https://ria.ru/20220204/polsha-1771018817.html

В Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных войск США

В Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных войск США - РИА Новости, 04.02.2022

В Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных войск США

Передовая группа по размещению дополнительных американских войск прибыла в Польшу, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:37

2022-02-04T10:37

2022-02-04T15:38

в мире

джон кирби

восточная европа

румыния

министерство обороны сша

сша

польша

мариуш блащак

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ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. Передовая группа по размещению дополнительных американских войск прибыла в Польшу, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter."Идет подготовка к приему основных сил бригадной боевой группы из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Передовая группа уже в Польше", — написал он.Министр подтвердил, что в рамках наращивания военного присутствия США в Восточной Европе в Польшу прибудут 1,7 тысячи солдат.Об отправке дополнительных сил в Европу заявил на этой неделе представитель Пентагона Джон Кирби. Речь идет о Румынии, Польше и Германии. По словам Кирби, это реакция на текущую ситуацию, но американские военные не будут воевать на Украине. Усиление необходимо для поддержки союзников в регионе, добавил представитель Пентагона.

https://ria.ru/20220204/polsha-1770990945.html

восточная европа

румыния

сша

польша

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в мире, джон кирби, восточная европа, румыния, министерство обороны сша, сша, польша, мариуш блащак