Семьдесят девять палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу
Семьдесят девять палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу Иордана
© AP Photo / Hatem MoussaАвтомобиль скорой помощи
© AP Photo / Hatem Moussa
Автомобиль скорой помощи
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев - РИА Новости. Семьдесят девять палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу Иордана, сообщил палестинский Красный Полумесяц.
"Семьдесят девять палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бурин, Бейта и Бейт-Даджан возле г. Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении для прессы.
Красный полумесяц отмечает, что два человека получили огнестрельные ранения, 9 были ранены резиновыми пулями, 68 надышались слезоточивым газом.
Волнения в районе деревни Бурин вспыхнули в ходе акции по посадке активистами левых организаций и поселенцами деревьев в этом районе, сообщают израильские СМИ. Факт столкновения между палестинцами и израильскими левыми активистами с одной стороны и поселенцами, а также израильскими силовиками с другой РИА Новости подтвердили в армии Израиля.
"На месте происшествия работают силы безопасности для поддержания порядка и предотвращения насилия. В ходе противостояния поступило сообщение об активисте, прибывшем на акцию протеста и напавшем на солдата ЦАХАЛ", - сообщила пресс-служба армии.
Активист был задержан израильской полицией, сообщают военные.
В районе Наблуса (Шхем), особенно на горе Сбейх в районе деревни Бейта еженедельно происходят столкновения между палестинцами и израильскими поселенцами и военнослужащими.
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