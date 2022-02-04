https://ria.ru/20220204/podezd-1771007931.html

Куда пропал 11-й подъезд "Дома на набережной"?

Куда пропал 11-й подъезд "Дома на набережной"? - РИА Новости, 04.02.2022

Куда пропал 11-й подъезд "Дома на набережной"?

Сразу после 10-го подъезда - идет 12-й. Это одна из загадок столичного “Дома на набережного” - знаменитого здания с видом на Кремль. Жилой дом "для элиты" позже стал прочно ассоциироваться с репрессиями: “исчезновение” жильцов здесь стало привычным. А об “исчезнувшем” подъезде ходили слухи, что оттуда велась прослушка. Но так ли это на самом деле?

2022-02-04T12:00

2022-02-04T12:00

2022-02-04T12:00

какая-то мистика

подкаст

музей истории гулага

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Куда пропал 11-й подъезд "Дома на набережной"? Сразу после 10-го подъезда - идет 12-й. Это одна из загадок столичного “Дома на набережного” - знаменитого здания с видом на Кремль. Жилой дом "для элиты" позже стал прочно ассоциироваться с репрессиями: “исчезновение” жильцов здесь стало привычным. А об “исчезнувшем” подъезде ходили слухи, что оттуда велась прослушка. Но так ли это на самом деле? audio/mpeg

Куда пропал 11-й подъезд "Дома на набережной"? Сразу после 10-го подъезда - идет 12-й. Это одна из загадок столичного “Дома на набережного” - знаменитого здания с видом на Кремль. Жилой дом "для элиты" позже стал прочно ассоциироваться с репрессиями: “исчезновение” жильцов здесь стало привычным. А об “исчезнувшем” подъезде ходили слухи, что оттуда велась прослушка. Но так ли это на самом деле? audio/mpeg

Правда ли, что в “Доме правительства” велась слежка за жильцами, и как это могло происходить? И почему к 11-му подъезду отсутствует вход? Рассказывает экскурсовод музея “Дом на набережной” и Музея истории ГУЛАГА Олеся Сириченко.О том, могла в домах вестись прослушка через воздуховоды - рассказывает краевед Олег Фочкин, живущий в доме, где неофициально проживали сотрудники КГБ.Выпуск подготовлен в сотрудничестве с Музеем истории ГУЛАГа.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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подкаст, музей истории гулага, аудио