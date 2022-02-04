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Российский посол назвал самое сложное в работе дипломата в Британии

Российский посол назвал самое сложное в работе дипломата в Британии - РИА Новости, 04.02.2022

Российский посол назвал самое сложное в работе дипломата в Британии

Самое сложное в работе дипломата в Великобритании – это налаживание человеческих контактов, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T11:28

2022-02-04T11:28

2022-02-04T12:33

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великобритания

андрей келин

посольство россии в великобритании

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ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Самое сложное в работе дипломата в Великобритании – это налаживание человеческих контактов, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.По его словам, такое происходило, когда у человека было давно сформированное предвзятое мнение о политике России."…Он (парламентарий – ред.) как-то один раз мне нагрубил, хотя потом в парламенте заявлял, что, "а вот российский посол решил позвонить мне по этому вопросу". Было и такое", - рассказал глава российской дипмиссии в Великобритании.Келин был назначен послом РФ в Соединенном Королевстве в ноябре 2019 года, на дипломатической службе с 1979 года, работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. Келин владеет английским, нидерландским и французскими языками.Читайте полный текст интервью Андрея Келина >>

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