11:28 04.02.2022 (обновлено: 12:33 04.02.2022)
Российский посол назвал самое сложное в работе дипломата в Британии
Посол в Британии Келин назвал налаживание человеческих контактов самым сложным в работе
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 фев - РИА Новости. Самое сложное в работе дипломата в Великобритании – это налаживание человеческих контактов, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Наверное, налаживание человеческих контактов, потому что никогда не знаешь, что за этим последует. Я должен сказать, что 90% контактов они весьма доброжелательные, нормальные, но иногда у меня были случаи, когда я звонил парламентарию тому или другому и напарывался просто на грубость", - рассказал посол.
По его словам, такое происходило, когда у человека было давно сформированное предвзятое мнение о политике России.
"…Он (парламентарий – ред.) как-то один раз мне нагрубил, хотя потом в парламенте заявлял, что, "а вот российский посол решил позвонить мне по этому вопросу". Было и такое", - рассказал глава российской дипмиссии в Великобритании.
Келин был назначен послом РФ в Соединенном Королевстве в ноябре 2019 года, на дипломатической службе с 1979 года, работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. Келин владеет английским, нидерландским и французскими языками.
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