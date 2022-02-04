https://ria.ru/20220204/platformy-1771144437.html

Поколение Х начинает активно осваивать цифровые платформы

Поколение Х начинает активно осваивать цифровые платформы - РИА Новости, 04.02.2022

Поколение Х начинает активно осваивать цифровые платформы

Сегодня уже мало кого удивляют блогеры-пенсионеры, хотя раньше это было в диковинку. Даже люди, которые когда-то создали популярные цифровые платформы сегодня... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T19:47

2022-02-04T19:47

2022-02-04T19:46

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МОСКВА, 4 фев – Российский Государственный гуманитарный университет. Сегодня уже мало кого удивляют блогеры-пенсионеры, хотя раньше это было в диковинку. Даже люди, которые когда-то создали популярные цифровые платформы сегодня сами относятся к поколению Х.Представители пенсионного и предпенсионного возраста сегодня увидели в платформах альтернативу для формирования дополнительного дохода на пенсии, даже в случае невозможности трудоустроится. К такому выводу пришли эксперты Центра проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью Российского Государственного гуманитарного университета (РГГУ) по итогам исследования давшего оценку влияния цифровизации на поведение представителей предпенсионного и пенсионного возраста (поколения Х) и их готовности работать в условиях самозанятости.По мнению заведующего кафедрой факультета рекламы и связей с общественностью Российского государственного гуманитарного университета Алана Лазаревич Абаева, "Сегодня именно люди пенсионного и предпенсионного возраста нуждаются в особых инструментах трудовой социализации. Традиционная экономика им их предоставить не может. А платформенная экономика, как показывают проанализированные исследования, даёт широкий выбор такой трудовой социализации". В 2020 г. на людей старше 65 лет приходилось около ¼ населения РФ, а к 2060 г. их доля вырастет до 47%.По мнению авторов исследования – поколению пенсионеров и предпенсионеров надо получить навыки в работе с цифровыми приложениями и оказать помощь в продвижении себя. Их усидчивость и желание двигаться вперед, дает толчок для самореализации в цифровой экономике. Многих останавливает страх быть - обманутыми мошенниками, и это связано со слабым знанием Интернета."Поколение Х зачастую называют "сэндвич-поколением" – это люди, которые одновременно заботятся и о своих неработающих родителях, и о ещё не вставших на ноги детях. Как показывают исследования, платформенная занятость формирует для этого лучшие возможности. К "поколению сэндвич" в России можно отнести 80% людей 45–65 лет.Очень важный вопрос в российских реалиях, по мнению представителей РГГУ — это вопрос финансовой поддержки стареющих родителей со стороны пожилых детей, как и во всем мире. Еще представители этого поколения хотят иметь возможность баловать своих внуков. Почти половина россиян (44%) помогают своим родителям финансово.Стоит отметить, что в России поколение Х также является основным "помощником" своих родителей в настоящий момент, так как более половины (58%) реально помогают своим стареющим родителям, а почти восемьдесят (77%) положительно оценивают необходимость помогать родителям финансово. Размер средней ежемесячной поддержки родителей составляет 10,3 тыс. рублей. "Для представителей пенсионного и предпенсионного возрастов платформенная занятость – по сути безальтернативный инструмент помогать еще более пожилыми родителям" - делают вывод исследователиВхождение в платформенную занятость не связано с какими-то ограничениями. В то время как, около трети россиян предпенсионного (31%) и пенсионного возраста (27%) ищут работу по найму более полугода, а еще трети россиян-предпенсионерам (32%) было отказано в трудоустройстве ввиду возраста. Этот процент ещё выше среди людей старших возрастных групп (43%)."Мы понимаем, что проблема трудоустройства, с одной стороны, поколения Z, с другой стороны пенсионного возраста она не нова. Это было всегда. Молодых не берут из-за отсутствия опыта, а пожилых не берут из-за боязни, что они уже утратили свой профессионализм. После пандемии проблема трудоустройства поколения Х уже усугубилась", отметил генеральный директор компании "Клондайк Групп" Михаил Болдырев.По словам Михаила Болдырева Мировые исследования показывают, что платформенная форма занятости является наиболее благоприятной для постепенного перехода к пенсионной форме дохода без изменения уровня потребления, это отмечают более половины представителей старших возрастных групп - 56%. Нельзя отрицать и то, что платформенная занятость позволяет создать "второй пенсионный план", что в совокупности не приводит к снижению привычного уровня доходов. Это подтверждают данные мировых исследований, почти ¾ людей в возрасте 42-57 (73%) в мире определяют платформенную занятость одновременно как возможность сохранения качества жизни и получения дополнительного дохода.Платформенная экономика переживает бум роста как в Российской Федерации, так и во всем мире. И прогнозируют, что к концу 2022 года мировой объем платформенной экономики превысит четыреста миллиардов долларов, в России объем платформенной экономики составил 6,2 триллиона рублей, что эквивалентно 6% от национального ВВП. Напомним, что на конец 2021 года в России насчитывалось около 10 миллионов платформенных занятых, что составляет примерно ¼ всех занятых в производственной сфере.Отвечая на вопрос журналистов о регулировании платформенной занятости, Михаил Болдырев отметил, что "В самом простом сценарии есть три пути регулирования. Первый – не регулировать. Это сейчас. Начать регулировать и сильно зарегулировать. Вот третий вариант мы не рассматриваем, потому что это идти против течения. У нас эта сфера растет, а мы её начнём регулировать и фактически убьем, отстанем от общемировых тенденций""Сегодня регулирование уже начинается самими платформами. Потому что сама платформа хочет видеть у себя курьера, который знает район, таксиста, который хорошо водит. Во всех сферах профессиональной деятельности платформа заинтересована получить постоянного платформенного работника. Платформы уже сейчас начинают делать первые шаги – делать совместные программы по страхованию, делать еще какие-то действия, чтобы гарантировать доход и труд платформенного работника" - отметил он.Центр проектной деятельности и коммуникационных технологий факультета рекламы и связей с общественностью Российского Государственного гуманитарного университета (РГГУ) продолжит исследования влияния цифровизации на различные поколения.Предоставление эксклюзивных комментариев по запросу ответом на письмо.Партнерский материал. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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