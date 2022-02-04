https://ria.ru/20220204/pashinyan-1771178283.html

В Турции анонсировали визит Пашиняна

В Турции анонсировали визит Пашиняна - РИА Новости, 04.02.2022

В Турции анонсировали визит Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с визитом Турцию в марте, сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T22:42

2022-02-04T22:42

2022-02-04T22:51

в мире

турция

никол пашинян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765873477_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_0a2155bf22b17a1c98a5a4a2bc16de7c.jpg

АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с визитом Турцию в марте, сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай."Пашинян посетит с визитом Турцию в марте и примет участие в дипломатическом форуме в Анталии", - приводит слова Октая телеканал A haber.

https://ria.ru/20220113/erdogan-1767741851.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, никол пашинян