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Журналист устроил перепалку с представителем Госдепа из-за фейка о России
Журналист устроил перепалку с представителем Госдепа из-за фейка о России - РИА Новости, 04.02.2022
Журналист устроил перепалку с представителем Госдепа из-за фейка о России
Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять... РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T01:38
2022-02-04T02:25
в мире
россия
министерство обороны сша
украина
сша
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации.Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".Как объяснил Прайс, обвинения, которые весь день звучат из Белого дома, Пентагона и госдепартамента, представляют собой рассекреченные данные разведки и добавить к ним ничего нельзя, чтобы не скомпрометировать источники и методы получения информации. Он заявил дуайену госдеповского пула Мэтту Ли, что "если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки".В пикировке с Прайсом Ли согласился, что действительно достаточно давно в профессии, чтобы помнить и заявления о наличии оружия массового уничтожения в Ираке, и заверения в том, что Кабул не падет. "Я многое помню. Где рассекреченная информация, помимо того, что вы выходите сюда и говорите?" - потребовал он от Прайса. "Мне жаль, что вам не нравится содержание. Мне жаль, что вы ставите под сомнение информацию, которая есть в распоряжении американского правительства", - ответил тот.Прайс добавил, что информация предается огласке, чтобы "сдержать" Россию. Если ничего из того, о чем предупреждают США, не случится, то это, по его словам, вовсе не значит, что информация не соответствует действительности. "Если русские не дадут этому хода, это не является ipso facto (в силу самого факта) признаком того, что у них не было таких планов", - сказал он.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого в Ираке оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
https://ria.ru/20220203/nato-1770888745.html
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в мире, россия, министерство обороны сша, украина, сша, государственный департамент сша
01:38 04.02.2022 (обновлено: 02:25 04.02.2022)
 
Журналист устроил перепалку с представителем Госдепа из-за фейка о России

Представитель Госдепа Прайс отказался доказывать "подготовку" РФ видеофейка об Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области
Украинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский пограничник на границе с Россией в Харьковской области. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации.
Власти США утверждают, что российские спецслужбы якобы планируют снять видео, которое бы запечатлело инсценированное нападение украинских военных на российскую территорию или собственных русскоязычных сограждан – с кадрами "убитых", разрушенных зданий, скорбящих людей, украинского оружия и беспилотников турецкого производства. По утверждению Вашингтона, такой "фейк" мог бы стать предлогом для начала Россией боевых действий против соседней страны. Постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов опроверг эти утверждения. Он отметил, что может заверить, что Россия "никогда не занимается такими вещами".
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Как объяснил Прайс, обвинения, которые весь день звучат из Белого дома, Пентагона и госдепартамента, представляют собой рассекреченные данные разведки и добавить к ним ничего нельзя, чтобы не скомпрометировать источники и методы получения информации. Он заявил дуайену госдеповского пула Мэтту Ли, что "если вы сомневаетесь в достоверности данных правительства США, британского правительства, других правительств и хотите найти утешение в информации, которую распространяют русские, то флаг вам в руки".
"Утешение?! Я не спрашиваю, какую информацию распространяет российское правительство. Что это, вообще, означает?" - возмутился журналист.
В пикировке с Прайсом Ли согласился, что действительно достаточно давно в профессии, чтобы помнить и заявления о наличии оружия массового уничтожения в Ираке, и заверения в том, что Кабул не падет. "Я многое помню. Где рассекреченная информация, помимо того, что вы выходите сюда и говорите?" - потребовал он от Прайса. "Мне жаль, что вам не нравится содержание. Мне жаль, что вы ставите под сомнение информацию, которая есть в распоряжении американского правительства", - ответил тот.
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Прайс добавил, что информация предается огласке, чтобы "сдержать" Россию. Если ничего из того, о чем предупреждают США, не случится, то это, по его словам, вовсе не значит, что информация не соответствует действительности. "Если русские не дадут этому хода, это не является ipso facto (в силу самого факта) признаком того, что у них не было таких планов", - сказал он.
"Тогда это недоказуемо! Боже мой! Какие у вас есть подтверждения, что русские вообще такое планируют? Я не говорю, что это не так. Но вы просто выходите, говорите это и ждете, что мы поверим, не увидев ни намека на доказательства", - парировал Ли.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Представители администрации США, в свою очередь, заявляют, что ищут альтернативные источники природного газа для Европы на случай прекращения российского транзита через Украину. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В феврале 2003 года занимавший тогда пост госсекретаря США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН заявил, что получил информацию о якобы имеющихся у Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого в Ираке оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
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