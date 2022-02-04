https://ria.ru/20220204/papa-1770921158.html

"Молчать больше нельзя!" Более миллиарда человек поставили перед выбором

"Молчать больше нельзя!" Более миллиарда человек поставили перед выбором - РИА Новости, 04.02.2022

"Молчать больше нельзя!" Более миллиарда человек поставили перед выбором

Папа Бенедикт XVI вышел из тени. Причина — громкое расследование случаев педофилии в Германии: к ним косвенно мог быть причастен и понтифик на покое. Скандал... РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T08:00

2022-02-04T08:00

2022-02-04T08:09

религия

справки

бенедикт xvi (йозеф ратцингер)

джон шоу

ватикан

сша

римско-католическая церковь

мюнхен

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. Папа Бенедикт XVI вышел из тени. Причина — громкое расследование случаев педофилии в Германии: к ним косвенно мог быть причастен и понтифик на покое. Скандал разгорелся на фоне разговоров о противостоянии с нынешним хозяином Ватикана Франциском, над которым тоже сгущаются тучи. О тайной битве "папских престолов" — в материале РИА Новости.Удар по паствеЛишь небольшая часть самого маленького в мире государства доступна для обывателей: площадь Святого Петра, одноименный собор и музеи в нескольких дворцах. А еще Квадратный сад, что напротив Пинакотеки. Оттуда кратчайший путь на Ватиканский холм, куда попадают лишь избранные.Там огромные деревья скрывают монастырь Матери Церкви — одно из самых молодых строений в граде Петра. Каждое утро по территории гуляет уроженец Баварии Иозеф Алоиз Ратцингер. В 2005-м он взошел на папский престол, взяв имя Бенедикт XVI. А спустя восемь лет досрочно сложил полномочия. Теперь его официальный титул — Римский понтифик на покое.Правда, бывшему лидеру католиков в последние дни совсем тревожно: адвокатское бюро Westpfahl Spilker Wastl выявило в Германии более пятисот фактов сексуального насилия с 1945-го по 2019-й. Причем руководство знало о преступлениях священников, но ничего не предпринимало. Мюнхенская прокуратура изучает 42 случая покровительства педофилов. В документах фигурирует и Ратцингер, который в 1977-1982 годах возглавлял местную архиепархию.Пока обвинений ему не предъявили, но баварская паства взбудоражена. Католицизм в Германии очень силен, его исповедует треть населения. Юг страны наиболее религиозен. Бенедикт XVI (кстати, первый за тысячу лет немец на папском престоле) — непререкаемый авторитет. Но опубликованное расследование ослабило веру людей. Только за один день Церковь в Мюнхене покинули 650 прихожан — рекорд за многие годы."Это глубокая рана для пострадавших и мирян, которые теперь задаются вопросом: как можно после такого доверять церкви и ее служителям", — заявил журналистам глава Конференции католических епископов Германии кардинал Рейнхард Маркс."Он был шокирован"В биографии Бенедикта XVI это не первый педофильский скандал. До избрания он долгие годы возглавлял Конгрегацию веры (бывшая святая инквизиция), которая в том числе изучает случаи насилия."Первый громкий инцидент в Католической церкви произошел в 2002-м. Тогда журналисты уличили в сексуальных преступлениях около 80 священников в Бостоне и обвинили кардинала Бернарда Лоу в их покровительстве. В Ватикане устроили крупные разборки. Я был там и видел, как менялось лицо кардинала Ратцингера, известного своим консерватизмом и глубокой верой. Он был шокирован", — рассказывает ответственный секретарь Католической энциклопедии Алексей Юдин.Уже в правление Бенедикта, в 2010-м, вскрылись десятки случаев в Ирландии — одной из самых религиозных стран Европы. Следом — страшные подробности из США и родной понтифику Баварии. Все это вместе с обвинениями духовенства в коррупции и отмывании денег через Банк Ватикана стало причиной отречения в феврале 2013-го.Уходя, "наместник Божий" подчеркнул, что больше не вмешивается во внутренние дела Ватикана: новый папа будет действовать без оглядки на предшественника. Курия проголосовала за аргентинца Хорхе Бергольо — Франциска.По иронии тот оказался полной противоположностью заядлого консерватора Бенедикта. Призывы нового правителя Ватикана "не судить гомосексуалистов" взбудоражили паству в 1,3 миллиарда прихожан. Как и многочисленные реформы. В итоге в городе-государстве накалилась обстановка: влиятельные кардиналы развязали большую политическую игру против Франциска.Дошло до того, что в 2017-м известные священнослужители засомневались в непогрешимости понтифика. И призвали свергнуть его."Пока Ватикан трясло от конфликтов, "капитал" предшественника рос, — поясняет Юдин. — В католической среде появились всевозможные "Общества любителей папы на покое". То есть консервативная часть церкви сделала его своим лидером, пускай и символическим".Пресса постоянно писала о портящихся отношениях между двумя понтификами. А Бенедикт молчал. В информационное пространство просачивались лишь обрывочные фразы в духе: "церковь не устоит под грузом новшеств". В 2020-м он впервые публично раскритиковал Франциска — тот предложил реформировать институт безбрачия духовенства."Я просто не могу молчать, — высказался Бенедикт. — И прошу папу наложить вето на любое послабление целибата. Всем — епископам, священникам и мирянам — нужно перестать поддаваться на ложные мольбы, дьявольскую лесть и модные заблуждения, которые подрывают устои".МедиаударыОбращение Бенедикта подстегнуло противников Франциска. Папа увяз в критике. Сначала западные СМИ всерьез заговорили об отставке 84-летнего понтифика, прошлым летом он как раз ложился на операцию.Следом новый удар. В прессу просочились подробности процесса над кардиналом Анжело Беччу, обвиняемым в мошенничестве и растрате казны. По данным журналистов, он спустил десятки миллионов ватиканских евро на "вечеринки, наркотики и проституток" — в жесточайший финансовый кризис. Поэтому Святой престол урезал жалование духовенству. Согласно отчету, бюджетные расходы в 2022-м будут минимальными за десятки лет. Вызванные пандемией издержки добавились к последствиям махинаций с Банком Ватикана еще при Бенедикте XVI."Медиа выполняют в интригах особую функцию. Логично предположить, что история в Германии, где папу на покое обвиняют в покровительстве педофилов, — своеобразный ответ на атаки консерваторов", — допускает Юдин.Примечательно и то, что Ватикан не вступился за бывшего понтифика. Святой престол ограничился лишь колонкой Андреа Торниелли, главреда официального СМИ. Наблюдатели сочли это местью консерваторам.Точно так же оценили и недавний запрет папы Франциска совершать мессу по древнему латинскому обряду вопреки возмущениям традиционалистов. "Это приведет к существенным последствиям и еще больше усилит разделение среди католиков", — считает британец Джон Шоу, выступающий за сохранение обычаев.Несмотря на уверения Ватикана, "проблема двух пап" стала большим испытанием для Римско-католической церкви — самой многочисленной в мире. Теперь верующим предстоит выбрать, за кем из "наместников Бога на земле" последовать.

https://ria.ru/20210521/bayden-1733180416.html

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справки, бенедикт xvi (йозеф ратцингер), джон шоу, ватикан, сша, римско-католическая церковь, мюнхен