https://ria.ru/20220204/polsha-1770990945.html

"Безумие чистой воды": в Польше испугались войны с Россией

"Безумие чистой воды": в Польше испугались войны с Россией - РИА Новости, 04.02.2022

"Безумие чистой воды": в Польше испугались войны с Россией

Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Myśl Polska назвал "безумием" гипотетическое участие Варшавы в военном конфликте с Москвой. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T06:12

2022-02-04T06:12

2022-02-04T06:12

россия

варшава

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

нато

украина

польша

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760733622_0:60:2048:1212_1920x0_80_0_0_75953c14f1fd24643f3bc202a09e3e73.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Польский историк Пшемыслав Пяста в колонке для Myśl Polska назвал "безумием" гипотетическое участие Варшавы в военном конфликте с Москвой.Эксперт указал на усиление милитаристской риторики в польском информационном пространстве, отметив, что СМИ "готовы писать любую глупость и мерзость, лишь бы внушить еще большую неприязнь к ненавистной России". Кроме того, он указал на антироссийскую политику официальной Варшавы, упомянув, в частности, об отправке оружия на Украину.Он указал, что у Москвы и Варшавы нет территориальных претензий друг к другу, нет внутригосударственных конфликтов, связанных с одной из двух стран, они не борются за сферы влияния. Также отношениям России и Польши не мешают экономические вопросы."Реальных причин для конфликта с Россией у нас нет, но нам предлагается встать на защиту Украины, с которой проблем у нас как раз непочатый край. Напомню только об основных. Серьезные украинские политические силы, в том числе парламентские, выдвигают Польше территориальные претензии. <…> Украина — бандитское государство, которое прибегает к террору в отношении проживающих на ее территории представителей национальных, этнических и религиозных меньшинств", — заявил Пяста.Историк напомнил, что современные украинские власти возвели в ранг национальных героев националистов из ОУН-УПА*, которые в годы Второй мировой войны вырезали мирное польское население.Он отметил, что жителям Польши предлагается вместе с "враждебной и потенциально опасной" Украиной воевать против "потенциально дружественного, а в настоящее время нейтрального соседа" ради интересов союзников Варшавы по НАТО — США и Великобритании, которые, как указал Пяста, "намерены сражаться с Россией до последнего польского солдата".В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые "накачивают" Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.*Экстремистская организация, запрещенная в России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220204/provokatsiya-1770988601.html

https://ria.ru/20220204/perepalka-1770985486.html

https://ria.ru/20220203/vooruzheniya-1770883769.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/polsha-1770906325.html

россия

варшава

украина

польша

сша

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, варшава, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, нато, украина, польша, сша, великобритания, пшемыслав пяста, в мире