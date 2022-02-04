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Память убитого посла Карлова почтили в Анкаре в день его рождения
Память убитого посла Карлова почтили в Анкаре в день его рождения - РИА Новости, 04.02.2022
Память убитого посла Карлова почтили в Анкаре в день его рождения
Ученики школы при посольстве РФ в Турции почтили память покойного посла Андрея Карлова, которому в пятницу исполнилось бы 68 лет, говорится в сообщении... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T19:31
2022-02-04T19:31
в мире
россия
турция
андрей карлов
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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Ученики школы при посольстве РФ в Турции почтили память покойного посла Андрея Карлова, которому в пятницу исполнилось бы 68 лет, говорится в сообщении дипмиссии."Сегодня, 4 февраля, Андрею Геннадьевичу Карлову исполнилось бы 68 лет. Ученики школы при посольстве России в Турции, носящей имя Героя России А. Г. Карлова, почтили память безвременно ушедшего дипломата", - говорится в сообщении.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
https://ria.ru/20211219/karlov-1764418081.html
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в мире, россия, турция, андрей карлов
19:31 04.02.2022
 
Память убитого посла Карлова почтили в Анкаре в день его рождения

В посольстве России в Турции почтили память убитого посла Карлова в день его рождения

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМемориальная доска российскому дипломату Андрею Карлову
Мемориальная доска российскому дипломату Андрею Карлову - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Мемориальная доска российскому дипломату Андрею Карлову
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Ученики школы при посольстве РФ в Турции почтили память покойного посла Андрея Карлова, которому в пятницу исполнилось бы 68 лет, говорится в сообщении дипмиссии.
"Сегодня, 4 февраля, Андрею Геннадьевичу Карлову исполнилось бы 68 лет. Ученики школы при посольстве России в Турции, носящей имя Героя России А. Г. Карлова, почтили память безвременно ушедшего дипломата", - говорится в сообщении.
Бюст Андрея Карлова в посольстве России в Анкаре, Турция. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря 2021, 09:53
В МИД Турции отметили вклад посла Карлова в российско-турецкие отношения
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.
Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
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