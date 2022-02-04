https://ria.ru/20220204/podrostok-1771016658.html

В Волгограде задержали подростка за организацию рассылки смс о минировании

В Волгограде задержали подростка за организацию рассылки смс о минировании - РИА Новости, 04.02.2022

В Волгограде задержали подростка за организацию рассылки смс о минировании

Уголовное дело возбудили против 16-летнего подростка, который заплатил 3 тысячи рублей неизвестному человеку за рассылку ложных сообщений о минировании школ в... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T10:31

2022-02-04T10:31

2022-02-04T10:31

происшествия

волгоград

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

ложные сообщения о минировании зданий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

ВОЛГОГРАД, 4 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против 16-летнего подростка, который заплатил 3 тысячи рублей неизвестному человеку за рассылку ложных сообщений о минировании школ в Волгограде от имени своего знакомого, которому он хотел отомстить, подросток задержан, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, в январе 16-летний житель Волгоградской области через мессенджеры связался с неизвестным человеком, который предложил ему за 3 тысячи рублей разместить ложную информацию о готовящихся взрывах. После того, как подросток перечислил деньги, он предоставил незнакомцу контакты и ссылки на страницы соцсетей другого молодого человека, к которому испытывал личную неприязнь, отмечает СУСК."С 15 января по 19 января текущего года неизвестный, действуя совместно и согласованно с подозреваемым, посредством электронной почты стал распространять сообщения о минировании и готовящихся взрывах в образовательных и иных государственных учреждениях, расположенных на территории города Волгоград, формируя при этом мнение о том, что указанные сообщения направляет именно знакомый подозреваемого", - сообщили в СК.Отмечается, что после получения сообщений во всех учреждениях прошла эвакуация , осмотрены все помещения, взрывных устройств обнаружено не было.Против подростка возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях". "В настоящее время подозреваемый задержан, оперативное сопровождение оказывалось сотрудниками УФСБ по области во взаимодействии с ГУМВД России по региону", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769783412.html

https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769812529.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), ложные сообщения о минировании зданий