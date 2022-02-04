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Российский посол назвал самое сложное в работе дипломата в Британии
Российский посол назвал самое сложное в работе дипломата в Британии - РИА Новости, 04.02.2022
Российский посол назвал самое сложное в работе дипломата в Британии
Самое сложное в работе дипломата в Великобритании – это налаживание человеческих контактов, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T11:28
2022-02-04T12:33
в мире
россия
великобритания
андрей келин
посольство россии в великобритании
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ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Самое сложное в работе дипломата в Великобритании – это налаживание человеческих контактов, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.По его словам, такое происходило, когда у человека было давно сформированное предвзятое мнение о политике России."…Он (парламентарий – ред.) как-то один раз мне нагрубил, хотя потом в парламенте заявлял, что, "а вот российский посол решил позвонить мне по этому вопросу". Было и такое", - рассказал глава российской дипмиссии в Великобритании.Келин был назначен послом РФ в Соединенном Королевстве в ноябре 2019 года, на дипломатической службе с 1979 года, работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. Келин владеет английским, нидерландским и французскими языками.Читайте полный текст интервью Андрея Келина &gt;&gt;
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в мире, россия, великобритания, андрей келин, посольство россии в великобритании
11:28 04.02.2022 (обновлено: 12:33 04.02.2022)
 
Российский посол назвал самое сложное в работе дипломата в Британии

Посол в Британии Келин назвал налаживание человеческих контактов самым сложным в работе

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Самое сложное в работе дипломата в Великобритании – это налаживание человеческих контактов, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Наверное, налаживание человеческих контактов, потому что никогда не знаешь, что за этим последует. Я должен сказать, что 90% контактов они весьма доброжелательные, нормальные, но иногда у меня были случаи, когда я звонил парламентарию тому или другому и напарывался просто на грубость", - рассказал посол.
По его словам, такое происходило, когда у человека было давно сформированное предвзятое мнение о политике России.
"…Он (парламентарий – ред.) как-то один раз мне нагрубил, хотя потом в парламенте заявлял, что, "а вот российский посол решил позвонить мне по этому вопросу". Было и такое", - рассказал глава российской дипмиссии в Великобритании.
Келин был назначен послом РФ в Соединенном Королевстве в ноябре 2019 года, на дипломатической службе с 1979 года, работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. Келин владеет английским, нидерландским и французскими языками.
Читайте полный текст интервью Андрея Келина >>
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