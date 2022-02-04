https://ria.ru/20220204/polsha-1771018817.html
В Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных войск США
В Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных войск США - РИА Новости, 04.02.2022
В Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных войск США
Передовая группа по размещению дополнительных американских войск прибыла в Польшу, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:37
2022-02-04T10:37
2022-02-04T15:38
в мире
джон кирби
восточная европа
румыния
министерство обороны сша
сша
польша
мариуш блащак
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ВАРШАВА, 4 фев — РИА Новости. Передовая группа по размещению дополнительных американских войск прибыла в Польшу, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter."Идет подготовка к приему основных сил бригадной боевой группы из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США. Передовая группа уже в Польше", — написал он.Министр подтвердил, что в рамках наращивания военного присутствия США в Восточной Европе в Польшу прибудут 1,7 тысячи солдат.Об отправке дополнительных сил в Европу заявил на этой неделе представитель Пентагона Джон Кирби. Речь идет о Румынии, Польше и Германии. По словам Кирби, это реакция на текущую ситуацию, но американские военные не будут воевать на Украине. Усиление необходимо для поддержки союзников в регионе, добавил представитель Пентагона.
https://ria.ru/20220204/polsha-1770990945.html
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в мире, джон кирби, восточная европа, румыния, министерство обороны сша, сша, польша, мариуш блащак
10:37 04.02.2022 (обновлено: 15:38 04.02.2022)
В Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных войск США
В Польшу прибыла передовая группа по размещению дополнительных американских войск