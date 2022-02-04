"Безумие чистой воды": в Польше испугались войны с Россией
Историк Пяста: у Польши нет реальных причин для поддержки Украины и борьбы с Россией
Польские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Myśl Polska назвал "безумием" гипотетическое участие Варшавы в военном конфликте с Москвой.
Эксперт указал на усиление милитаристской риторики в польском информационном пространстве, отметив, что СМИ "готовы писать любую глупость и мерзость, лишь бы внушить еще большую неприязнь к ненавистной России". Кроме того, он указал на антироссийскую политику официальной Варшавы, упомянув, в частности, об отправке оружия на Украину.
"А это безумие чистой воды. Во-первых, потому, что с Россией, которая предстает в глазах польских политиков и выслуживающихся перед ними журналистов некой демонической силой, мы сейчас не имеем никаких полей конфликта", — написал Пяста.
"Реальных причин для конфликта с Россией у нас нет, но нам предлагается встать на защиту Украины, с которой проблем у нас как раз непочатый край. Напомню только об основных. Серьезные украинские политические силы, в том числе парламентские, выдвигают Польше территориальные претензии. <…> Украина — бандитское государство, которое прибегает к террору в отношении проживающих на ее территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств", — заявил Пяста.
Он отметил, что жителям Польши предлагается вместе с "враждебной и потенциально опасной" Украиной воевать против "потенциально дружественного, а в настоящее время нейтрального соседа" ради интересов союзников Варшавы по НАТО — США и Великобритании, которые, как указал Пяста, "намерены сражаться с Россией до последнего польского солдата".
"Скажем прямо: интересам Польши соответствует мир в регионе, а не развязывание военного конфликта с Россией, тем более что в нем мы, скорее всего, понесем поражение. <…> Это не наша война, не наше дело. Тот, кто утверждает обратное, или глупец, или работает на заграницу", — заключил Пяста.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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