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Путин проведет переговоры с канцлером Германии 15 февраля
Путин проведет переговоры с канцлером Германии 15 февраля - РИА Новости, 04.02.2022
Путин проведет переговоры с канцлером Германии 15 февраля
Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T13:08
2022-02-04T13:08
2022-02-04T13:08
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 15 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Да, она согласована, действительно, 15 (февраля - ред.) будет визит господина Шольца в Москву тоже, это субстантивные переговоры двусторонние, за которыми потом последует пресс-конференция", - сказал Песков.
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москва, в мире, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц, россия, германия
Путин проведет переговоры с канцлером Германии 15 февраля
Президент Путин проведет переговоры с канцлером Германии Шольцем 15 февраля