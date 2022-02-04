https://ria.ru/20220204/potok-1771019852.html

Европа выдвинула России ультиматум по "Северному потоку — 2"

В Еврокомиссии назвали условие для запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 04.02.2022

Европа выдвинула России ультиматум по "Северному потоку — 2"

Запуск газопровода "Северный поток — 2" будет зависеть от действий России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Les Echos. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:40

2022-02-04T10:40

2022-02-04T14:57

северный поток — 2

газпром

еврокомиссия

сша

россия

владимир путин

александр новак

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ec5e311188de26e7bed6c9f82dd800e3.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Запуск газопровода "Северный поток — 2" будет зависеть от действий России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Les Echos."Москва использует газ в качестве инструмента давления на нас, поэтому "Северный поток — 2" нельзя исключать из санкционных списков", — заявила она.Также фон дер Ляйен утверждает, что политика "Газпрома" выглядит странной. По ее мнению, компания должна наращивать объемы поставок до максимально возможных, поскольку в Европе наблюдается высокий спрос на газ.Фон дер Ляйен добавила, что европейские страны активно ищут замену российским поставкам голубого топлива, опираясь прежде всего на США."Северный поток — 2" — новый экспортный газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год из России в Европу. Проект газопровода "Северный поток — 2" проходит сертификацию в германском регуляторе. Этот процесс приостановлен в ожидании необходимой документации. Когда этот регулятор вынесет проект решения, потребуется мнение Еврокомиссии. ЕК в процессе формирования своего заключения намерена проконсультироваться с Украиной.Власти европейских стран неоднократно обвиняли Россию в провоцировании энергетического кризиса. Владимир Путин назвал эти заявления чушью. Он напомнил, что предлагал Брюсселю оставить долговременные контракты на поставки сырья, но Еврокомиссия настояла на рыночном ценообразовании, что в итоге привело к кризису.Как пояснил вице-премьер Александр Новак, Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но в такой ситуации поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. При этом Россия заявляла о готовности увеличить добычу топлива, но "Газпрому" нужны более длительные соглашения, поскольку это потребует от компании значительных инвестиций.

https://ria.ru/20220204/potok-1770990038.html

https://ria.ru/20220202/potok-1770673856.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северный поток — 2, газпром, еврокомиссия, сша, россия, владимир путин, александр новак, москва, в мире