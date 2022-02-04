https://ria.ru/20220204/pashinyan-1771178283.html
В Турции анонсировали визит Пашиняна
В Турции анонсировали визит Пашиняна - РИА Новости, 04.02.2022
В Турции анонсировали визит Пашиняна
Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с визитом Турцию в марте, сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай. РИА Новости, 04.02.2022
2022-02-04T22:42
2022-02-04T22:42
2022-02-04T22:51
в мире
турция
никол пашинян
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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян посетит с визитом Турцию в марте, сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай."Пашинян посетит с визитом Турцию в марте и примет участие в дипломатическом форуме в Анталии", - приводит слова Октая телеканал A haber.
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в мире, турция, никол пашинян
22:42 04.02.2022 (обновлено: 22:51 04.02.2022)
В Турции анонсировали визит Пашиняна
Вице-президент Турции Октай анонсировал визит Пашиняна в марте