Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220204/pashinyan-1771178283.html
В Турции анонсировали визит Пашиняна
В Турции анонсировали визит Пашиняна - РИА Новости, 04.02.2022
В Турции анонсировали визит Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с визитом Турцию в марте, сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T22:42
2022-02-04T22:51
в мире
турция
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765873477_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_0a2155bf22b17a1c98a5a4a2bc16de7c.jpg
АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с визитом Турцию в марте, сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай."Пашинян посетит с визитом Турцию в марте и примет участие в дипломатическом форуме в Анталии", - приводит слова Октая телеканал A haber.
https://ria.ru/20220113/erdogan-1767741851.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765873477_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_712688dff31257906401e26d65228f94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, никол пашинян
22:42 04.02.2022 (обновлено: 22:51 04.02.2022)
 
В Турции анонсировали визит Пашиняна

Вице-президент Турции Октай анонсировал визит Пашиняна в марте

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Читать ria.ru в
АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с визитом Турцию в марте, сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай.
"Пашинян посетит с визитом Турцию в марте и примет участие в дипломатическом форуме в Анталии", - приводит слова Октая телеканал A haber.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 19:38
Эрдоган дал совет Армении
 
В миреТурцияНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала