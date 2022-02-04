08:00 04.02.2022 (обновлено: 08:09 04.02.2022)
"Молчать больше нельзя!" Более миллиарда человек поставили перед выбором
© AFP 2022 / Alberto PizoliАктивисты-правозащитники международной организации Ending Clergy Abuse (ECA) проводят митинг у замка Сант-Анджело в Риме
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Антон Скрипунов. Папа Бенедикт XVI вышел из тени. Причина — громкое расследование случаев педофилии в Германии: к ним косвенно мог быть причастен и понтифик на покое. Скандал разгорелся на фоне разговоров о противостоянии с нынешним хозяином Ватикана Франциском, над которым тоже сгущаются тучи. О тайной битве "папских престолов" — в материале РИА Новости.
Удар по пастве
Лишь небольшая часть самого маленького в мире государства доступна для обывателей: площадь Святого Петра, одноименный собор и музеи в нескольких дворцах. А еще Квадратный сад, что напротив Пинакотеки. Оттуда кратчайший путь на Ватиканский холм, куда попадают лишь избранные.
Там огромные деревья скрывают монастырь Матери Церкви — одно из самых молодых строений в граде Петра. Каждое утро по территории гуляет уроженец Баварии Иозеф Алоиз Ратцингер. В 2005-м он взошел на папский престол, взяв имя Бенедикт XVI. А спустя восемь лет досрочно сложил полномочия. Теперь его официальный титул — Римский понтифик на покое.
Монастырь Матери Церкви
Правда, бывшему лидеру католиков в последние дни совсем тревожно: адвокатское бюро Westpfahl Spilker Wastl выявило в Германии более пятисот фактов сексуального насилия с 1945-го по 2019-й. Причем руководство знало о преступлениях священников, но ничего не предпринимало. Мюнхенская прокуратура изучает 42 случая покровительства педофилов. В документах фигурирует и Ратцингер, который в 1977-1982 годах возглавлял местную архиепархию.
Пока обвинений ему не предъявили, но баварская паства взбудоражена. Католицизм в Германии очень силен, его исповедует треть населения. Юг страны наиболее религиозен. Бенедикт XVI (кстати, первый за тысячу лет немец на папском престоле) — непререкаемый авторитет. Но опубликованное расследование ослабило веру людей. Только за один день Церковь в Мюнхене покинули 650 прихожан — рекорд за многие годы.
"Это глубокая рана для пострадавших и мирян, которые теперь задаются вопросом: как можно после такого доверять церкви и ее служителям", — заявил журналистам глава Конференции католических епископов Германии кардинал Рейнхард Маркс.
Кардинал Рейнхард Маркс выступает на пресс-конференции в Мюнхене
"Он был шокирован"
В биографии Бенедикта XVI это не первый педофильский скандал. До избрания он долгие годы возглавлял Конгрегацию веры (бывшая святая инквизиция), которая в том числе изучает случаи насилия.
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа на покое Бенедикт XVI
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа на покое Бенедикт XVI
"Первый громкий инцидент в Католической церкви произошел в 2002-м. Тогда журналисты уличили в сексуальных преступлениях около 80 священников в Бостоне и обвинили кардинала Бернарда Лоу в их покровительстве. В Ватикане устроили крупные разборки. Я был там и видел, как менялось лицо кардинала Ратцингера, известного своим консерватизмом и глубокой верой. Он был шокирован", — рассказывает ответственный секретарь Католической энциклопедии Алексей Юдин.
Уже в правление Бенедикта, в 2010-м, вскрылись десятки случаев в Ирландии — одной из самых религиозных стран Европы. Следом — страшные подробности из США и родной понтифику Баварии. Все это вместе с обвинениями духовенства в коррупции и отмывании денег через Банк Ватикана стало причиной отречения в феврале 2013-го.
© AFP 2022 / Vincenzo PintoАктивисты-правозащитники международной организации Ending Clergy Abuse (ECA) выступают на акции протеста на площади Святого Петра у базилики Святого Петра
Активисты-правозащитники международной организации Ending Clergy Abuse (ECA) выступают на акции протеста на площади Святого Петра у базилики Святого Петра
Уходя, "наместник Божий" подчеркнул, что больше не вмешивается во внутренние дела Ватикана: новый папа будет действовать без оглядки на предшественника. Курия проголосовала за аргентинца Хорхе Бергольо — Франциска.
По иронии тот оказался полной противоположностью заядлого консерватора Бенедикта. Призывы нового правителя Ватикана "не судить гомосексуалистов" взбудоражили паству в 1,3 миллиарда прихожан. Как и многочисленные реформы. В итоге в городе-государстве накалилась обстановка: влиятельные кардиналы развязали большую политическую игру против Франциска.
© AFP 2022 / Osservatore Romano Папа на покое Бенедикт XVI (справа) и папа Франциск, молящиеся в замке Гандольфо
Папа на покое Бенедикт XVI (справа) и папа Франциск, молящиеся в замке Гандольфо
Дошло до того, что в 2017-м известные священнослужители засомневались в непогрешимости понтифика. И призвали свергнуть его.
"Пока Ватикан трясло от конфликтов, "капитал" предшественника рос, — поясняет Юдин. — В католической среде появились всевозможные "Общества любителей папы на покое". То есть консервативная часть церкви сделала его своим лидером, пускай и символическим".
Пресса постоянно писала о портящихся отношениях между двумя понтификами. А Бенедикт молчал. В информационное пространство просачивались лишь обрывочные фразы в духе: "церковь не устоит под грузом новшеств". В 2020-м он впервые публично раскритиковал Франциска — тот предложил реформировать институт безбрачия духовенства.
© AFP 2022 / Ina Fassbender Карнавальная платформа с изображением сражающихся папы Франциска и папы Бенедикта во время уличного карнавального парада "Розовый понедельник" в Дюссельдорфе, Германия
Карнавальная платформа с изображением сражающихся папы Франциска и папы Бенедикта во время уличного карнавального парада "Розовый понедельник" в Дюссельдорфе, Германия
"Я просто не могу молчать, — высказался Бенедикт. — И прошу папу наложить вето на любое послабление целибата. Всем — епископам, священникам и мирянам — нужно перестать поддаваться на ложные мольбы, дьявольскую лесть и модные заблуждения, которые подрывают устои".
Медиаудары
Обращение Бенедикта подстегнуло противников Франциска. Папа увяз в критике. Сначала западные СМИ всерьез заговорили об отставке 84-летнего понтифика, прошлым летом он как раз ложился на операцию.
Следом новый удар. В прессу просочились подробности процесса над кардиналом Анжело Беччу, обвиняемым в мошенничестве и растрате казны. По данным журналистов, он спустил десятки миллионов ватиканских евро на "вечеринки, наркотики и проституток" — в жесточайший финансовый кризис. Поэтому Святой престол урезал жалование духовенству. Согласно отчету, бюджетные расходы в 2022-м будут минимальными за десятки лет. Вызванные пандемией издержки добавились к последствиям махинаций с Банком Ватикана еще при Бенедикте XVI.
"Медиа выполняют в интригах особую функцию. Логично предположить, что история в Германии, где папу на покое обвиняют в покровительстве педофилов, — своеобразный ответ на атаки консерваторов", — допускает Юдин.
Примечательно и то, что Ватикан не вступился за бывшего понтифика. Святой престол ограничился лишь колонкой Андреа Торниелли, главреда официального СМИ. Наблюдатели сочли это местью консерваторам.
Точно так же оценили и недавний запрет папы Франциска совершать мессу по древнему латинскому обряду вопреки возмущениям традиционалистов. "Это приведет к существенным последствиям и еще больше усилит разделение среди католиков", — считает британец Джон Шоу, выступающий за сохранение обычаев.
Несмотря на уверения Ватикана, "проблема двух пап" стала большим испытанием для Римско-католической церкви — самой многочисленной в мире. Теперь верующим предстоит выбрать, за кем из "наместников Бога на земле" последовать.
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