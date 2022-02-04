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В Волгограде задержали подростка за организацию рассылки смс о минировании
В Волгограде задержали подростка за организацию рассылки смс о минировании - РИА Новости, 04.02.2022
В Волгограде задержали подростка за организацию рассылки смс о минировании
Уголовное дело возбудили против 16-летнего подростка, который заплатил 3 тысячи рублей неизвестному человеку за рассылку ложных сообщений о минировании школ в... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T10:31
2022-02-04T10:31
происшествия
волгоград
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
ложные сообщения о минировании зданий
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ВОЛГОГРАД, 4 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против 16-летнего подростка, который заплатил 3 тысячи рублей неизвестному человеку за рассылку ложных сообщений о минировании школ в Волгограде от имени своего знакомого, которому он хотел отомстить, подросток задержан, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.По информации ведомства, в январе 16-летний житель Волгоградской области через мессенджеры связался с неизвестным человеком, который предложил ему за 3 тысячи рублей разместить ложную информацию о готовящихся взрывах. После того, как подросток перечислил деньги, он предоставил незнакомцу контакты и ссылки на страницы соцсетей другого молодого человека, к которому испытывал личную неприязнь, отмечает СУСК."С 15 января по 19 января текущего года неизвестный, действуя совместно и согласованно с подозреваемым, посредством электронной почты стал распространять сообщения о минировании и готовящихся взрывах в образовательных и иных государственных учреждениях, расположенных на территории города Волгоград, формируя при этом мнение о том, что указанные сообщения направляет именно знакомый подозреваемого", - сообщили в СК.Отмечается, что после получения сообщений во всех учреждениях прошла эвакуация , осмотрены все помещения, взрывных устройств обнаружено не было.Против подростка возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях". "В настоящее время подозреваемый задержан, оперативное сопровождение оказывалось сотрудниками УФСБ по области во взаимодействии с ГУМВД России по региону", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20220127/minirovanie-1769783412.html
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происшествия, волгоград, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), ложные сообщения о минировании зданий
10:31 04.02.2022
 
В Волгограде задержали подростка за организацию рассылки смс о минировании

В Волгограде задержали подростка за организацию рассылки сообщений о минировании

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВОЛГОГРАД, 4 фев – РИА Новости. Уголовное дело возбудили против 16-летнего подростка, который заплатил 3 тысячи рублей неизвестному человеку за рассылку ложных сообщений о минировании школ в Волгограде от имени своего знакомого, которому он хотел отомстить, подросток задержан, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по Волгоградской области.
По информации ведомства, в январе 16-летний житель Волгоградской области через мессенджеры связался с неизвестным человеком, который предложил ему за 3 тысячи рублей разместить ложную информацию о готовящихся взрывах. После того, как подросток перечислил деньги, он предоставил незнакомцу контакты и ссылки на страницы соцсетей другого молодого человека, к которому испытывал личную неприязнь, отмечает СУСК.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 13:52
В Магадане возбудили дело из-за ложных сообщений о минировании школ
"С 15 января по 19 января текущего года неизвестный, действуя совместно и согласованно с подозреваемым, посредством электронной почты стал распространять сообщения о минировании и готовящихся взрывах в образовательных и иных государственных учреждениях, расположенных на территории города Волгоград, формируя при этом мнение о том, что указанные сообщения направляет именно знакомый подозреваемого", - сообщили в СК.
Отмечается, что после получения сообщений во всех учреждениях прошла эвакуация , осмотрены все помещения, взрывных устройств обнаружено не было.
Против подростка возбуждено уголовное дело по статье "заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях". "В настоящее время подозреваемый задержан, оперативное сопровождение оказывалось сотрудниками УФСБ по области во взаимодействии с ГУМВД России по региону", - добавили в ведомстве.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
27 января, 15:55
В Москве задержали подозреваемого в рассылке сообщений о "минированиях"
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Ложные сообщения о минировании зданий
 
 
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