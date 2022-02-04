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"Безумие чистой воды": в Польше испугались войны с Россией
"Безумие чистой воды": в Польше испугались войны с Россией - РИА Новости, 04.02.2022
"Безумие чистой воды": в Польше испугались войны с Россией
Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Myśl Polska назвал "безумием" гипотетическое участие Варшавы в военном конфликте с Москвой. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T06:12
2022-02-04T06:12
россия
варшава
организация украинских националистов
украинская повстанческая армия
нато
украина
польша
сша
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Myśl Polska назвал "безумием" гипотетическое участие Варшавы в военном конфликте с Москвой.Эксперт указал на усиление милитаристской риторики в польском информационном пространстве, отметив, что СМИ "готовы писать любую глупость и мерзость, лишь бы внушить еще большую неприязнь к ненавистной России". Кроме того, он указал на антироссийскую политику официальной Варшавы, упомянув, в частности, об отправке оружия на Украину.Он указал, что у Москвы и Варшавы нет территориальных претензий друг к другу, нет внутригосударственных конфликтов, связанных с одной из двух стран, они не борются за сферы влияния. Также отношениям России и Польши не мешают экономические вопросы."Реальных причин для конфликта с Россией у нас нет, но нам предлагается встать на защиту Украины, с которой проблем у нас как раз непочатый край. Напомню только об основных. Серьезные украинские политические силы, в том числе парламентские, выдвигают Польше территориальные претензии. &lt;…&gt; Украина — бандитское государство, которое прибегает к террору в отношении проживающих на ее территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств", — заявил Пяста.Историк напомнил, что современные украинские власти возвели в ранг национальных героев националистов из ОУН-УПА*, которые в годы Второй мировой войны вырезали мирное польское население.Он отметил, что жителям Польши предлагается вместе с "враждебной и потенциально опасной" Украиной воевать против "потенциально дружественного, а в настоящее время нейтрального соседа" ради интересов союзников Варшавы по НАТО — США и Великобритании, которые, как указал Пяста, "намерены сражаться с Россией до последнего польского солдата".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.*Экстремистская организация, запрещенная в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, варшава, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, нато, украина, польша, сша, великобритания, пшемыслав пяста, в мире
06:12 04.02.2022
 
"Безумие чистой воды": в Польше испугались войны с Россией

Историк Пяста: у Польши нет реальных причин для поддержки Украины и борьбы с Россией

© Фото : @Zelazna_Dywizja/TwitterПольские военнослужащие
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : @Zelazna_Dywizja/Twitter
Польские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Myśl Polska назвал "безумием" гипотетическое участие Варшавы в военном конфликте с Москвой.
Эксперт указал на усиление милитаристской риторики в польском информационном пространстве, отметив, что СМИ "готовы писать любую глупость и мерзость, лишь бы внушить еще большую неприязнь к ненавистной России". Кроме того, он указал на антироссийскую политику официальной Варшавы, упомянув, в частности, об отправке оружия на Украину.

"А это безумие чистой воды. Во-первых, потому, что с Россией, которая предстает в глазах польских политиков и выслуживающихся перед ними журналистов некой демонической силой, мы сейчас не имеем никаких полей конфликта", — написал Пяста.

Он указал, что у Москвы и Варшавы нет территориальных претензий друг к другу, нет внутригосударственных конфликтов, связанных с одной из двух стран, они не борются за сферы влияния. Также отношениям России и Польши не мешают экономические вопросы.
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"Реальных причин для конфликта с Россией у нас нет, но нам предлагается встать на защиту Украины, с которой проблем у нас как раз непочатый край. Напомню только об основных. Серьезные украинские политические силы, в том числе парламентские, выдвигают Польше территориальные претензии. <…> Украина — бандитское государство, которое прибегает к террору в отношении проживающих на ее территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств", — заявил Пяста.
Историк напомнил, что современные украинские власти возвели в ранг национальных героев националистов из ОУН-УПА*, которые в годы Второй мировой войны вырезали мирное польское население.
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Он отметил, что жителям Польши предлагается вместе с "враждебной и потенциально опасной" Украиной воевать против "потенциально дружественного, а в настоящее время нейтрального соседа" ради интересов союзников Варшавы по НАТОСША и Великобритании, которые, как указал Пяста, "намерены сражаться с Россией до последнего польского солдата".
"Скажем прямо: интересам Польши соответствует мир в регионе, а не развязывание военного конфликта с Россией, тем более что в нем мы, скорее всего, понесем поражение. <…> Это не наша война, не наше дело. Тот, кто утверждает обратное, или глупец, или работает на заграницу", — заключил Пяста.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
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В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РоссияВаршаваОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армияНАТОУкраинаПольшаСШАВеликобританияПшемыслав ПястаВ мире
 
 
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