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В Польше не исключили усиление военного присутствия США в Восточной Европе
В Польше не исключили усиление военного присутствия США в Восточной Европе - РИА Новости, 04.02.2022
В Польше не исключили усиление военного присутствия США в Восточной Европе
Дальнейшее усиление военного присутствия США в Восточной Европе не исключено, заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T20:38
2022-02-04T21:42
в мире
министерство обороны сша
польша
сша
румыния
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Дальнейшее усиление военного присутствия США в Восточной Европе не исключено, заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу в Вашингтоне.Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в среду сообщил, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Он подчеркнул, что силы направляются в регион "не навсегда", "это реакция на текущую ситуацию, они (направляемые военные) не будут воевать на Украине". По его словам, отправка сил необходима для "оказания поддержки" союзникам в регионе. Конкретно в Польшу будут направлены 1,7 тысячи американских военных."Этого не нужно исключать, а наоборот. Вся стратегия Североатлантического пакта ведет к тому, что сдерживание и оборона должны иметь симметричный характер. Иначе это не имело бы смысла", - заявил Рау, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего усиления американского военного присутствия.При этом польский министр сообщил, что обсуждал с Блинкеном вопрос отправки в Польшу дополнительного контингента армии США и на заданный вопрос, ограничатся ли США обещанными 1,7 тысячи военных, ответил, что "не услышал ничего такого, чтобы это был конец". "Реакция обеих сторон будет адекватна ситуации", - отметил он.Также польский министр сообщил, что он и Блинкен согласились с тем, что ситуация на восточном фланге НАТО Украине не улучшается. "Мы говорили о ситуации с безопасностью на восточном фланге НАТО. Я поблагодарил за отправку солдат, укрепление восточного фланга НАТО. Мы говорили о ситуации на Украине и согласились, что, несмотря на определенные знаки несколько дней назад, она радикально не улучшается", - сказал он."Мы говорили также о вероятности того, что российские подразделения останутся в Белоруссии (после учений – ред.) дольше и какой вызов для НАТО это из себя представляет", - добавил Рау.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
https://ria.ru/20220203/napryazhenie-1770776369.html
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в мире, министерство обороны сша, польша, сша, румыния
20:38 04.02.2022 (обновлено: 21:42 04.02.2022)
 
В Польше не исключили усиление военного присутствия США в Восточной Европе

Глава МИД Польши Рау не исключил усиление военного присутствия США в Восточной Европе

© REUTERS / Ints KalninsАмериканские военные у истребителей F-15
Американские военные у истребителей F-15 - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© REUTERS / Ints Kalnins
Американские военные у истребителей F-15
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Дальнейшее усиление военного присутствия США в Восточной Европе не исключено, заявил председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в пятницу в Вашингтоне.
Представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге в среду сообщил, что США вскоре отправят дополнительные силы в Румынию, Польшу и Германию. Он подчеркнул, что силы направляются в регион "не навсегда", "это реакция на текущую ситуацию, они (направляемые военные) не будут воевать на Украине". По его словам, отправка сил необходима для "оказания поддержки" союзникам в регионе. Конкретно в Польшу будут направлены 1,7 тысячи американских военных.
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"Этого не нужно исключать, а наоборот. Вся стратегия Североатлантического пакта ведет к тому, что сдерживание и оборона должны иметь симметричный характер. Иначе это не имело бы смысла", - заявил Рау, отвечая на вопрос о возможности дальнейшего усиления американского военного присутствия.
При этом польский министр сообщил, что обсуждал с Блинкеном вопрос отправки в Польшу дополнительного контингента армии США и на заданный вопрос, ограничатся ли США обещанными 1,7 тысячи военных, ответил, что "не услышал ничего такого, чтобы это был конец". "Реакция обеих сторон будет адекватна ситуации", - отметил он.
Также польский министр сообщил, что он и Блинкен согласились с тем, что ситуация на восточном фланге НАТО Украине не улучшается. "Мы говорили о ситуации с безопасностью на восточном фланге НАТО. Я поблагодарил за отправку солдат, укрепление восточного фланга НАТО. Мы говорили о ситуации на Украине и согласились, что, несмотря на определенные знаки несколько дней назад, она радикально не улучшается", - сказал он.
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"Мы говорили также о вероятности того, что российские подразделения останутся в Белоруссии (после учений – ред.) дольше и какой вызов для НАТО это из себя представляет", - добавил Рау.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины.
 
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