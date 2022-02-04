https://ria.ru/20220204/peregovory-1771058141.html

Путин проведет переговоры с канцлером Германии 15 февраля

Путин проведет переговоры с канцлером Германии 15 февраля - РИА Новости, 04.02.2022

Путин проведет переговоры с канцлером Германии 15 февраля

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T13:08

2022-02-04T13:08

2022-02-04T13:08

москва

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владимир путин

дмитрий песков

олаф шольц

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, она согласована, действительно, 15 (февраля - ред.) будет визит господина Шольца в Москву тоже, это субстантивные переговоры двусторонние, за которыми потом последует пресс-конференция", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220203/ukraina-1770867001.html

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