомиссии назвали условие для запуска "Северного потока — 2"
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: запуск "Северного потока — 2" зависит от действий России
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в Любмине, Германия
Береговые объекты газопровода "Северный поток — 2" в Любмине, Германия
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток — 2" будет зависеть от действий России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Les Echos.
"Москва использует газ в качестве инструмента давления на нас, поэтому "Северный поток — 2" нельзя исключать из санкционных списков", — заявила она.
Фон дер Ляйен добавила, что европейские страны активно ищут замену российским поставкам голубого топлива, опираясь прежде всего на США.
"Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток — 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.
Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.
Как пояснил вице-премьер Александр Новак, Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но в такой ситуации поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. При этом Россия заявляла о готовности увеличить добычу топлива, но "Газпрому" нужны более длительные соглашения, поскольку это потребует от компании значительных инвестиций.
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