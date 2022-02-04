https://ria.ru/20220204/palestintsy-1771166962.html

Семьдесят девять палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу

Семьдесят девять палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу - РИА Новости, 04.02.2022

Семьдесят девять палестинцев пострадали в столкновениях на Западном берегу

Семьдесят девять палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу Иордана, сообщил палестинский Красный Полумесяц. РИА Новости, 04.02.2022

2022-02-04T21:11

2022-02-04T21:11

2022-02-04T21:11

в мире

армия обороны израиля

израиль

наблус (провинция)

западный берег реки иордан

палестина

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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 4 фев - РИА Новости. Семьдесят девять палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими военнослужащими на Западном берегу Иордана, сообщил палестинский Красный Полумесяц."Семьдесят девять палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бурин, Бейта и Бейт-Даджан возле г. Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении для прессы.Красный полумесяц отмечает, что два человека получили огнестрельные ранения, 9 были ранены резиновыми пулями, 68 надышались слезоточивым газом.Волнения в районе деревни Бурин вспыхнули в ходе акции по посадке активистами левых организаций и поселенцами деревьев в этом районе, сообщают израильские СМИ. Факт столкновения между палестинцами и израильскими левыми активистами с одной стороны и поселенцами, а также израильскими силовиками с другой РИА Новости подтвердили в армии Израиля."На месте происшествия работают силы безопасности для поддержания порядка и предотвращения насилия. В ходе противостояния поступило сообщение об активисте, прибывшем на акцию протеста и напавшем на солдата ЦАХАЛ", - сообщила пресс-служба армии.Активист был задержан израильской полицией, сообщают военные.В районе Наблуса (Шхем), особенно на горе Сбейх в районе деревни Бейта еженедельно происходят столкновения между палестинцами и израильскими поселенцами и военнослужащими.

https://ria.ru/20220119/palestina-1768623631.html

https://ria.ru/20211218/oon-1764367128.html

израиль

наблус (провинция)

западный берег реки иордан

палестина

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в мире, армия обороны израиля, израиль, наблус (провинция), западный берег реки иордан, палестина