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Память убитого посла Карлова почтили в Анкаре в день его рождения
Память убитого посла Карлова почтили в Анкаре в день его рождения - РИА Новости, 04.02.2022
Память убитого посла Карлова почтили в Анкаре в день его рождения
Ученики школы при посольстве РФ в Турции почтили память покойного посла Андрея Карлова, которому в пятницу исполнилось бы 68 лет, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:31
2022-02-04T19:31
2022-02-04T19:31
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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Ученики школы при посольстве РФ в Турции почтили память покойного посла Андрея Карлова, которому в пятницу исполнилось бы 68 лет, говорится в сообщении дипмиссии."Сегодня, 4 февраля, Андрею Геннадьевичу Карлову исполнилось бы 68 лет. Ученики школы при посольстве России в Турции, носящей имя Героя России А. Г. Карлова, почтили память безвременно ушедшего дипломата", - говорится в сообщении.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
https://ria.ru/20211219/karlov-1764418081.html
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в мире, россия, турция, андрей карлов
Память убитого посла Карлова почтили в Анкаре в день его рождения
В посольстве России в Турции почтили память убитого посла Карлова в день его рождения